Pocos días antes de que Laura muriera, yo buscaba en Internet información sobre cómo se sigue viviendo después de perder a una hermana. Después de atravesar una enfermedad que tiene nombre —cáncer—, la confirmación de lo inevitable hizo que esta cabeza obsesiva y racional buscara palabras para sostener una realidad que no era capaz de asumir. O, quizás, intentaba prepararse para algo para lo que, de ninguna manera, es posible estar preparada. Lo que encontré del otro lado fueron muchas recomendaciones de libros y consejos sobre la muerte de los padres, los hijos o las parejas, pero muy pocos sobre los hermanos.

¿Cómo podía ser que una persona tan importante pareciera no tener lugar? Sentí desconcierto y dolor, como los que volví a experimentar esta semana con la ampliación de las licencias por fallecimiento de un familiar que aprobó el Gobierno. Es, sin ninguna duda, una buenísima noticia. Lo es para quienes vivimos algo así porque sabemos lo desgarrador que resulta pensar que se puede volver a trabajar dos días después de perder a alguien. Y lo es, por supuesto y sobre todo, para quienes lo sufrirán en el futuro.

Sin embargo, los diez días de licencia solo serán —en caso de que no los deroguen quienes hablan de una vida digna pero cada vez que pueden votan en su contra— para los casos en los que la persona que muere sea un padre o una madre, un cónyuge o pareja de hecho, o un hijo o una hija. Los hermanos y hermanas son considerados parientes de segundo grado, así que, en su caso, la licencia pasó de los dos días actuales (ampliables a cuatro si hay que viajar) a tres, extensibles a cinco. El Gobierno diferenció así entre unos familiares cercanos y otros, algo que no ocurría hasta ahora, e incumplió el acuerdo al que había llegado con los sindicatos en 2025.

Sé que Laura, la única otra persona en este mundo que sabía de verdad quiénes éramos la una para la otra, no podría entender por qué nuestro amor parece ocupar a veces un lugar menos importante. Lo sentí en alguna ocasión durante estos dos últimos años, como si las consecuencias de ver morir a tu hermana fueran menores y menos visibles. Como si este fuera un duelo casi de segunda. Pero ¿cómo va a ser secundario el dolor de perder a la persona que, cuando tenía apenas seis años, me alzó en brazos al nacer y nunca más dejó de abrazarme? ¿Cómo podría serlo si no conozco ni recuerdo mi vida sin ella? Si construyó día a día mi pasado y también era una promesa de futuro...

Tuve que leer dos veces el texto de la ampliación de la licencia para creerlo. Sé que no soy la única. Les pregunto a las compañeras con las que compartí un grupo de duelo para quienes perdimos hermanos y la reacción es generalizada. Carmen me cuenta que se le quedó “el corazón helado” cuando lo vio y pensó que era un error. Para ella, su hermano Alberto fue su “compañero de vida”. Laura habla de Álvaro como su “mitad” y lamenta que este dolor esté “infravalorado”. Con la muerte de su hermana Patricia, Almudena perdió a alguien que pensaba que iba a estar siempre con ella. Hace poco volvió a su casa de Madrid para celebrar el 80 cumpleaños de su padre: “Soy un reflejo constante de que, cuando yo llego, ella no. Y es muy duro”, afirma.

Hace unas semanas, mi madre me decía que, cuando alguien se muere, parte de lo que somos se va con esa persona. Y no hay nada ni nadie que pueda llenar nunca ese vacío. El agujero es tan inmenso que ni siquiera hay una palabra para describirlo. Alguien que pierde a su pareja es viudo y quien pierde a sus padres, huérfano, pero ¿qué es mi madre después de haber perdido a su hija? ¿Qué soy yo al no tener ya físicamente a mi hermana al lado? Quizá el lenguaje no puede encontrar una palabra para nombrar aquello que altera tan profundamente la raíz y el sentido de nuestra existencia.

Cuando tenía diez años, mi hermana y yo dejamos de compartir habitación y yo me mudé a la de al lado, lo que nos permitía comunicarnos. Desde entonces, muchos sábados y domingos, también cuando se fue a estudiar fuera de León y volvía los fines de semana, la primera que se despertaba daba unos golpecitos en la pared para llamar a la otra: “¿Nos levantamos?”. Nos gustaba salir al mismo tiempo de la habitación y empezar el día así. Nunca dejamos de hacerlo de vez en cuando, después ya por WhatsApp. En uno de sus últimos mensajes antes de morir me escribió: “¿Estás despierta?”. Era la señal para salir juntas.

Algunas cosas detienen y cambian nuestro mundo de tal manera que después hay que aprender a habitarlo con un mapa diferente. Por eso es tan importante que, del otro lado, la vida nos dé tiempo. Eso que tantas veces falta cuando todo se resquebraja y ocurre lo verdaderamente valioso. Ni diez ni cinco días son suficientes para afrontar una pérdida así, pero el tiempo y el espacio también son una forma de reconocer la importancia de quien murió. Ojalá algún día no haya duelos de primera y de segunda.