EE.UU. e Irán recrudecen sus ataques a puntos estratégicos en plena escalada de los precios del petróleo

Nueva noche de ataques cruzados entre EE.UU. e Irán en el estrecho de Ormuz en plena escalada de precios del petróleo. El ejército estadounidense anunció la destrucción de cinco petroleros iraníes y horas después la Guardia Revolucionaria aseguró que había atacado dos buques estadounidenses y bases de EE.UU. en Jordania.

Estados Unidos confirmó a última hora de este martes la destrucción de cinco petroleros iraníes en respuesta a dos ataques con misiles balísticos lanzados por la Guardia Revolucionaria contra un buque de guerra estadounidense durante los dos días anteriores.

Los ataques estadounidenses alcanzaron cinco buques petroleros vinculados a Irán cerca del Estrecho de Ormuz, como parte de la respuesta de Washington a las acciones de la Guardia Revolucionaria iraní, según informó el Comando Central en su cuenta oficial de X.

La agencia iraní Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria de Irán, informó previamente de que uno de los petroleros había sido atacado en el entorno de la isla de Jarg, sin provocar heridos. Por su parte, la radiotelevisión estatal IRIB afirmó que otra embarcación fue atacada en el puerto de Jask, algo más al sur del estrecho de Ormuz, también sin dejar ninguna víctima.

La Guardia Revolucionaria afirmó, además, haber atacado en la madrugada de este miércoles dos buques de guerra estadounidenses y bases de Washington en Jordania, junto a una decena de barcos que intentaban cruzar el estrecho de Ormuz, como represalia a los ataques de la Casa Blanca contra petroleros iraníes.

Teherán atacó la base Al Azraq, en Jordania, y dos destructores estadounidenses que transportaban misiles de crucero, según un comunicado del cuerpo militar persa recogido en la agencia iraní Tasnim.

Más tarde aseguró en otra nota que también había atacado esta noche una decena de buques que intentaban atravesar “una zona prohibida” del estrecho de Ormuz con el apoyo de EE.UU. y a ocho petroleros en aguas del Golfo Pérsico.

“El estrecho de Ormuz se encuentra bajo la fuerte y eficaz vigilancia y gestión de la fuerza naval de la Guardia Revolucionaria”, señala la nota informativa, recogida por la agencia IRNA. Por su parte, el Ejército jordano aseguró haber destruido dieciocho misiles iraníes que se dirigían contra su país, mientras que dos más cayeron en “zonas despobladas”.

Esta nueva oleada de ataques entre ambos países en el estratégico estrecho de Ormuz incrementa la presión en el ya complejo mercado del petróleo. El barril Brent, de referencia para Europa, bordeó durante las últimas horas de nuevo la barrera psicológica de los 100 dólares. El precio del gas también subió en los últimos días tres haberse reactivado el intercambio de ataques.