'South Park' se ríe de Trump con un mensaje a Google y Apple: “A partir de ahora nos llamaremos South America”

South Park vuelve a poner el foco en Donald Trump. La serie de animación estadounidense prepara el estreno de su temporada número 29, el próximo 16 de septiembre, con una nueva parodia relacionada con el presidente de Estados Unidos: sus creadores, Trey Parker y Matt Stone, anunciaron que el programa pasará a llamarse, al menos temporalmente, South America.

El cambio de nombre llega acompañado de una referencia directa a la política de Trump y a su particular batalla por modificar la denominación de diferentes enclaves geográficos. “Inspirados por la valentía y el patriotismo de Apple y Google, vamos a cambiar el nombre de South Park a South America”, anunciaron Parker y Stone en X.

La broma coincide con el lanzamiento de la nueva temporada, cuyo primer episodio llegará el próximo miércoles. Los creadores no aclararon si South America será una nueva denominación permanente o si forma parte de la trama y el tono satírico del capítulo de estreno, por lo que todavía queda por descubrir cuánto durará la ocurrencia.

El nuevo chiste de South Park apunta a los mapas de Trump

Para entender la nueva ocurrencia de South Park hay que remontarse a algunas de las decisiones y propuestas de Donald Trump en materia de nombres geográficos. Durante su segundo mandato, el presidente estadounidense impulsó distintos cambios de denominación que provocaron polémica y que rápidamente se convirtieron en material para la sátira.

Uno de los casos más conocidos fue el del Golfo de México, cuya denominación Trump decidió sustituir por la de Golfo de América dentro de los Estados Unidos, dando pie a nuevas bromas por parte de la serie. Más recientemente, Trump firmó a finales de agosto una orden ejecutiva relacionada con el lago Ontario, en la frontera entre Estados Unidos y Canadá, para referirse a él como lago América. El movimiento se produjo además en un momento especialmente tenso en las relaciones entre ambos países, marcadas por la guerra comercial y la imposición de aranceles.

El presidente también publicó el pasado domingo en su red social Truth Social un mapa del estado de Nuevo México en el que aparecía con el nombre de Nueva América. Con este contexto, el cambio de South Park a South America funciona como una nueva vuelta de tuerca al mismo chiste: si Trump puede rebautizar lugares y modificar nombres en los mapas, la propia serie parece dispuesta a aplicarse la misma lógica.

El segundo daro a Trump en apenas unos días

El anuncio del nuevo nombre llega, además, apenas unos días después de que South Park volviera a utilizar al presidente como protagonista de una de sus bromas. El pasado 6 de septiembre, la serie recibió el Emmy al mejor programa de animación. Con motivo de la celebración, sus responsables publicaron una imagen de su particular versión animada de Trump sosteniendo el galardón y acompañada de un mensaje especialmente irónico: “Por fin conseguiste tu Emmy”.

La broma cobra un significado añadido teniendo en cuenta la relación que South Park mantuvo con el presidente durante los últimos años. Trump fue uno de los objetivos recurrentes de la serie, que no dudó en convertir su figura política, sus declaraciones y algunas de sus decisiones en material para su habitual humor absurdo y provocador.

No será la primera vez que Donald Trump aparezca como un personaje más de la serie de humor adulto, los episodios estrenados en 2025 presentaron una versión satírica del presidente como un personaje prácticamente villanesco, llegando incluso a plantear una relación sentimental entre su versión animada y Satanás.La ficción utilizó así el regreso de Trump a la Casa Blanca como combustible para algunas de sus historias más políticas, manteniendo una de las características que acompañaron a South Park desde sus comienzos, la capacidad de convertir la actualidad más inmediata en material para la parodia.

Queda por saber si South Park será realmente South America durante toda la temporada o si el nuevo nombre desaparecerá después del estreno. Lo que sí parece claro es que la 29ª temporada de la serie, que llegará el próximo 16 de septiembre no tiene ninguna intención de dejar descansar a Donald Trump.