Dos ladrones roban dos cuadros de Renoir valorados en nueve millones de euros de un museo francés

Dos individuos robaron este martes cuatro obras de arte del museo Auguste Renoir de la localidad mediterránea Cagnes-sur-Mer, en el sureste de Francia. Sin embargo, dos de ellas fueron abandonadas durante su huida, según informó el alcalde de la localidad, Bryan Masson, en redes sociales. Aunque durante la madrugada anunció que las obras desaparecidas eran tres, finalmente los ladrones solo lograron llevarse dos.

“Ante un comando organizado, bien equipado y claramente bien informado, la rápida respuesta de nuestra policía municipal permitió limitar los robos en el Museo Renoir”, informó Masson. “Dos cuadros de Renoir siguen desaparecidos. Felicito por la profesionalidad a las fuerzas del orden y los investigadores, quienes están plenamente comprometidos con la recuperación de este valioso patrimonio, tan querido por los habitantes de Cagnes”, agregó.

La alarma del museo se activó a las 05:48 horas locales y cinco minutos después la Policía Municipal ya se encontraba en el lugar, según Masson, miembro del partido de extrema derecha Agrupación Nacional (RN). Los dos sospechosos fueron detectados por las cámaras de videovigilancia y huyeron antes de la llegada de los agentes, dejando atrás dos de las obras sustraídas. La Policía Municipal y la Policía Nacional permanecen movilizadas en el lugar y los autores son buscados activamente, mientras continúa la investigación.

“Atacar el museo Renoir es atacar una parte de la historia y del patrimonio de Cagnes-sur-Mer”, escribió Masson, que calificó los hechos de “particularmente graves”, comentó el alcalde. Este defendió, además, la necesidad de poner en marcha un plan de seguridad para los museos y de protección de las obras de arte de la ciudad.

Un ataque al patrimonio

El museo, creado en 1960 e instalado en el dominio de Les Collettes, la última residencia de Renoir, alberga alrededor de una decena de pinturas originales del artista, unas 40 esculturas, además de muebles, objetos personales, fotografías y archivos.

La investigación fue asumida por la Subdirección de Lucha contra la Criminalidad Organizada y la Delincuencia Especializada (DCOS) de la Policía. El valor de las obras sustraídas aún no fue determinado oficialmente, pero fuentes municipales lo situaron en unos 9 millones de euros.

En España, el pasado 27 de agosto, tres individuos entraron en el Museo de Villena (MUVI) y se llevaron el tesoro que da nombre a esta localidad alicantina desde hace más de sesenta años, uno de los conjuntos de la Edad de Bronce más importantes del Mediterráneo occidental. Se trata de un caso más en una oleada de robos que obligó a los museos a reorganizar su seguridad.