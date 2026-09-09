Publican archivos del 11S que evidencian que las autoridades mintieron al ocultar que el aire en la Zona Cero era tóxico

Era uno de los grandes asuntos pendientes tras los atentados del 11S, de los que se cumplen 25 años este viernes: las consecuencias para la salud de los neoyorquinos por el apuro de las autoridades por reabrir Wall Street y el Downtown de Manhattan, cuando la calidad del aire seguía siendo perjudicial para sus vecinos.

Muchas personas aún tienen secuelas de aquellas decisiones pensadas más en el mensaje político de la vuelta a la normalidad en tiempo récord de una ciudad que había sufrido el mayor atentado de la historia, que en la salud de sus habitantes.

Pero lo cierto es que los ataques del 11 de septiembre de 2001 contra el World Trade Center de Nueva York causaron una gran contaminación en la ciudad por los escombros resultantes del derrumbe de los edificios, que dispersaron sustancias tóxicas —entre ellas amianto, plomo y mercurio— por toda la zona del desastre.

Juan González, copresentador de Democracy Now! y autor del libro Fallout: The Environmental Consequences of the World Trade Center Collapse (Consecuencias ambientales del derrumbe del World Trade Center), decía en el programa dirigido por Amy Goodman: “Las advertencias que planteé en la serie de artículos sobre los peligros —los riesgos para la salud a futuro— que corrían quienes vivían o trabajaban en la Zona Cero han resultado ser ciertas”, afirma en referencia a sus informaciones sobre cómo, en un principio, los líderes políticos negaron los riesgos sanitarios posteriores al 11S: “Han muerto más personas a causa de enfermedades contraídas tras el derrumbe del World Trade Center que las que fallecieron aquel mismo día”.

Y este martes, 25 años después de los ataques del 11 de septiembre, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, presentó la publicación de más de 170.000 páginas de documentos municipales y el acuerdo para poner fin a dos demandas presentadas por la organización 9/11 Health Watch.

El acuerdo pone fin a una disputa legal que llevaba años y giraba en torno a los mismos documentos sobre la calidad del aire y los riesgos para la salud.

Miles de sanitarios y supervivientes necesitan demostrar que estuvieron en la Zona de Exposición de la Ciudad de Nueva York para poder acceder a dos programas federales: el Programa de Salud del World Trade Center y el Fondo de Compensación para las Víctimas del 11 de septiembre.

Así, la Administración Mamdani asignará personal al Departamento de Servicios Administrativos de la Ciudad (DCAS) y a las Escuelas Públicas de la Ciudad de Nueva York (NYCPS) para ayudarles a localizar esos documentos y trabajará para que más personas soliciten ambos programas.

El portal está disponible en nyc.gov/sept11docs. Incluye el Memorándum Harding, muy citado a lo largo de los años; las llamadas “68 cajas” de documentos que no aparecieron hasta 2025, pese a varias solicitudes bajo la Ley de Libertad de Información (FOIL); y un conjunto de documentos sobre el edificio 7 del World Trade Center.

Personal sanitario, funcionarios electos y familias de personas que murieron por enfermedades relacionadas con el 11 de septiembre llevan años reclamando estos documentos.

“Lo mínimo que nuestra ciudad les debe a las familias, los supervivientes y los sanitarios cuyas vidas cambiaron para siempre el 11 de septiembre es transparencia y rendición de cuentas. Por eso me enorgullece que nuestra administración haya lanzado el primer portal público de la Ciudad dedicado a los efectos ambientales y de salud del 11 de septiembre, y que hayamos llegado a un acuerdo en estas demandas”, dijo el alcalde Zohran Mamdani: “Durante demasiado tiempo, los neoyorquinos han tenido que pelear por documentos que debieron estar a su alcance desde el principio. Este portal es parte del compromiso permanente de nuestra administración de honrar a quienes perdimos, cuidar a quienes viven con secuelas de salud y darles a miles de neoyorquinos la respuesta que llevan años pidiendo”.

“Advertimos a las autoridades locales y federales sobre los riesgos que representaban las toxinas en el aire. No se nos hizo caso y hoy tanto nosotros como el pueblo sabemos que el Ayuntamiento, encabezado por el entonces alcalde Giuliani, previó que miles de socorristas y vecinos enfrentarían efectos devastadores y de largo plazo en su salud”, ha afirmado el congresista Jerry Nadler: “El ocultamiento deliberado de la verdad por parte de Giuliani es una bofetada para los héroes y los vecinos que estuvieron expuestos en la Zona Cero y en escuelas, oficinas y hogares de toda la zona. Al ocultar la verdad, prolongó nuestra lucha en el Congreso por los fondos para atender la salud de las víctimas y costó vidas debido a demoras innecesarias en la atención médica”.

“Durante 25 años, los socorristas, los sobrevivientes, las familias y quienes vivían, trabajaban y estudiaban en el Bajo Manhattan han cargado con las consecuencias para la salud del 11 de septiembre, mientras que piezas fundamentales del propio registro de la Ciudad, es decir, cómo se enfermaron, seguían fuera de su alcance”, ha dicho la concejal Gale A. Brewer.

El presidente del condado de Manhattan, Brad Hoylman-Sigal, señala: “Decenas de miles de socorristas estuvieron expuestos a polvo y humo tóxicos con más de 2.500 contaminantes y siguen lidiando con las consecuencias a largo plazo para su salud, entre ellas enfermedades respiratorias crónicas y cánceres. Este portal es un paso muy tardío hacia la transparencia y la rendición de cuentas para estos héroes y sus familias, que han soportado décadas de frustración y sufrimiento innecesarios debido al silencio del gobierno. Hago un llamamiento al estado de Nueva York y al gobierno federal para que hagan lo mismo”.