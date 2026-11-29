Pankaj Mishra (Jhansi, India, 1969) es escritor, ensayista y crítico literario. Afincado en Londres, es cofundador de Equator, una revista de pensamiento, cultura y política que busca comprender el mundo más allá de la mirada occidental. Autor de los ensayos La edad de la ira, Fanáticos insulsos y El mundo después de Gaza y la novela Corre a Esconderte (todos publicados en España por Galaxia Gutenberg), ha dedicado buena parte de su obra a explorar las promesas incumplidas de la modernidad y las raíces del resentimiento político.

A lo largo de esta conversación en el CCCB reivindica el compromiso de la democracia con la dignidad humana y reclama un periodismo que abandone la “pereza”, mire más allá de las fronteras nacionales y explique cómo se conectan los procesos políticos, económicos y sociales que transforman la vida de las personas en distintas partes del mundo.

Mishra cuestiona también la facilidad con la que buscamos señales de esperanza en los recientes resultados electorales de otros países, como las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos o las elecciones presidenciales en Brasil. Prefiere encontrarlas en las movilizaciones que ve a su alrededor: en quienes reclaman vivienda o salen a la calle contra el racismo y en apoyo a Gaza.

Una parte de la clase trabajadora busca hoy respuestas en partidos ajenos a la izquierda tradicional, incluidos los de extrema derecha. ¿Qué explica ese desplazamiento?

Si nos fijamos en los partidos que en el pasado se describían como de centroizquierda —el PSOE en España, el Partido Laborista en el Reino Unido, el SPD en Alemania, los socialistas en Francia y el Partido Demócrata en Estados Unidos—, se observa que sus dirigentes proceden cada vez más de la clase media-alta y se concentran en las áreas metropolitanas. Han perdido el contacto con su motivación original: representar a los trabajadores frente al poder del capital.

El trasfondo es un cambio mundial que comenzó a finales de los ochenta, cuando líderes como Ronald Reagan y Margaret Thatcher decidieron apoyar una forma de capitalismo financiero como motor del crecimiento. Estoy resumiendo muchos aspectos, pero esa financiarización de la economía, combinada con la desindustrialización y la pérdida del sector manufacturero —el bastión tradicional de la clase trabajadora en lugares como el Reino Unido y Estados Unidos—, creó una situación en la que complacer al mercado o a los financieros se convirtió en la principal tarea de los políticos, tanto de derechas como de izquierdas.

Un país tras otro abrazó el neoliberalismo. Lo vimos con Tony Blair en el Reino Unido y con Schröder en Alemania. En Francia ya había comenzado, en cierto modo, con Mitterrand, pero el programa se aceleró en los años noventa y 2000. En Estados Unidos, el Partido Demócrata dio un gran giro a la derecha con Bill Clinton. Abrazó abiertamente el reaganismo y firmó tratados de libre comercio, que restaron poder a la clase trabajadora. En cierto modo, Clinton inició el proceso que ha llevado a la elección de Donald Trump. Hay una línea recta desde ahí hasta lo que ocurrió en 2016 y en 2024.

Los líderes de estos partidos sucumbieron a la idea de que la única forma de hacer avanzar sus economías era alinearse con quienes ya poseían capital y seguir políticas que beneficiaran a los amos del capitalismo financiero.

¿Cómo transformó a esos partidos su acercamiento al poder económico?

Los líderes políticos se fueron acercando a los grandes empresarios y empezaron a recibir dinero de ellos de una forma que no había ocurrido antes. Muchos de estos partidos se financiaban tradicionalmente con las aportaciones de los sindicatos y las cuotas de sus afiliados; así comenzó el Partido Laborista en el Reino Unido. Sin embargo, empezaron a recibir dinero de los grandes empresarios; no tanto dinero como la derecha, pero, cuando Blair estaba en el poder y durante mucho tiempo después, recibía enormes sumas de personas extremadamente ricas que distorsionaban la política económica del Gobierno y la amoldaban a su conveniencia.

En Estados Unidos ocurrió algo similar. El Partido Demócrata se convirtió en el partido del capital, de los empresarios ricos, y así ha seguido siendo. Por eso alguien como Donald Trump pudo surgir de la nada y ganar. Hay que preguntarse cómo y por qué los partidos de izquierda dieron la espalda a la clase trabajadora. Para entenderlo, es necesario volver a lo que ocurrió en los años ochenta.

¿Y cómo se revierte este proceso?

El camino para reconstruir estos partidos será largo. Si los partidos del sistema tienen dificultades es porque ninguno puede ofrecer respuestas satisfactorias a las crisis actuales. Han surgido formaciones y personalidades poco convencionales: la AfD en Alemania, el partido de Nigel Farage en el Reino Unido, Vox en España o el Movimiento Cinco Estrellas en Italia, que después se vio superado electoralmente por el partido de Giorgia Meloni. Surgen porque se considera que los partidos mayoritarios son cómplices tanto del fracaso del neoliberalismo como del abandono de las clases trabajadoras. Eso explica el éxito de estos supuestos líderes populistas: Llegan, ofrecen algo nuevo, fracasan y acaban siendo desplazados. Ese es el ciclo en el que nos encontramos.

