El día después de que el Senado aprobó la reforma política, el riesgo país cayó por debajo de los mil puntos, pero cerró más arriba de lo que había estado hace una semana. La fantasía de Luis Caputo, que le había prometido a Javier Milei que los mercados se acomodarían después de la eliminación de las PASO, mostraba las primeras grietas. Después de una semana de operaciones internas que pedían su cabeza, el ministro de Economía se chocó con lo que el ala política del Gobierno ya le había advertido: no había gesto de gobernabilidad que pudiera controlar el dólar. El año electoral ya había comenzado, y no había reforma política que pudiera evitar las consecuencias.

“Vamos a sancionar la reforma en Diputados y sabés que va a pasar al día siguiente? El riesgo país va a volver a subir. Los mercados son especuladores, no les importa que les mostremos que tenemos el voto de los gobernadores”, masculló uno de los funcionarios que se sienta todos los martes en la mesa política de Casa Rosada. Fue un triunfo político con sabor a poco: la reforma electoral, que había perseguido a Diego Santilli desde que asumió como jefe de Gabinete, se había convertido en un factor secundario.

En el mejor de los casos, la suspensión de las PASO era una herramienta más que permitía desordenar al peronismo, incomodarlo. Sin primarias, el peronismo estaba un paso más cerca de romperse en dos (o tres), y eso acrecentaba las chances de Milei de ganar en primera vuelta. Fue el motivo por el cual Karina Milei empezó a insistir con la reforma política en mayo y el origen del desembarco de Santilli en la Jefatura de Gabinete tras la caída en desgracia de Manuel Adorni: la hermana presidencial necesitaba de un rosquero que pudiera cerrar con los gobernadores el tiro de gracia al internismo kirchnerista.

Pero las encuestas muestran, desde junio, un cambio en la tendencia electoral: el rechazo a la imagen de Milei se consolida, incluso en su núcleo duro de votantes, y el antimileísmo comienza a superar al antiperonismo. Según el último informe de la consultora Proyección, el antiperonismo –que aparece bajo la pregunta “Podría votar a un candidato que no me guste para que no vuelva el peronismo”– representa el 34,6% de los encuestados. El antimileísmo, en cambio, crece al 41,3%. “El rechazo crece y complica el escenario de ballotage”, analiza Santiago Giorgetta, director de la consultora.

La posibilidad de ganar en primera vuelta, pese a las declaraciones del presidente, se convierte en un objetivo cada vez más esquivo. Milei conserva una intención de voto que supera los 30 puntos e, incluso, aparece con empate técnico en un escenario de eventual ballotage contra Axel Kicillof, según el informe de Proyección. Pero son pocos los armadores libertarios que creen que, en este escenario, el Presidente pueda sacar más del 40% de los votos y aprovechar una fractura del peronismo para superarlo en 10 puntos y ganar, así, en primera vuelta.

Un sector de LLA, por otro lado, empieza a deslizar que la eliminación de las PASO es un error. “Es un tiro en el pie”, suspira un importante legislador nacional, quien recuerda que las PASO siempre sirvieron para arrimar el voto antiperonista. Las PASO, según repite el consultor Juan Courel, funcionan como “un despertador del electorado antikirchnerista”, y más de un libertario recuerda el repunte de Mauricio Macri en 2019 entre las PASO y las elecciones generales. Alberto Fernández terminó ganando en primera vuelta, pero Macri remontó unos 8 puntos entre agosto y octubre.

“Hay que desdramatizar. Ni vamos a ganar por la reforma ni vamos a perder. Hubo algunos que se ilusionaron con que se iba a poder controlar la economía si se aprobaba, pero no es el caso”, matiza un funcionario nacional que prevé que el peronismo, pese a la interna entre Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner, se terminará ordenando y el desafío pasará por otro lado. Más le preocupa la otra interna, la propia. Más le preocupa Patricia Bullrich.

No pasó desapercibido en el Gobierno el paso de comedia de Bullrich con José Mayans durante el debate en el Senado. El jefe de bloque peronista, que tiene diálogo con la senadora libertaria, ironizó respecto a que el único motivo por el cual Karina quería eliminar las PASO era para contener a la senadora, que medía más que Milei en las encuestas. Bullrich se rió durante todo el discurso, exultante. Al día siguiente, publicó un nuevo videoclip con el tema “a mover el culo”. El mensaje era para Santilli, para Karina y para todo el Gobierno que la había acusado de boicotear la reforma política.

El verdadero desafío de Bullrich, sin embargo, no fue el video ni el stand up con Mayans, sino la decisión de encabezar la rebelión interna para aprobar la ley de Prevención de Ludopatía. Cuando la jefa del oficialismo se chocó con que Agustín Coto y otros senadores libertarios estaban dispuestos a acompañar la ley que prohibía la publicidad de las casas de apuestas online, decidió subirse a la ola. Se puso al frente de la movida, rechazó los intentos del Gobierno para hacer caer la ley y logró que el Senado sancionara la ley por unanimidad. “Es como la Ley de Tierras”, advirtió, profética, dos días antes.

Los movimientos independentistas de Bullrich cada vez generan menos simpatía en el Gobierno, que tuvo que enviar a Santilli y a Ignacio Devitt, el vicejefe de Gabinete que responde a Karina, a supervisar la sesión del jueves. “Decidimos una cosa en la mesa política, va a Diputados y todo sale bien. Va al Senado y se descontrola, pasan cosas”, se quejan en Casa Rosada.

La ley de Prevención de Ludopatía se les fue de las manos: nadie en el Gobierno esperaba que se sancionase, estaban convencidos de que el proyecto perdería estado parlamentario pese a la presión de la Iglesia católica. El martes próximo se volverá a reunir la mesa política para definir una estrategia que permita modificar el alcance de la ley y evitar un veto presidencial que, después del acompañamiento de todo el Senado, sería altamente impopular.

MC/CRM