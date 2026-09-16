El Presupuesto 2027 consolida la motosierra en obra pública, educación, ciencia, seguridad y discapacidad

El Gobierno giró este martes, cerca de la medianoche, al Congreso el proyecto de Ley de Presupuesto 2027, con la firma de Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo. El texto fija en $202,10 billones el gasto total de la Administración Nacional para el año que viene. Es 26,7% menos, en términos reales, que lo que efectivamente gastó el último año de Alberto Fernández en 2023, según un análisis entre el proyecto oficial y la ejecución de años anteriores.

Ese número resume el fenómeno libertario: después de tres años de recortes consecutivos, el Gobierno ya no tiene de dónde seguir ajustando sin tocar el corazón del gasto —jubilaciones, salud, el pago de la deuda—. Hay partidas que directamente tocaron piso. La sección de Vivienda y Urbanismo caen 98,9% contra 2023. El agua potable y el saneamiento, 93%. El fondo que compensaba el salario docente (el ex-FONID) se redujo 99,4% y quedó en apenas $10.000 millones de pesos, sobre los $2,42 billones que representaba hace cuatro años. Directamente desaparecieron del proyecto 2027 programas como Conectar Igualdad, la línea 144 de atención a víctimas de violencia de género y la Integración Socio Urbana en barrios populares.

Con ese piso ya tocado, el Presupuesto 2027 no revierte el ajuste en cinco áreas centrales. Lo que hace es sostenerlo, con subas reales muy por debajo de lo necesario para recuperar lo perdido, según un detallado análisis del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (OCEPP), organización que armó la plataforma presupuestointeractivo.com, y un cruce de elDiarioAR sobre el proyecto de la llamada “ley de leyes”.

Obra pública. La función Infraestructura y Vivienda cae 72,4% real contra 2023 y queda directamente congelada frente a 2026: 0,0% de variación. Es la única de las cinco áreas que ni siquiera empieza a recomponerse.

La función Infraestructura y Vivienda cae 72,4% real contra 2023 y queda directamente congelada frente a 2026: 0,0% de variación. Es la única de las cinco áreas que ni siquiera empieza a recomponerse. Educación. Cae 44% contra 2023 y sube apenas 2,9% contra el presupuesto vigente de este año. Adentro de esa función está el conflicto universitario: el artículo 12 del proyecto fija en 7,35 billones de pesos el crédito para el funcionamiento de las universidades nacionales, un tercio menos de los 11 billones que había reclamado como necesarios el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que agrupa a los rectores.

Cae 44% contra 2023 y sube apenas 2,9% contra el presupuesto vigente de este año. Adentro de esa función está el conflicto universitario: el artículo 12 del proyecto fija en 7,35 billones de pesos el crédito para el funcionamiento de las universidades nacionales, un tercio menos de los 11 billones que había reclamado como necesarios el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que agrupa a los rectores. Ciencia y tecnología. Retrocede 37,9% contra 2023 y sube 13,1% contra 2026. El CONICET, puntualmente, todavía está 43,7% por debajo de hace cuatro años en las partidas que financian becas y carrera de investigador.

Retrocede 37,9% contra 2023 y sube 13,1% contra 2026. El CONICET, puntualmente, todavía está 43,7% por debajo de hace cuatro años en las partidas que financian becas y carrera de investigador. Seguridad. Baja 28,3% contra 2023 y mejora 7% contra el presupuesto vigente. Sumando el Ministerio de Seguridad con las fuerzas que dependen de él —Gendarmería, Prefectura, Policía Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario— y la caja de retiros de la Policía Federal, que se financia aparte, la cifra total para 2027 asciende a casi 9,96 billones de pesos, un 33,7% más en pesos corrientes que lo asignado en 2026.

Baja 28,3% contra 2023 y mejora 7% contra el presupuesto vigente. Sumando el Ministerio de Seguridad con las fuerzas que dependen de él —Gendarmería, Prefectura, Policía Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario— y la caja de retiros de la Policía Federal, que se financia aparte, la cifra total para 2027 asciende a casi 9,96 billones de pesos, un 33,7% más en pesos corrientes que lo asignado en 2026. Discapacidad. Dicha función se arma sumando distintos programas, principalmente las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral, que hoy dependen de la Secretaría Nacional de Discapacidad después de que el Gobierno disolviera la ANDIS a fin de 2025 y transfiriera sus funciones al Ministerio de Salud. Esa canasta cae 24,4% contra 2023 y sube 5,4% contra 2026; el programa de pensiones por invalidez específicamente retrocede 25,3% contra 2023. El propio proyecto de ley, en sus artículos 36 a 41, profundiza además los requisitos de acceso a esas pensiones, en particular la incompatibilidad con tener un empleo formal.

Hay un dato adicional que explica por qué el margen de maniobra del Gobierno es cada vez más chico. Según el análisis del OCEPP, los recursos totales que calcula el proyecto caen 9,7% en términos reales contra 2026, pese a que la recaudación impositiva sube 8,4%. La diferencia está en que en 2026 el Banco Central le giró al Tesoro 24,42 billones de pesos en concepto de utilidades, una fuente extraordinaria de financiamiento que en 2027 directamente desaparece: ese envío queda en cero.

El proyecto todavía tiene que discutirse en el Congreso. Su primer debate en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados está previsto para el 7 de octubre.