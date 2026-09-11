A 25 años del 11-S, cuatro expresidentes homenajearon a las víctimas en Nueva York y Trump eligió el Pentágono

Estados Unidos conmemoró este viernes los 25 años de los atentados del 11 de septiembre de 2001 con homenajes en los lugares alcanzados por los ataques y una ceremonia central en Nueva York que reunió a cuatro expresidentes: Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama y Joe Biden. El actual mandatario, Donald Trump, no participó del acto en el World Trade Center y eligió asistir a la conmemoración realizada en el Pentágono, en Virginia.

Familiares de las víctimas volvieron a congregarse alrededor de los estanques del Memorial construidos en el lugar donde se levantaban las Torres Gemelas. Muchos llegaron con fotografías de sus seres queridos, en una jornada atravesada por el recuerdo de las casi tres mil personas que murieron como consecuencia directa de los ataques.

La ceremonia comenzó oficialmente a las 8.46, la hora exacta en la que el vuelo 11 de American Airlines impactó contra la torre norte del World Trade Center el 11 de septiembre de 2001. Después de que un coro interpretara el himno de Estados Unidos, comenzó la lectura de los nombres de las víctimas y se realizaron varios minutos de silencio.

Además de Clinton, Bush, Obama y Biden, participaron el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y los exalcaldes Bill de Blasio y Rudy Giuliani, quien estaba al frente de la ciudad cuando se produjeron los atentados.

También estuvieron presentes la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, la exprimera dama Michelle Obama, el vicepresidente JD Vance, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, el embajador estadounidense ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, y la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James.

La ausencia de Trump marcó una diferencia respecto de la nutrida presencia política en el Memorial. El presidente, nacido en Nueva York, optó por participar de la ceremonia realizada en el Pentágono, el otro gran escenario de los atentados de 2001.

Ese día, un tercer avión secuestrado impactó contra el edificio del Departamento de Defensa, en Virginia, y causó la muerte de 184 personas. Un cuarto avión, el vuelo 93 de United Airlines, cayó en un campo de Pensilvania después de que un grupo de pasajeros se rebelara contra los secuestradores e impidiera que la aeronave continuara hacia Washington. Se cree que su objetivo era la Casa Blanca o el Capitolio.

En Nueva York, en cambio, el eje volvió a estar puesto en las familias y en los nombres de quienes murieron. Veinticinco años después, la ceremonia conservó la estructura de los homenajes que se realizan anualmente: la lectura de las víctimas, los silencios en los horarios que marcaron distintos momentos de los ataques y las imágenes de familiares sosteniendo retratos frente al lugar donde estaban las Torres Gemelas.

Los homenajes continuarán durante la jornada. El Oculus, la estación y centro comercial ubicado junto al World Trade Center, proyectará dos columnas de luz natural sobre el suelo y, durante la noche, volverán a encenderse los dos grandes haces de luz artificial que apuntan hacia el cielo y evocan las siluetas de las torres desaparecidas.

El aniversario recuerda también una tragedia cuyos efectos no terminaron el 11 de septiembre de 2001. A las víctimas que murieron aquel día —entre ellas, pasajeros y tripulantes de los aviones, trabajadores del World Trade Center, bomberos, integrantes de los equipos de emergencia y personas que se encontraban en la zona— se sumaron con los años miles de fallecidos por enfermedades relacionadas con la contaminación generada por los escombros y residuos del derrumbe.

Durante la ceremonia de Nueva York también se recordó a las víctimas del atentado contra el World Trade Center de 1993.

A un cuarto de siglo de los ataques que modificaron para siempre la política exterior estadounidense y dejaron una marca profunda en la historia contemporánea, el lugar donde se levantaban las Torres Gemelas volvió a convertirse en escenario de memoria. Esta vez, con cuatro expresidentes juntos y con el actual mandatario a cientos de kilómetros, en otro de los lugares golpeados aquel 11 de septiembre.