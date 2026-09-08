Dos encuestas muestran un fuerte deterioro de la imagen de Milei y crece el malestar por la economía

Dos nuevos relevamientos de opinión pública muestran un escenario adverso para el presidente Javier Milei, atravesado por el deterioro de su imagen, una evaluación mayoritariamente negativa de la situación económica y un creciente malestar social. Aunque las mediciones de AtlasIntel/Bloomberg y QSocial utilizan metodologías y muestras diferentes, ambas coinciden en registrar niveles elevados de desaprobación del Gobierno. Y la primera incluye un dato revelador, la diputada de izquierda Myriam Bregman es la dirigente con mejor imagen, seguida por Cristina Fernández de Kirchner.

El último Latam Pulse de AtlasIntel y Bloomberg ubicó la imagen negativa de Milei en el 62%, mientras que su valoración positiva cayó al 35%. Se trata del nivel más bajo de imagen favorable del mandatario desde que comenzó la serie, en octubre de 2024. La principal preocupación: la corrupción, precisamente uno de los ejes de campaña del Presidente quien llevó la lucha contra la “casta” como bandera.

El otro dato relevante de la encuesta es que entre todos los políticos, quien aparece con mejor imagen es Myriam Bregman. La diputada de izquierda tiene 43% de imagen positiva y 51 de negativa. La sigue Cristina Fernández de Kirchner con 39% de imagen positiva y 55 de negativa. Recién en el tercer lugar figura una representante del oficialismo. Se trata de Patricia Bullrich con 38% de imagen positiva y el mismo porcentaje que la expresidenta en la negativa. Así, tres mujeres se ubican en el podio. Recién entonces aparece el primer hombre, Axel Kicillof con 36% de positiva y también 55 de negativa. Javier Milei figura en el quinto lugar con 35% de positiva y 62% de negativa. Su hermana Karina no tuvo mejor suerte. Está en el puesto 13 con una imagen negativa del 71%. La Secretaria General de la Presidencia tiene apenas 17% de imagen positiva y queda en la lista por debajo de Martín Menem, Santiago Caputo y Victoria Villarruel.

La brecha entre ambas variables alcanzó así los 27 puntos porcentuales, la mayor de toda la serie. En enero de 2025, Milei registraba un 55% de imagen positiva y un 41% de negativa. El escenario actual muestra prácticamente la situación inversa.

El deterioro también aparece en la evaluación de su desempeño: el 58% de los encuestados por AtlasIntel desaprueba la actuación de Milei como presidente, frente al 38,1% que la aprueba.

La evaluación general del Gobierno sigue la misma dirección: el 52,7% lo considera malo o muy malo, mientras que el 31,5% lo califica como bueno o excelente y el 15,8% como regular.

El peor clima social de la serie

El QMonitor de QSocial Big Data ofrece otra fotografía del escenario político y social. Según el estudio, la evaluación negativa de la situación actual del país llegó al 55%, seis puntos más que en la medición anterior y el registro más alto de su serie. A la vez, el 59% considera que la Argentina está peor que cuando asumió Milei, también un máximo para ese indicador.

En ese contexto, QSocial registra una señal algo más favorable para el oficialismo: la aprobación de la gestión se ubicó en el 35%, un punto por encima de la medición anterior, mientras que la desaprobación descendió cinco puntos en dos meses y quedó en el 59%. Para la consultora, la variación se explica por un nuevo acercamiento de votantes del PRO y de independientes.

La estabilización, sin embargo, se produce después de un proceso de deterioro. El propio informe muestra que la desaprobación continúa superando ampliamente a la aprobación.

También aparece una recuperación en la percepción sobre la capacidad del Gobierno para resolver los principales problemas del país, que subió seis puntos y alcanzó el 38%. La tolerancia al ajuste, entendida como la aceptación de un sacrificio actual a cambio de un beneficio futuro, llegó al 35%, contra el 31% registrado en junio.

Tres de cada diez votantes de Milei ya no aprueban su gestión

Uno de los datos más significativos del QMonitor aparece al analizar el comportamiento de quienes apoyaron a Milei en las elecciones de 2023. Según el estudio, el 31% de quienes lo votaron en la primera vuelta hoy desaprueba su gestión. Ese grupo, al que la consultora denomina “arrepentidos libertarios”, representa aproximadamente el 12% del electorado argentino.

QSocial sostiene además que el alejamiento se explica más por los resultados del Gobierno que por el estilo confrontativo del Presidente. Entre esos antiguos votantes, el 91% considera que Milei perjudica a los sectores más vulnerables y el 89% cree que el ajuste “no valió la pena”. Asimismo, el 62% de los denominados “arrepentidos libertarios” considera que un nuevo triunfo de Milei sería peor para el país que una victoria del peronismo.

