Medio año después de aparecer en el este de la República Democrática del Congo (RDC), la epidemia provocada por el ébola Bundibugyo supera los 11.700 casos y entró en una meseta persistente. Según las cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), acumula 11.793 contagios confirmados y 5.779 fallecimientos en decenas de zonas de salud congoleñas, con una letalidad cercana al 49%.

A esta expansión territorial se añade la detección de casos exportados hacia Uganda, Kenia, Nigeria y Francia, que suma preocupación. Aunque de momento las cifras no superan a las de la epidemia ocurrida en África Occidental entre 2014 y 2016, con unas 30.000 infecciones y 11.000 muertes entonces, la trayectoria reciente apunta hacia un escenario inédito.

Sobre todo, porque tras alcanzar un pico en agosto de 2026, la transmisión sigue estancada desde hace tres meses entre 460 y 480 nuevos casos semanales.

En este contexto, las vacunas experimentales resultan insuficientes contra una emergencia impulsada por numerosas crisis superpuestas, barreras sanitarias perforadas, guerra, hambre, movilidad humana y una progresión clínica lenta que retrasa el diagnóstico temprano.

Si los equipos médicos no consiguen controlar y frenar el contagio y la epidemia persiste un año más a este ritmo de contagio, terminará por ser la mayor catástrofe por ébola registrada hasta la actualidad.

El efecto milhojas

Comprender por qué el patógeno avanza sin freno exige analizar el ‘efecto milhojas’ que opera en la población y dentro del dispositivo sanitario. En la gestión de riesgos complejos, dicho fenómeno describe lo que ocurre cuando múltiples estratos de vulnerabilidad y fallos operativos quedan apilados sin cohesión, multiplicando el peligro en lugar de contenerlo.

En el este congoleño ocurre en dos niveles. Por un lado, emerge un milhojas de crisis estructurales superpuestas, porque el ébola golpea encima de décadas de conflicto armado, desplazamiento forzado, pobreza extrema, desnutrición aguda y brotes activos de cólera y sarampión, debilitando la resistencia biológica y social comunitaria.

En paralelo, opera un milhojas institucional de barreras sanitarias fallidas. Contener un filovirus exige superponer diagnóstico temprano, aislamiento, rastreo de contactos, atención clínica, control fronterizo y vacunación entre gobiernos, agencias, donantes y brigadas médicas. Cuando estas entidades funcionan como estratos burocráticos con competencias solapadas, protocolos rígidos y fondos fragmentados, el sistema pierde agilidad y los huecos alineados de cada barrera dejan pasar el virus sin cortafuegos.

Progresión clínica más lenta

A los factores estructurales se añade un elemento fundamental de la biología del patógeno porque, en contraste con la evolución fulminante y la letalidad del Zaire ebolavirus, la especie Bundibugyo muestra una progresión clínica más lenta hacia fases graves.

Este patrón clínico resulta crucial por varias razones. En primer lugar, multiplica los contagios silenciosos: el ébola pasa de una persona a otra solo con síntomas y los signos iniciales del ébola Bundibugyo (fiebre, dolor muscular y cansancio) imitan a la malaria, lo que permite que los enfermos mantengan rutinas normales y viajen antes de acudir al hospital.

Si se sospecha, obliga a mantener cuarentenas durante las tres semanas de incubación máxima para evitar casos activos sin identificar. Como Bundibugyo carece de vacunas o anticuerpos monoclonales aprobados, detectar pronto esos síntomas leves y aislar al enfermo constituye la herramienta más crítica para cortar la transmisión.

Lo positivo de su avance pausado es que amplía la ventana clínica para salvar vidas mediante hidratación intravenosa agresiva, control de electrolitos y manejo del shock, reduciendo la mortalidad respecto a Zaire.

Vacío terapéutico y diagnóstico

Durante la última década se desarrollaron vacunas y anticuerpos monoclonales eficaces, pero ese arsenal fue diseñado casi solo contra Zaire ebolavirus. Cuando estalló la epidemia de 2026 por Bundibugyo ebolavirus, una especie distinta con particularidades clínicas y virológicas propias, no existían inmunizaciones autorizadas ni terapias específicas en las zonas afectadas.