Tanto la centroderecha como la centroizquierda colaboraron en un proyecto neoliberal con el que nadie está contento, salvo una minúscula minoría de gente rica

A la centroizquierda se la acusa también de representar a una élite cosmopolita y de haberse centrado en las minorías. ¿Qué hay detrás de esa crítica?

Creo que muchas de esas acusaciones desvían la atención del tema central. Quienes las lanzan quieren librar su propia guerra contra las personas homosexuales y transgénero. Quieren destruir los avances morales logrados en esa dirección.

Por eso siempre dirán que había demasiadas minorías en puestos de poder, cuando en realidad siempre han querido deshacerse de ellas. Ahora la supremacía blanca se manifiesta de la forma más descarada. Y una manera de desacreditar a los partidos de centroizquierda es decirles: “Os pasabais todo el tiempo complaciendo a los woke”.

Lo que no pueden decir, porque ellos mismos son cómplices del fracaso, es: “Vosotros adoptasteis nuestras ideas neoliberales. Vosotros fracasasteis y nosotros también”. En lugar de eso, hablan de la izquierda metropolitana, de socialistas de champán que complacen a los musulmanes y a los inmigrantes. Pero lo fundamental es que tanto la centroderecha como la centroizquierda colaboraron en un proyecto neoliberal con el que nadie está contento, salvo una minúscula minoría de gente rica.

Mientras tanto, problemas como la vivienda alimentan el descontento, especialmente entre los jóvenes. ¿Qué margen ve para responder a esas demandas en España?

España tiene una historia algo diferente de la de los otros países que he mencionado, por sus largos años de aislamiento y su posterior resurgimiento.

El poder de las antiguas élites empresariales no se ha visto realmente cuestionado. Pero también me impresiona la fuerza de los movimientos de los trabajadores, mayor que en otras partes de Europa. Tiene que ver con esa llegada tardía a la socialdemocracia y con que los sindicatos siguen siendo importantes. España tiene a una vicepresidenta, Yolanda Díaz, que defiende abiertamente los intereses de los trabajadores. En ese sentido, España es muy diferente de otros lugares.

También es cierto que la oposición cuenta con un gran apoyo, está muy bien financiada y dispone de medios para difundir noticias falsas y desinformación de una forma que nadie podía hacer hace tan solo cinco años. Los votantes se encuentran bajo un aluvión de desinformación, odio y prejuicios. Porque lo que oímos constantemente es que Pedro Sánchez está abriendo el país a personas que vienen a violar a mujeres. Eso se repite mucho. ¿Va la gente a votar basándose en ese discurso? ¿Podrán los votantes elegir, sometidos como están ahora a un bombardeo de desinformación, odio y prejuicios? La extrema derecha alimenta la rabia de la gente hasta hacerla votar contra sus propios intereses.

¿Sigue significando lo mismo la palabra “democracia” para todos?

En el peculiar clima en el que vivimos, hay quienes sienten nostalgia del franquismo, de Mussolini en Italia o de los viejos tiempos de la supremacía blanca en Estados Unidos. El compromiso fundamental del mundo moderno es con la democracia. ¿Y qué es la democracia? No consiste solo en celebrar elecciones. Es la convicción de que los seres humanos son iguales y de que debemos construir instituciones políticas y económicas que reafirmen esa idea y hagan posible que las personas sean y se sientan iguales.

Lo que intentan difundir quienes defienden esas ideas es que los seres humanos no son iguales, que hay personas naturalmente superiores a las que debemos dar más poder y que la desigualdad es buena porque la igualdad es imposible. Que hay personas inferiores, personas que nacen para violar o asesinar. De ahí el mensaje de que estamos mejor con un dictador militar, con un déspota que imponga el orden y haga que los trenes circulen puntuales.

Para muchas personas, “democracia” se ha convertido en una palabra vacía de sentido. Esto se debe también a que nuestros partidos políticos han olvidado lo que significa. Se han centrado demasiado en el proceso electoral y han perdido de vista el principio moral que sustenta la democracia: proteger la dignidad humana. Si se acepta que existe una desigualdad fundamental entre los seres humanos, nadie estará a salvo. Esa es la peligrosa situación en la que nos encontramos.

Para muchas personas, 'democracia' se ha convertido en una palabra vacía de sentido. Esto se debe también a que nuestros partidos políticos han olvidado lo que significa

¿Permiten los resultados electorales en Brasil, Estados Unidos e Israel hablar de un cambio de tendencia?

