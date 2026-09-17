Trump amenaza con “demoler” el Kennedy Center y bloquear US$257 millones para su refacción si no recibe “reconocimiento”

El presidente de EE.UU., Donald Trump, declaró este miércoles que el Kennedy Center podría “cerrar” o ser “demolido” si su Administración no recibe reconocimiento en relación con este centro de artes escénicas, en medio de las tensiones por la posible eliminación de su nombre por orden judicial.

“Creo que la Administración Trump ciertamente debería recibir reconocimiento. Porque, francamente, si no lo hacemos, va a cerrar. Terminará siendo demolido”, dijo el presidente a los periodistas en la pista del aeropuerto en Carolina del Norte.

Trump afirmó que el Kennedy Center era un “desastre” antes de su intervención y que “perdió decenas de millones de dólares, incluso cientos de millones”, comparándolo con el Carnegie Hall de Nueva York.

Las declaraciones del presidente se producen después de que un juez federal bloqueara este martes la iniciativa de la junta directiva del centro de añadir un reconocimiento a Trump en el edificio o en el recinto.

Trump respondió que no destinaría los fondos aprobados por el Congreso para la renovación del centro a menos que el edificio también llevara su nombre. El año pasado, el Congreso asignó 257 millones de dólares para la renovación.

Aproximadamente una hora después del fallo judicial del martes, la junta directiva, controlada por personas nombradas por Trump, votó a favor de cerrar el centro para realizar renovaciones, citando cuestiones de seguridad tras la caída de un trozo de yeso del techo del vestíbulo principal durante una fuerte tormenta a principios de mes.

“Es un desastre”, sostuvo Trump este miércoles: “Durante muchos años, el Kennedy Center perdió decenas de millones de dólares, incluso cientos de millones. Financieramente, es un proyecto deficitario. Y muchos lugares como ese, como el Carnegie Hall y otros sitios por todo el país, pierden mucho dinero. Quien es capaz de arreglarlo soy yo. Y luego habría que subvencionarlo durante años, porque con el Kennedy Center se pierde dinero. Estaban perdiendo cientos de millones de dólares. Así que, para que la Administración Trump y yo mismo nos involucremos, asumamos el proyecto a largo plazo y lo llevemos a cabo o recaudemos los fondos necesarios, creo que la Administración Trump debería recibir el reconocimiento correspondiente; porque, francamente, si no lo hacemos, el lugar cerrará. Terminarán demoliéndolo. Está en muy mal estado, en una situación muy peligrosa. Requerirá muchos subsidios en el futuro y, para que nosotros, como administración, queramos hacerlo, pero creo que la Administración Trump debería recibir el reconocimiento”.