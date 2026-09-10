“Rematan tierras estratégicas”: critican a Milei en Ushuaia por vender terrenos de la Armada contiguos a la Base Naval

La visita a Ushuaia este viernes del canciller Pablo Quirno y del ministro de Defensa, Carlos Presti, ya genera ruido en la política local. El intendente de la ciudad, Walter Vuoto, y el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, cuestionaron que el Gobierno no los haya convocado para su recorrida por el obrador de la Base Naval Integrada, que Javier Milei anunció en su nuevo discurso soberanista sobre Malvinas.

Vuoto respaldó el proyecto de la base, pero reclamó una mesa de diálogo con las autoridades locales y cuestionó que el Gobierno en paralelo busque rematar tierras estratégicas de la Armada que son contiguas. “Van a hacer algo en nuestro territorio, armemos una mesa”, planteó Vuoto en declaraciones radiales. Cuestionó que el Ejecutivo nacional “no haya convocado a las autoridades locales” pese al impacto directo que la obra tendrá sobre la ciudad. Melella, que días atrás había respaldado el anuncio presidencial sobre Malvinas y pedido precisiones de presupuesto y plazos, tampoco fue convocado a la agenda que Presti y Quirno cumplirán en la provincia.

El reclamo por la falta de diálogo no implicó, sin embargo, un rechazo a la obra. “Celebramos la base naval que tenemos”, dijo el intendente de Ushuaia y presidente del PJ fueguino, ayer, en diálogo con Rulo Quiroga por FM del Pueblo, y sostuvo que el proyecto puede convertirse en “una oportunidad para ampliar la logística estatal y privada, dinamizar la economía local”.

El otro eje del cuestionamiento de Vuoto fue la contradicción entre dos decisiones tomadas por la propia gestión de Milei con apenas un mes de diferencia. “No podés un mes atrás sacar a remate las tierras estratégicas que tiene la Armada en la ciudad y un mes después anunciar una base”, planteó el intendente, en referencia al Decreto 764/2026 —firmado por Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, publicado el 21 de agosto— que autorizó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado a vender un predio fueguino de 382.594,79 m² (unas 38 hectáreas), repartido en cuatro fracciones sobre las calles Yaganes y 44 Héroes del ARA San Juan, donde funcionan la Legislatura provincial y el Ecoparque dedicado a la tripulación del submarino hundido en 2017. Ese decreto sigue vigente.

La visita de los dos ministros se enmarca en el impulso que el Gobierno le dio a la Base Naval Integrada tras la cadena nacional del 3 de septiembre, en la que Milei anunció una ampliación de $217.954 millones para el presupuesto de Defensa a través del DNU 867/2026 y adelantó el envío de un proyecto de ley de “Defensa de la Soberanía Nacional” para endurecer las sanciones a empresas que operen en las islas Malvinas.

Presti y Quirno recorrerán el terreno donde se proyecta levantar la obra —contigua al aeropuerto y a la base aeronaval de Ushuaia— con el objetivo declarado de acelerar una construcción que no registró avances entre diciembre de 2023 y agosto de 2025. Está estancada en el 9,13% de ejecución física.

Vuoto también enmarcó el proyecto en la disputa por soberanía en el Atlántico Sur que el propio Gobierno puso en el centro de la agenda esta semana. “Los que vivimos en Tierra del Fuego también vivimos Malvinas”, dijo, y agregó que “la causa Malvinas y la pelea también es por los recursos que están explotando ilegítimamente los ingleses”.