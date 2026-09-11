Encuentran una carta inédita de 1833 que relata la ocupación británica de las Islas Malvinas

Una carta oficial fechada el 26 de enero de 1833 aporta un relato detallado sobre la ocupación británica de las Islas Malvinas y revela cómo el Gobierno de Buenos Aires informó lo ocurrido a las autoridades de Tucumán.

El documento fue enviado por el entonces gobernador bonaerense Juan Ramón Balcarce a su par tucumano, Alejandro Heredia, pocas semanas después del desembarco británico en Puerto Soledad.

La misiva, de cuatro hojas, reconstruye los acontecimientos a partir del parte elaborado por José María Pinedo, comandante de la goleta Sarandí, que se encontraba en las islas cuando llegó la corbeta británica HMS Clio.

El texto califica lo ocurrido como una “nueva escandalosa agresión” y sostiene que la acción se produjo “en deshonor del Pabellón Argentino” y en perjuicio de los derechos de la República.

El documento también deja asentado el desconcierto de las autoridades argentinas frente a la conducta británica, especialmente por los vínculos diplomáticos existentes entre ambos países. Balcarce remarca que la ocupación resultaba todavía más grave por las relaciones de “amistad y comercio” que mantenían la Argentina y Gran Bretaña.

La carta relata que el 2 de enero de 1833 el comandante británico John Onslow se presentó ante Pinedo y le comunicó que había llegado para tomar posesión de las islas. De acuerdo con el relato oficial, Onslow exigió que el pabellón argentino fuera arriado dentro de las siguientes 24 horas y reclamó que las tropas y habitantes abandonaran el territorio.

Pinedo, según la documentación, rechazó inicialmente esa exigencia y manifestó que no podía aceptar la decisión británica sin recibir instrucciones expresas de su Gobierno.

En uno de los pasajes más contundentes, el gobernador bonaerense describe la situación como un acto de fuerza cometido por una nación que hasta entonces había mostrado una conducta amistosa hacia la Argentina.

La misiva señala que Pinedo realizó sucesivas protestas ante Onslow y que incluso intentó conseguir que la ejecución de la orden se demorara hasta recibir instrucciones de Buenos Aires.

La tensión aumentó durante la jornada del 3 de enero. Pinedo volvió a entrevistarse con el comandante británico y cuestionó nuevamente la decisión de tomar el control de las islas. Según el documento, Onslow respondió que contaba con las fuerzas necesarias y que esperaba refuerzos, por lo que Pinedo podía actuar “como le pareciera”.

Ante esa situación, el comandante de la Sarandí dejó constancia de que responsabilizaba a Gran Bretaña por lo que consideraba una violación de los derechos argentinos.

La carta relata que Pinedo finalmente abandonó las islas, pero antes ordenó que no se arriara el pabellón argentino y dejó instrucciones para que el establecimiento quedara bajo la responsabilidad de Juan Simón.

Poco después, tropas británicas desembarcaron en Puerto Soledad. Allí izaron la bandera británica y arriaron la argentina que permanecía en el lugar.

El episodio quedó registrado en la comunicación enviada por Balcarce a Tucumán como una muestra del conflicto que había provocado la ocupación y de la reacción inmediata del Gobierno de Buenos Aires.

En otro tramo, el mandatario bonaerense sostiene que los hechos “desmienten las protestas amistosas” que la Argentina había recibido hasta entonces de Gran Bretaña.

El gobernador también expresa en la misiva la decisión de Buenos Aires de reclamar una reparación y defender los derechos que consideraba vulnerados.

“Firme resolución” es la expresión utilizada para describir la posición del Gobierno, que buscaba sostener los derechos argentinos “sin mengua de la razón y del honor nacional”.

La carta plantea además que Buenos Aires pretendía obtener del Gobierno británico una reparación, el reconocimiento del derecho argentino sobre las Malvinas y la posibilidad de ejercer nuevamente el dominio sobre el territorio.

El documento constituye así un testimonio contemporáneo de la reacción argentina ante la ocupación y permite reconstruir no solo los hechos militares, sino también la posición diplomática asumida por las autoridades.

