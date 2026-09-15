Más de 200 cineastas israelíes firman una carta de apoyo a los directores de 'Naza', el documental sobre Gaza

Más de 200 cineastas israelíes firmaron una carta para apoyar a Yuval Abraham y Rachel Szor, directores de Naza, el documental sobre el genocidio en Gaza que ganó el Premio Especial del Jurado en la pasada Mostra de Venecia. El escrito llega días después de que el ministro de Cultura israelí, Miki Zohar, pidiera revocar su ciudadanía, acusándolos de haber cometido “traición al país”.

La película cuenta con el testimonio de 24 miembros del ejército y la inteligencia israelí que narran en pantalla los crímenes que comenten desde sus puestos de trabajo de forma sistémica.

“En los últimos días, hemos sido testigos de una campaña sin precedentes de incitación y provocación contra los creadores de la película, y la distancia entre esta y la incitación a la violencia y la amenaza física contra sus vidas se está reduciendo”, comienzan diciendo los directores en la carta, recogida por el medio israelí Hareetz.

“El papel central del arte y el periodismo es ser un espejo ante la sociedad en la que existen, crear discurso y debate sin prejuicios, incluso cuando la realidad es difícil”, añaden en el texto que firmaron nombres como Ari Folman, Shlomi Elkabetz, Ran Tal y Michal Aviad: “Hacemos un llamamiento a todos aquellos que todavía luchan por la libertad de expresión y de creación para que se sumen a la expresión de apoyo y solidaridad con Rachel Szor y Yuval Abraham”.

Además de criticar “la incitación directa” encontrada en redes sociales contra los directores, aseguran considerar “apropiado” juzgar “duramente” a los creadores, académicos y periodistas que “decidieron atacar la película sin verla”. “La participación de colegas y escritores respetados en esta tendencia es una señal clara del deterioro del discurso en Israel y da respaldo a las amenazas del ministro Zohar”, lamentan.

“Debería preocuparnos a todos”

Los cineastas aclaran entienden que la crítica de películas y obras de arte en general es “una herramienta legítima de expresión en una sociedad que busca ser sana y funcional”. No obstante, alertan: “El discurso incendiario y violento contra los creadores de la película, que se atrevieron a expresar su opinión, debería preocuparnos a todos y cada uno de nosotros, independientemente de nuestros puntos de vista”.

Al recibir el premio, Yuval Abraham, que ganó el Oscar por el documental No other land, reconoció que no era fácil “estar ahí de pie”: “Desde que comenzó este festival, en poco más de estos diez días, Israel ha matado a seis niños palestinos en Gaza: una niña de tres años en una escuela bombardeada, un niño de siete años junto a su padre en el coche y dos hermanas que dormían en casa. Los oficiales de inteligencia israelíes con los que hablamos nos explicaron que esta matanza masiva es sistémica; no es un accidente, sino algo deliberado”.

Desde el estrado, los definió como “actos de asesinato y políticas basadas en la deshumanización total de los palestinos”. De ahí a que tanto él como la directora quieran que los israelíes vean su documental. “Es nuestro país el que está cometiendo estos crímenes. Queremos que la vean los europeos, especialmente aquí en Italia, porque su gobierno y el gobierno alemán están bloqueando la presión sobre Israel que podría poner fin a esto; y que la vean los estadounidenses, porque ese país está financiando gran parte de la matanza”, concluyó.