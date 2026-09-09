Rusia afirma que Trump le pidió a Putin el fin de la guerra en Ucrania durante su mandato

El presidente Donald Trump pidió este martes por teléfono a su colega ruso, Vladímir Putin, el fin de la guerra en Ucrania, justo después de que la Casa Blanca retomara los contactos de mediación tras más de seis meses de pausa, según anunció un asesor del Kremlin.

“Trump expresó con claridad la idea de que sería deseable un pronto fin del conflicto, lo que allanaría inmediatamente el camino al pleno restablecimiento de las relaciones entre EE.UU. y Rusia”, dijo Yuri Ushakov, asesor de política internacional del Kremlin, en rueda de prensa telefónica.

Ambos mandatarios hablaron en quince ocasiones desde la vuelta de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025 y cinco de ellas fueron este año.

Ushakov detalló que, en la llamada, Trump expresó su interés en que ese “avance se produzca durante su mandato presidencial”, que concluirá en enero de 2029, e insistió en los “colosales beneficios” que podrían recibir ambos países en caso de una mejoría de las relaciones económico-comerciales.

La conversación, la primera desde el pasado 4 de julio, estuvo centrada en las negociaciones mantenidas el fin de semana en Moscú y Kiev por los emisarios de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner. Trump y Putin consideraron “positivos” los resultados de dichas consultas y acordaron que esos contactos continuarán en un futuro.

Al respecto, Putin desglosó los pasos que Washington “realmente” podría dar para “un pronto cese de las hostilidades” en Ucrania, que comenzaron en febrero de 2022 con la invasión rusa de ese país.

El principal resultado de las negociaciones del fin de semana entre los mediadores estadounidenses y el presidente ruso, por un lado, y el ucraniano, Volodímir Zelenski, por otro, fue en realidad la propia reanudación de los contactos tras más de medio año de pausa por la guerra en Irán.

Las conversaciones no produjeron ningún resultado y, de hecho, Rusia y Ucrania reanudaron los ataques contra ambas capitales después de 72 horas de tregua, aunque EE.UU. tiene esperanzas de convocar pronto una reunión tripartita, similar a la celebrada en febrero en Ginebra.

Como hiciera Putin con los mediadores estadounidenses el sábado pasado, hoy detalló a su interlocutor la marcha de la campaña militar rusa y “las perspectivas de avance en el campo de batalla y de logro de los objetivos marcados”. “Estamos convencidos de que la victoria está muy cerca. Estamos seguros de nuestro potencial militar, de nuestras acciones militares que transcurren exitosamente”, afirmó este martes Dmitri Peskov, portavoz presidencial.

EFE