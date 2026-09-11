Día del Maestro: Milei se compara con Sarmiento en un video hecho con IA y encabeza un acto con docentes

El presidente Javier Milei aprovecha el Día del Maestro para reforzar, por partida doble, un mensaje sobre su estilo de gestión y su vínculo con la comunidad educativa. Por un lado, publicó en sus redes sociales un video hecho con inteligencia artificial en el que aparece dialogando con una recreación de Domingo Faustino Sarmiento, que lo felicita por su “tarea”. Por otro, encabezará un acto oficial ante docentes y estudiantes en la sede de la Secretaría de Educación, en el que buscará fijar postura sobre el rumbo de la política educativa.

En el video, el Sarmiento generado por IA le dice a Milei: “Así que critican sus formas, Don Javier”, y a continuación argumenta que él también fue blanco de críticas por su tono y sus modos, y que los cambios profundos requieren vehemencia. El Presidente le responde evocando su propio paso como docente de economía y sostiene que los mejores maestros “enseñan para crecer en libertad” en lugar de imponer qué pensar.

No es la primera vez que el Gobierno recurre a este tipo de piezas: en los últimos meses circularon otros videos hechos con IA difundidos por el propio Milei, con referentes de la oposición y periodistas caracterizados como animales o zombies, además de un montaje que lo mostró como jugador de la Selección.

El acto formal se realizará desde las 11 en la Biblioteca Nacional de Maestros, dentro del Palacio Sarmiento, sede de la Secretaría de Educación, según informó la Presidencia. Allí, Milei brindará un discurso dirigido a docentes y estudiantes en el marco de la conmemoración anual, que recuerda la muerte de Sarmiento el 11 de septiembre de 1888. Con este encabezamiento, el Ejecutivo buscará retomar la iniciativa institucional en el calendario educativo, un terreno en el que viene enfrentando cuestionamientos crecientes.

El más reciente estalló el 27 de agosto, cuando Milei disertó ante alumnos del secundario en el colegio ORT por los 90 años de la institución. Lo que estaba anunciado como una charla sobre “Ética e Inteligencia Artificial” derivó, según los organizadores de una posterior denuncia penal, en una intervención política frente a menores: el Presidente habló del “populismo y la demagogia” de sus adversarios, repitió teorías sobre un supuesto origen “satánico” del marxismo y respondió a abucheos con la frase “díganlo más fuerte que se los festejo”. Los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio presentaron una denuncia ante el juzgado federal 12 por presunto abuso de autoridad y por incitación al odio por motivos ideológicos, en los términos de la ley 23.592.

Ese episodio se sumó a otro frente sensible para la gestión educativa: los resultados de las pruebas PISA 2025, difundidos semanas atrás, mostraron un retroceso de la Argentina en las tres áreas evaluadas respecto de la edición 2022. El país obtuvo 393 puntos en Ciencias, 389 en Lectura y 367 en Matemática, con caídas de 13, 12 y 11 puntos respectivamente. El dato alimenta el debate sobre la calidad del sistema educativo justo cuando el Gobierno intenta posicionarse como impulsor de una agenda de mejora de los aprendizajes.

A ese cuadro se agrega la disputa salarial del sector. Según datos de CTERA, los docentes acumulan una pérdida de poder adquisitivo cercana al 30% desde 2015, y un maestro de primaria con diez años de antigüedad pasó de cobrar el equivalente a $1.541.860 en septiembre de 2023 a $1.081.158 en junio de 2026, medido en pesos constantes. El ajuste presupuestario nacional en educación —una caída real del 45,9% desde 2023, según el mismo relevamiento— y la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) trasladaron mayor peso del financiamiento a las provincias, que hoy cubren cerca del 80% del gasto educativo. La brecha salarial entre jurisdicciones también es amplia: mientras Neuquén paga alrededor de $2.521.570, Mendoza abona unos $935.450, la cifra más baja del país.