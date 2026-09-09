A dos semanas de la riada en Nepal, todavía hay más de 5.000 personas desaparecidas

Las autoridades nepalíes cifraron este miércoles en 5.133 las personas que continúan desaparecidas en el país, entre ellas 587 turistas extranjeros, catorce días después de que una avalancha de hielo, agua y rocas arrasara amplias zonas del norte y centro de Nepal.

La última actualización de la Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMA) eleva a 1.367 los cuerpos y restos humanos recuperados en los 15 municipios declarados zonas de desastre prioritario.

Solo 102 víctimas pudieron ser entregadas hasta ahora a sus familias, mientras las autoridades mantienen un amplio operativo para identificar los restos recuperados, muchos de ellos enterrados de forma temporal en lugares como Gokarna o Pokhara después de tomar muestras genéticas.

Según la Policía nepalí, las autoridades recogieron hasta la fecha 2.698 muestras de ADN, de las cuales 1.286 corresponden a los restos mortales hallados y 1.412 a familiares que buscan a sus seres queridos, incluidas muestras tomadas en el extranjero para tratar de identificar a turistas desaparecidos.

Operativo de identificación de cadáveres

El operativo de identificación y gestión de los cadáveres se desarrolla tanto en instalaciones improvisadas en las zonas montañosas como en los principales hospitales y morgues del país, con el apoyo sobre el terreno de especialistas enviados por China, India y Corea del Sur.

Mientras tanto, más de 3.600 personas permanecen desplazadas en 37 centros de acogida temporal en Nuwakot, Rasuwa y Dhading, donde la contaminación del agua y el hacinamiento elevaron el riesgo de enfermedades como el cólera.

La destrucción de puentes y carreteras dificulta además el abastecimiento de decenas de comunidades aisladas, donde algunos comercios agotaron sus existencias, mientras toneladas de ayuda humanitaria permanecen bloqueadas en nodos logísticos como Bidur y Dhunche por las dificultades para distribuirla hasta las zonas incomunicadas.

Más de 21.000 efectivos movilizados en todo el país continúan las operaciones de búsqueda entre el lodo y en las galerías de centrales hidroeléctricas como Upper Trishuli-1, donde se cree que cientos de trabajadores quedaron atrapados tras la riada.

Nepal reabre escuelas dos semanas después de la riada

Nepal comenzó también este miércoles a reabrir escuelas en algunas de las zonas golpeadas por la riada de hace dos semanas, en un momento en el que alrededor de 600 menores continúan desaparecidos y más de 7.000 alumnos estudian en centros afectados por el desastre.

En Bidur, uno de los municipios afectados del distrito de Nuwakot, las escuelas retomaron este miércoles las clases después de permanecer cerradas desde el 26 de agosto, cuando una avalancha de hielo, agua y rocas arrasó amplias zonas del norte y centro del país.

El municipio decidió reanudar las clases tanto en los centros públicos como privados, con la excepción de una escuela que quedó completamente destruida por la riada.

“Los niños de las zonas afectadas pueden acudir al colegio que les resulte más conveniente”, explicó a EFE la vicealcaldesa de Bidur, Prabha Bogati.

“No deben preocuparse si no tienen uniforme escolar. Los centros harán los arreglos necesarios para garantizar que puedan asistir a clase”, añadió.

EFE