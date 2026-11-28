Si se trata de tomar riesgos, soy más bien cobarde. Pero siempre hay excepciones. Hace algunos años me animé en la selva de Costa Rica a cruzar entre árboles de altura cuasi eterna. Me subí con casco y arnés y caminé por puentes colgantes, troncos, redes, bajando por tirolesa. Aquel circuito de cuerdas en altura me animó a volver a escalar. El fin de semana pasado, la gente de la Plataforma Umbral nos invitó a un grupo de periodistas a experimentar la subida que realizan los artistas visuales callejeros y los laburantes que pintan edificios y llegan cerca de las nubes, en Barracas, al ladito del Riachuelo y del Río de la Plata.

Como dice Anahí Traba, la directora de Umbral Cultura, esto “no hubiera sido posible sin un encuentro con el artista francoargentino, Pol Corona, que vivió en Buenos Aires alrededor de 20 años”, desde su adolescencia y ahora está de regreso en su Perpignan natal. Con Mart Aire (Martín Fiorio, Buenos Aires, 1986), Corona pintó Bicicletas, un mural pionero.

Con Graciela Baduel, Marcela Costa Peuser y Maria Laura Lucini Monti nos subimos, justamente, a una plataforma, en rigor una de las tantas máquinas de la flota de Sullair, una compañía argentina que trabaja en unas treinta ciudades del país, detrás de la construcción de rutas, puentes, gasoductos, plantas industriales y obras de energía e infraestructura, esas que hoy solo pueden sostener las petroleras. Las mismas cien máquinas que participaron de las construcciones efímeras que se necesitaron para recibir a León XIV, las que están en el detrás de escena de un Lollapalooza, un recital en River o en el Movistar Arena.

Traba y todo su equipo nos invitaron a ganar altura, en ese barrio precioso de la porteñidad porque Mart Aire, Tatu Daels y Jorge Pomar inauguraron sus murales: Tus ojos son los míos, Rumbo Yaguareté y Cuatro ventanas y una puerta, estallidos de imaginación, color y corazón.

Dice Mart, autodidacta, primera generación del graffiti argentino, mirando al pibe que pintó, una gigantografía donde el color se mezcla con siluetas tenues monocromáticas que remiten a los sueños. Dijo que “entonces, cuando reparo a mirarlo en profundidad, tan chiquito, con tantas ganas de aprender de conocer, tan contento de vivir, me veo en sus ojos y siento que los míos ya son diferentes, que tienen algo de polvo acumulado en los párpados, una imaginación que ya está un poco cansada, pero lo veo a él repleto de energías, lo veo a él que fui yo y sonrío y le doy las gracias”.

Mart Aire, como Daels y Pomar y Traba, confían en el rol del arte como un despertador bello de conciencias. Si dibujan y pintan chicos es porque se inspiran en los habitantes del barrio, en sus casas, en las historias que muchos traen como migrantes internos, marrones, pobres. ¿Las bicicletas primeras? Un medio para salir de la (in)comodidad sedentaria e ir a explorar, también con riesgo (lo sabemos) otras realidades.

Daels (Buenos Aires, 1984) vuelve a un lugar por el que anduvo, la tierra misionera, y allí emerge, al lado de una escuela del barrio, en la calle Río Cuarto, Rumbo yaguareté. “Reencontrarse, sostener vínculos, el paso del tiempo, mutar, hacer acuerdos le fueron dando forma y sentido a esta pintada”. La obra, con amarillos y verdes, está en el frente de lo que fue una empaquetadora de yerba mate, hoy un colegio. Mira el pasado, para “buscar en nuestras raíces luz para el futuro”, contó Sebastián, tal su nombre, ilustrador, muralista y guardaparque, que también se dedica al stop motion.

Formado en la cultura rave y en el graffiti writing, así se presenta Pomar (Buenos Aires, 1987), integrante también de la cofradía Umbral, que conecta arte, comunidad, espacio público y territorio, desde hace algo más de quince años. Sus cuatro ventanas… de la serie Cielos, comenzó en 2020, con una paleta de azul predominante. Ventanas y puertas se integran a una composición que transforma la lectura de la fachada de una vivienda y su entorno. Es, como ocurre con toda la serie de murales del barrio, “un espacio de diálogo entre las decisiones arquitectónicas del pasado y una lectura pictórica del presente, donde la pintura no solo transforma lo construido, sino también nuestra manera de observar lo que lo rodea”.

“Atravesar un umbral es disponerse a mirar de otro modo”, menta la impulsora del proyecto, Anahí, quien logró una rareza: oficiar de puente entre una organización, “¡una empresa de maquinaria!”, que solemos matchear con dinero, dinero, dinero (lo demás no importa nada), y la comunidad de la que es parte. “La idea de contribuir entre muchos a hacer un mundo un poco mejor estaba presente. Siento que abrimos un camino que, como un gran río, tiene un cauce y vida propia”.

Anahí, amorosa amada amante del arte, ingresó en Sullair hace mucho tiempo. Prácticamente, toda su carrera la desarrolló ahí, desde el día que, flamante técnica química, fue elegida entre un montón de mujeres para formar parte de esta empresa que trabaja en el “detrás”.

Vuelve a Pol Corona y la legión de artistas nómades de aquí de otras regiones del mundo, “con un amor especial por Barracas”, aquel barrio del que, primero, la fiebre amarilla expuso a sus moradores; luego vio florecer a un país que quiso ser industrial; es cuna de tango, rock, películas, libros e identitario. Y donde parece posible que sueños y proyectos de otros sucedan.

Todo empezó con un puñado de artistas -hoy son más de cincuenta, incluyendo a la titiritera Daniela Fiorentino- interviniendo maquinas industriales y ahora son cuarenta paredes en distintos lugares de la Argentina. Hay un libro precioso , Siete murales, editado por curadores como Lucas Marín, diseñadores, antropólogas y hasta el acompañamiento intelectual del actual decano de la FADU, Carlos Venancio. “Hicimos un gran alboroto, y solo fue posible gracias a la voluntad, pensamiento, talento y generosidad de mucha gente”, reconoce la mujer que está a la cabeza del programa de acciones.

El circuito de murales reúne 24 puntos que se pueden hacer a pie. Se organiza en cuatro calles, principalmente Pedro de Luján, Goncalves Dís, San Ricardo y Santa María del Buen Aire. Es una galería a cielo abierto. Los muralistas son de acá, de Chile, Uruguay, Colombia, Venezuela, Francia, Italia, Estados Unidos y Japón.

Este año sumaron Obra y camino, una serie de micro documentales que no superan los 15 minutos sobre creadores de distintas disciplinas, con una mirada cercana y afectiva. El próximo abril inauguran Sueño de huellas, una expo en el Museo de Bellas Artes, Lola Mora, de Salta. Nadia Guthmann presentará cuatro esculturas en los jardines y Aire y Daels van a pintar juntos un mural en las paredes del edificio.

El propósito, siempre, es integrar, conectar personas con deseos, diluir los límites. Nuevas utopías aguardan. Anahí y los artistas apuestan a otras miradas y a las activaciones que los chicos de hoy pueden generar en el futuro, contra viento y marea, en donde el río marrón mece -como el arte- lo insospechado.