Su valor histórico radica además en que registra cómo la información fue transmitida entre distintos gobiernos provinciales pocas semanas después de la ocupación británica. El escrito concluye con la firma de Juan Ramón Balcarce y Manuel Maza y quedó incorporado al patrimonio documental conservado en Tucumán.

El hallazgo permite recuperar un testimonio de primera mano sobre uno de los episodios centrales de la historia de la cuestión Malvinas y sobre la respuesta que generó en las autoridades argentinas de 1833.

La carta completa

Oficio oficial de Buenos Aires dirigido a la Provincia de Tucumán sobre los sucesos de las Islas Malvinas (26 de enero de 1833):

Buenos Aires, enero 26 de 1833

Año 24 de la Libertad y 18 de la Independencia.

Al Señor Gobernador y Capitán General de la Provincia de Tucumán

Si grande ha sido por el Gobierno de Buenos Aires el disgusto que ha tenido con la noticia de la violencia y abuso de la fuerza en las Malvinas, ejecutado por un buque de guerra de S. M. B. (Su Majestad Británica), en deshonor del Pabellón Argentino, en ofensa de la integridad del territorio de la República, y con agravio de sus derechos, de su justicia, y de la fe debida a las relaciones de amistad y buena inteligencia cultivadas sin interrupción con el Gabinete de San James (Londres), no es menos el que tiene al hacer partícipe de él al Señor Gobernador de Tucumán, poniendo en su conocimiento la nueva escandalosa agresión que ha cometido sobre las Islas Malvinas un Comandante de la Marina inglesa, más notable aún por las recíprocas relaciones y tratados de amistad y comercio entre ambos Estados, que la que en el año anterior cometió otro Comandante de marina de una Nación amiga, la de Estados Unidos de la América del Norte.

El 15 del corriente día fondearon en estas balizas exteriores la goleta de guerra Sarandí, de regreso del Puerto de San Luis de la Soledad en las Malvinas; en seguida su comandante Don José María Pinedo ha dado parte de haber regresado antes de recibir órdenes por ello, a causa de que el 2 del corriente, habiéndose presentado en la Isla de la Soledad la corbeta de guerra de S. M. B. Clio en circunstancias que por la insubordinación de unos pocos de la guarnición había desaparecido el jefe del establecimiento y trastornado allí el orden, a cuya reparación se ocupaba el comandante de mar cuando, al recibir toda Clio (el buque británico), dispuso que pasando a su borde dos de sus oficiales, le hiciesen los correspondientes ofrecimientos de atención y amistad; y habiendo regresado estos, diciéndole que Mr. Onslow, comandante de la corbeta de S. M. B., disponía a pasar a bordo de la goleta Sarandí, en efecto lo verificó como a las 3 de la tarde del mismo día, acompañado de dos de sus oficiales, y entrando en conversación con el comandante de la Sarandí, manifestó a este que venía a tomar posesión de las Islas Malvinas, y fijando en S. M. B. y sus órdenes terminantes, le imponía en arriar en ellas el Pabellón inglés dentro de 24 horas, conforme lo había practicado en otros puntos de las propias colonias, y dar pasaje en un buque a la tropa y oficiales que allí se hallan, lo mismo que a los demás habitantes que hubiesen, haciendo su carga con lo pertinente a Buenos Aires; en cuya virtud añadió Onslow al siguiente día el Pabellón argentino, que flameaba en tierra, y que debía dejar cumpliendo las dos órdenes que se le habían comunicado.

La sorpresa del comandante Pinedo en aquel acto fue tan natural como inesperada la agresión y violento despacho que la motivó, al considerar que un torpe atentado sea cometido por una Nación amiga, y proastra que ha hecho siempre alarde de su fidelidad y moderación, y que no ha podido oportunidad de manifestarnos la cordialidad de sus sentimientos amistosos de la República Argentina. Sin embargo, después de hechas las debate al comandante Onslow los protestos correspondientes al caso, y de esperarse que ambos Estados se hallaban en perfecta amistad, esa soberanía estimando tal padecimiento, le manifestó que su deber no le permitía consentir en tan injusta partición, sin recibir para ello expresas órdenes de su gobierno. Entonces Capitan Onslow se despidió diciendo al comandante Pinedo la contestación por escrito.

