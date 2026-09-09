Reclaman frente al Congreso por las deudas familiares y la emergencia en discapacidad

Distintas organizaciones convocaron a una movilización este miércoles frente al Congreso, en coincidencia con la sesión especial en la Cámara de Diputados que buscará avanzar con los proyectos sobre la prórroga de la Emergencia en Discapacidad y el endeudamiento de las familias.

El Foro Permanente por la Discapacidad, que agrupa a organizaciones como FAdeA, FETAP, APRIDIS y Fundación Orione, entre otras entidades del sector, llamó a movilizarse bajo la consigna “La emergencia no terminó”. El reclamo central es la prórroga de la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027.

En paralelo, otro grupo de organizaciones convocó bajo el lema “Solución ya para las familias endeudadas - ¡Que sea ley!”. La actividad prevé asesorías, radio abierta y la presentación de un mapa de la deuda de las familias.

Ambas convocatorias se dan mientras en Diputados avanza la sesión especial que buscará emplazar a las comisiones para fijar plazos de dictamen sobre los dos proyectos, después de que La Libertad Avanza decidiera dar quórum este miércoles.

En el recinto, la oposición buscará aprobar el emplazamiento a las comisiones de Finanzas, Defensa del Consumidor y Presupuesto y Hacienda para que fijen un plazo de firma de dictamen sobre el paquete de proyectos vinculados al endeudamiento de las familias. Se trata de más de cincuenta iniciativas que proponen distintos mecanismos —desde la refinanciación de deudas hasta topes a tasas y comisiones de tarjetas de crédito y préstamos personales— con el objetivo de frenar el nivel de mora que hoy afecta a millones de argentinos con créditos formales.

El segundo eje de la sesión es la prórroga de la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, que según el reclamo de las organizaciones convocantes debería extenderse hasta el 31 de diciembre de 2027. El proyecto busca sostener las prestaciones, aranceles y el financiamiento del sistema de salud para personas con discapacidad, en un contexto en el que las entidades del sector vienen advirtiendo por la falta de actualización de los montos y por atrasos en los pagos a prestadores.