A esta carencia se agregó el obstáculo decisivo de la falta de pruebas diagnósticas rápidas y universales en clínicas rurales capaces de detectar cualquier filovirus desde el primer día, lo que permitió que el patógeno circulara en silencio durante semanas antes de activar las alertas epidemiológicas.

El colapso del rastreo de contactos

Frenar el ébola exige identificar con rapidez a cada enfermo y aislar a los contactos estrechos antes de que desarrollen síntomas mediante sistemas integrados de vigilancia epidemiológica.

En el epicentro de la epidemia, ese mecanismo está casi roto, porque la información indica que apenas el 11 % de los casos confirmados proceden de listas de contactos en seguimiento, a gran distancia del umbral mínimo del 95 % necesario para cortar la transmisión.

Así, los equipos sanitarios detectan el 89 % de los contagios fuera de las cadenas de vigilancia, muchas veces cuando el paciente ya falleció o expuso a decenas de personas, y alrededor de dos tercios de las muertes ocurren en los hogares comunitarios y no en los centros de tratamiento.

El estigma social y el temor al aislamiento hospitalario disuaden a muchas familias de buscar ayuda médica, perpetuando los cuidados domésticos sin protección y los entierros inseguros.

Guerra, desconfianza y sindemia humanitaria

Ituri y Kivu del Norte, las provincias más golpeadas, poseen cada una la extensión de un país europeo pequeño, carecen de infraestructuras básicas y llevan décadas devastadas por conflictos armados. Los ataques recurrentes contra brigadas sanitarias y centros de triaje interrumpen con frecuencia el rastreo de contactos y el reclutamiento de voluntarios para los ensayos clínicos de vacunas.

A la violencia física conviene sumar una profunda desconfianza histórica hacia las autoridades estatales y las intervenciones externas, un caldo de cultivo que alimenta la desinformación y la resistencia comunitaria.

Además, la malnutrición severa compromete la respuesta inmunitaria de los pacientes. Y la superposición de cuadros febriles y gastrointestinales provocados por el cólera y el sarampión desborda a unos hospitales sin recursos en un contexto donde el conflicto armado y la salud pública convergen de lleno.

Desde las minas artesanales hasta los aeropuertos

Aunque el ébola no viaja por el aire sino por el contacto directo con fluidos corporales, avanza con eficacia mediante las redes de desplazamiento humano, impulsado por corredores de transporte y poblaciones itinerantes vinculadas a la minería artesanal. Solo en Ituri más de 16.000 personas cruzan fronteras internacionales cada día, y cerrar pasos oficiales resulta contraproducente al desviar viajeros hacia rutas informales sin cribado sanitario.

La conectividad del transporte moderno también quedó patente en la exportación de contagios hacia países vecinos y destinos conectados por vía aérea, confirmando que, en una era de interconexión global, ningún foco local permanece aislado.

El último factor determinante está vinculado a los presupuestos internacionales. Pese a la magnitud de la emergencia, persisten déficits de financiación global de decenas de millones de dólares que obligan a reducir puntos de vigilancia y control sanitario en rutas migratorias clave y limitan la capacidad operativa en el terreno.

Epidemias anteriores demuestran que el ébola resurge cada vez que la atención global decae y los recursos disminuyen antes de completar ciclos de vigilancia de 42 días sin nuevos contagios.

Sin desmontar de forma coordinada todo el efecto milhojas que sostiene la crisis, garantizando seguridad, nutrición, diagnóstico universal, confianza comunitaria y financiación sostenida, seguirán llegando tarde las vacunas experimentales contra un virus que avanza más rápido que la respuesta institucional.

Sobre el autor: Raúl Rivas González es catedrático de Microbiología y miembro de la Sociedad Española de Microbiología en la Universidad de Salamanca.