No creo que unos resultados tan diferentes marquen una tendencia. Hay mucho periodismo perezoso que quiere ver patrones; revela una gran pereza intelectual. En Brasil hubo unas elecciones que casi se pierden. ¿Cómo puede eso ser una tendencia para nadie más? Todos nos alegramos de que ese criminal no ganara, pero que estuviera tan cerca me resulta inquietante. Me parece siniestro que Trump, Facebook y toda esa gente lo apoyaran con todas sus fuerzas y que, tras perder, desapareciera y se fuera a Estados Unidos.

En cuanto a las elecciones de mitad de legislatura en Estados Unidos, ¿por qué debería alegrarme más allá de cierto punto? El genocidio en Gaza comenzó y fue propiciado por un presidente demócrata. Quienes dirigen el partido han apoyado abiertamente a Israel: Hakeem Jeffries y Chuck Schumer. Hay una cita de Jeffries en la que dice: “Israel hoy, Israel mañana, Israel para siempre”. ¿Por qué debería alegrarme por la victoria de estas personas?

Sí me alegra que candidatos como Scott Colom, senador electo por Misisipi, Abdul El-Sayed en Michigan, Nithya Raman en Los Ángeles o Zohran Mamdani en Nueva York hayan obtenido tan buenos resultados y apunten a algo diferente dentro del Partido Demócrata. Pero ¿puede reformarse de la noche a la mañana un partido tan corrupto que apoyó un genocidio? No es realista.

En Israel hay un consenso total sobre Gaza, Irán, el Líbano y Siria. Aunque Netanyahu deje el poder, sus ideas seguirán vigentes y ganando fuerza. No saquemos falsas esperanzas de países donde la situación es muy compleja.

¿Dónde encuentra entonces motivos para la esperanza?

Me alegra la fuerza que tuvieron las manifestaciones que he visto. Caminaba en Barcelona junto a los manifestantes y veía a personas de todo tipo, muchos jóvenes, movilizadas por distintas causas: la crisis de la vivienda, el antirracismo, el anticapitalismo, el apoyo a Palestina. Veía a miles y miles de personas y pensaba: “Esto es interesante. Aquí hay esperanza”.

¿Qué papel puede desempeñar la educación en ese cambio?

La educación desempeña un papel fundamental. Sin embargo, cuando hablamos de educación, a veces es necesario educar a los educadores y, en este caso, a quienes están ahí para informarnos sobre el mundo y ayudarnos a analizar lo que pasa.

El buen periodismo es importante: necesitamos personas que nos ayuden a entender el mundo tal y como es hoy. Mi temor es que el periodismo no esté a la altura de las circunstancias, que siga anclado en viejas formas de entender el mundo. No está al día ni cuenta con los recursos necesarios para formarse y actualizarse. Los periodistas tienen que asumir esa formación por su cuenta. No están haciendo su trabajo.

Es una gran crisis de la que no se habla porque quienes deberían hacerlo son precisamente cómplices de ese fracaso. Por eso mis amigos y yo nos hemos visto obligados a poner en marcha un proyecto como Equator (equator.org). No podemos seguir trabajando como hasta ahora en las instituciones periodísticas tradicionales. Sabemos que hay muchas personas capaces de aportar información y análisis. ¿Por qué no contar con ellas?

En Equator habláis de “provincialismo occidental”. ¿Cómo limita nuestra manera de entender el mundo?

Es un problema real. China determina la vida de miles de millones de personas en todo el mundo. ¿Qué sabemos de ella en este país o en Europa? ¿Por qué somos tan ignorantes? ¿Qué estamos haciendo para superar esa ignorancia? ¿Hay algún esfuerzo especial por explicar cómo ven el mundo los chinos, qué piensan sobre la inteligencia artificial o cómo entienden el papel de su país?

Si China va a desempeñar un papel tan importante en nuestras vidas, ¿vamos a intentar entenderla? ¿O vamos a seguir mirando a Estados Unidos, pensando que los demócratas volverán al poder dentro de dos años y que el mundo volverá a ser como antes?

Además, la clásica distinción de los periódicos entre noticias “nacionales” e “internacionales” ha quedado obsoleta. ¿Qué es “nacional” en un país donde circulan coches chinos? No tiene sentido.

En los periódicos se repite que ya nadie lee artículos largos. Vosotros, sin embargo, seguís publicándolos.

Creo que esa percepción es errónea. Si escribes cosas mediocres, nadie las va a leer. Si lo que escribes no conecta con la experiencia que la gente tiene del mundo, te dará la espalda. Eso no significa que haya dejado de leer. La pregunta es si estás ofreciendo algo interesante, original y distintivo. Si la respuesta es no, no culpes a los demás por no prestarte atención.

Gran parte de los medios convencionales ha entrado en un círculo vicioso: creen que la crisis se debe a que la gente ha dejado de leer. Pero la gente ha dejado de leerlos porque no escriben nada que le apetezca leer.