La medición de imagen de QSocial también arroja un saldo negativo para el mandatario, aunque con porcentajes diferentes a los de AtlasIntel: Milei tiene 30% de valoración positiva, 15% regular y 54% negativa. Patricia Bullrich iguala al Presidente en imagen positiva, con 30%, mientras que Axel Kicillof registra 28%.

Las diferencias entre los números de las dos consultoras no implican necesariamente una contradicción, ya que se trata de estudios con diseños, períodos de trabajo de campo y metodologías distintos. Sin embargo, ambos ubican la valoración negativa de Milei claramente por encima de la positiva.

El bolsillo, en el centro del malestar

La situación económica aparece como uno de los principales factores detrás del clima social. Según QSocial, el 75% de los hogares tuvo que recortar gastos para poder llegar a fin de mes y seis de cada diez no tienen capacidad de ahorro. Además, el 44% sostiene que sus ingresos no alcanzan para cubrir sus necesidades básicas. El 63% considera que con el rumbo económico actual “gente como uno” sale perdiendo, mientras que el 47% espera que la inflación aumente en los próximos meses y el 36% considera probable perder su empleo durante el próximo semestre.

El relevamiento detecta, no obstante, algunas señales menos negativas en el plano individual. La evaluación desfavorable de la economía personal cayó del 45% al 38%, mientras que la proporción de personas que conocen a alguien de su círculo cercano que perdió el trabajo descendió del 70% al 61% en tres meses. También mejoró levemente la expectativa sobre el futuro del país: las respuestas positivas pasaron del 24% al 28%.

AtlasIntel registra una percepción económica todavía más crítica. En ese estudio, el 63% califica como mala la situación económica actual del país y apenas el 24% la considera buena. La evaluación del mercado laboral es aún peor: siete de cada diez encuestados creen que su situación es mala. Las expectativas tampoco muestran una reversión clara: el 49% de los consultados por AtlasIntel cree que la economía argentina empeorará durante los próximos seis meses, contra un 37% que espera una mejora. En materia de empleo, el 50% prevé un deterioro y el 34% una recuperación.

La corrupción se instala entre las principales preocupaciones

Otro dato relevante del estudio de AtlasIntel es el crecimiento de la corrupción como preocupación social. El 44,4% la señaló entre los principales problemas de la Argentina, convirtiéndola en la opción más elegida, apenas por encima del desempleo, con 43,9%. Le siguen la situación económica, con 33,1%; la inflación y los altos precios, con 28,8%; la impunidad y el sistema judicial, con 27,9%; y el debilitamiento de la democracia y las instituciones, con 23,8%.

QSocial también mide específicamente la percepción sobre corrupción dentro del Gobierno y su serie muestra que una mayoría de los consultados considera que la mayoría de los funcionarios son corruptos, frente a porcentajes considerablemente menores que creen que lo son solo algunos o ninguno.

Milei conserva competitividad hacia 2027

El deterioro de las evaluaciones sobre la actualidad no se traduce de manera lineal en las expectativas electorales. QSocial detecta incluso una recuperación de Milei cuando la mirada se proyecta hacia 2027. La proporción que prefiere que el Presidente sea reelegido pasó del 30% en julio al 34% en agosto. Sin embargo, un 57% sostiene que preferiría que no obtenga un segundo mandato.

En los escenarios de primera vuelta elaborados por la consultora, Milei aparece primero con entre 31% y 32% de intención de voto. Pero los resultados se revierten en las simulaciones de balotaje: frente a Axel Kicillof, el gobernador bonaerense obtiene 42% contra 40% de Milei; frente a Sergio Massa, el exministro de Economía alcanza 44% y el Presidente, 38%.

El estudio muestra además un electorado fuertemente atravesado por el rechazo: el 50% afirma que podría votar a un candidato no por simpatía sino para impedir el triunfo de otro dirigente.

En conjunto, las dos mediciones describen un escenario en el que el Gobierno mantiene un núcleo de apoyo importante y Milei conserva competitividad electoral, pero enfrenta un marcado predominio de las evaluaciones negativas sobre su figura, su gestión y la marcha de la economía.

El estudio de AtlasIntel y Bloomberg fue realizado entre el 30 de agosto y el 3 de septiembre sobre 2.193 adultos de todo el país y tiene un margen de error de dos puntos porcentuales. El QMonitor de QSocial, por su parte, se basó en una encuesta online realizada entre el 7 y el 26 de agosto, con una muestra probabilística y estratificada de 1.645 casos efectivos y un margen de error de ±2,4 puntos porcentuales.

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