En efecto, como a las 4 de la tarde del día 2 recibió el referido comandante la nota, cuyo contenido se acompaña en copia. En vista de la intimación y continente, queriendo resistir a todo trance, encontró con dificultades que consideró insuperables y resolvió mandar una comisión que a nombre del gobierno reprodujese a Mr. Onslow las protestas anteriores, y le manifestase que si la fuerza tentaba llevar adelante su proyecto, se vería precisado a resistirle, y que por lo mismo esperaba se quisiese diferir hasta que el gobierno le demarcase la línea de conducta que debía observar. Eran pasadas a la sazón las diez de la noche, y la comisión regresó a bordo de la Sarandí, sin haber obtenido hablar con el Comandante Onslow.

En este estado, después de haber el Comandante Pinedo propuesto con superiores dificultades, y haciendo su concepto eficaz la más denodada resistencia, a satisfacer de nuevo en ella, y en la mañana del día 3 a las 6 se fue personalmente a bordo de la corbeta Clio, y protestó por última vez a su Comandante contra la violencia que intentaba cometer; este le contestó en el mismo sentido de la nota en copia, preguntándole si no podía diferir la ejecución de las órdenes que había recibido para apoderarse de las Malvinas, y que sus fuerzas eran las que veía, y que además esperaba otras por momentos, y que en esta inteligencia podía obrar como le pareciera. Inmediatamente se separó el Comandante Pinedo, haciendo responsable a la Gran Bretaña del insulto y de la violación de los respetos debidos a la República y a sus derechos, que a la fuerza eran atropellados tan sin consecuencia y misimiento (miramiento), y iba por todo a retirarse porque el pabellón de tierra no lo arriaba.

En efecto, vuelto el Comandante Pinedo a su buque, entre las medidas que tomó antes de hacerse a la vela fue una la de prohibir en la Isla que se arriara el Pabellón Argentino, encargando el comando de ella por escrito al capataz del establecimiento Don Juan Simon, que iba a quedarse con algunos más.

A las 9 de la mañana del 3 se desembarcó por la punta del Puerto de San Luis gente de mar y de tierra en tres botes de la corbeta inglesa, y colocando un misterio en la casa de un inglés distante de la de la comandancia como cuatro cuadras, izaron allí el Pabellón Británico y pasaron a arriar el argentino que flameaba en tierra, viniendo en seguida a la Sarandí un oficial con él de entregusto de entrega. En el día estuvo listo el Comandante Pinedo para defenderse del sitio del insulto, mas tuvo que permanecer todo el tiempo permitido el tiempo salía hasta el 5 a las 4 de la tarde, en que se hizo a la vela.

Los hechos según los transmite el Gobierno de Buenos Aires al de Tucumán, conforme al parte oficial dado por el Comandante de la goleta Sarandí, auditan el agravio más chocante de la fuerza; y desmienten las protestas amistosas que estaba acostumbrado a recibir de una Nación con la cual se ha esmerado en mantener la mejor inteligencia, cumpliendo religiosamente por su parte los deberes que le imponían los tratados existentes y prestándose a generosas indulgencias en obsequio de la amistad más sincera. Las copias número 2, 3 y 4 se pondrán al Señor Gobernador de Tucumán al cabo de los pasos que ya ha dado el Gobierno de Buenos Aires en este íntegro y delicado asunto; y también de la firme resolución en que se halla de sostener los derechos de la República Argentina, y de no transcender con mengua de la razón y del honor nacional, promoviendo cuanto la justicia y la prudencia aconsejan en estos casos, para obtener del Gobierno Británico una digna reparación, el reconocimiento del derecho sobre las Malvinas, y el uso del dominio en aquel territorio; y cuando esto no bastase, poniendo entonces en acción los medios oportunos para que la opinión pública pronuncie un fallo, que no es indiferente al crédito de un Gobierno como el de la Inglaterra y tiende hoy a alinearse entre los más liberales y cultos de la Europa.

Dios guarde al Señor Gobernador de Tucumán muchos años.

Juan Ramon Balcarce

Manuel Maza