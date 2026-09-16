Causa ANDIS: Nadia Beller declarará desde Bolivia y podría aportar grabaciones de conversaciones con Cerimedo

Nadia Beller, expareja de Fernando Cerimedo, declarará el próximo 23 de septiembre como testigo en la causa que investiga presuntos sobreprecios, retornos y direccionamientos en contrataciones de la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

La abogada, de 33 años, prestará testimonio por videoconferencia desde Bolivia ante el fiscal federal Franco Picardi. La declaración se realizará bajo reserva y con intervención de las autoridades judiciales bolivianas, debido a su estado de salud y a la situación de seguridad derivada del ataque a balazos que sufrió el 17 de agosto.

Beller quedó vinculada a la investigación a partir de declaraciones públicas en las que aseguró tener información sobre el origen de los audios atribuidos al extitular de ANDIS Diego Spagnuolo, que dieron impulso a la causa por presunta corrupción en el organismo.

La mujer sostuvo que sabe quiénes estuvieron detrás de la filtración y afirmó además que conserva grabaciones de conversaciones mantenidas con Cerimedo en las que se habría hablado de presuntas maniobras irregulares. Hasta el momento, el contenido de esos registros no fue verificado judicialmente.

Picardi gestionó la declaración mediante un exhorto remitido a las autoridades bolivianas a través de los canales de cooperación internacional. La Fiscalía Departamental de Santa Cruz citó a Beller para el 23 de septiembre, cuando deberá presentarse en sus oficinas para participar de la videoconferencia con la Justicia argentina.

El fiscal argentino también solicitó que representantes del Ministerio Público boliviano estén presentes durante la testimonial para garantizar la integridad de Beller. La abogada fue operada y permaneció internada después del ataque que sufrió en Santa Cruz de la Sierra.

Por ese episodio, Cerimedo se encuentra detenido en Bolivia con prisión preventiva en el marco de una investigación por el presunto intento de femicidio de Beller. El consultor político negó haber participado del ataque.

El antecedente de Cerimedo en la causa ANDIS

La incorporación de Beller como testigo agrega un nuevo capítulo a una investigación en la que el propio Cerimedo ya había prestado declaración.

En septiembre de 2025, el consultor declaró ante Picardi y afirmó que Spagnuolo le había contado sobre la existencia de un supuesto mecanismo de retornos en las compras de medicamentos realizadas por ANDIS. Según su testimonio, el entonces titular del organismo también habría comunicado esa situación al presidente Javier Milei.

Ahora, la Justicia buscará establecer qué información recibió Beller durante su relación con Cerimedo y qué puede aportar acerca de los audios atribuidos a Spagnuolo.

La citación se produjo también después de que la diputada Marcela Pagano solicitara que la abogada fuera convocada “con carácter urgente” a raíz de sus declaraciones públicas y de las grabaciones que afirmó conservar.

Beller ya había sido citada el 26 de agosto en otra investigación, vinculada con un presunto enriquecimiento ilícito de Cerimedo, pero aquella declaración fue suspendida luego de que solicitara ser incorporada a un régimen de protección de testigos por razones de seguridad.

En esa causa estaba previsto que aportara información sobre distintas irregularidades que atribuyó a su expareja, entre ellas presuntos sobreprecios en la distribución de combustible, pagos a legisladores y la conformación de un equipo policial bajo su órbita.

La atención estará puesta ahora en la testimonial del 23 de septiembre y, particularmente, en las grabaciones que Beller asegura conservar. Su eventual incorporación al expediente podría aportar nuevos elementos para reconstruir tanto el circuito de los audios atribuidos a Spagnuolo como las presuntas maniobras investigadas en la ex ANDIS.

Con información de la agencia NA