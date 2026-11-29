La presencia de efectivos de la Prefectura Naval Argentina sorprendió este jueves a los trabajadores del tercer piso de la sede central del PAMI, sobre la avenida Corrientes. Allí funciona la Dirección Ejecutiva de la obra social de los jubilados, que apenas unos días antes había cambiado de autoridades por decisión de Santiago Caputo. La nueva conducción todavía estaba acomodándose en sus oficinas cuando una orden de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado alteró la rutina del organismo. El desembarco de Verónica Pérez, una funcionaria de estrecha confianza del asesor presidencial, tuvo una bienvenida que nadie había previsto.

El procedimiento formó parte de una serie de allanamientos en el marco de una causa iniciada en 2018, que investiga presuntas irregularidades en la facturación de prestaciones médicas del PAMI entre 2016 y 2020. Entre los alcanzados por las medidas judiciales figuran Guido Giana, quien hasta julio de este año se desempeñó como viceministro de Salud, y Víctor López Monti, actual director general del Sanatorio Güemes y exsubdirector del PAMI durante el gobierno de Mauricio Macri. Dos nombres que remiten directamente al universo de relaciones políticas, empresariales y personales del ministro de Salud, Mario Lugones.

Según la causa, la maniobra investigada consistía en la facturación de prestaciones médicas que nunca se habrían realizado, mediante la incorporación de información falsa en las historias clínicas de afiliados atendidos en el Sanatorio Mariano Pelliza y el Centro de Salud Norte (CSN), ambos ubicados en Vicente López. A eso se sumaba un presunto circuito paralelo de derivación de pacientes que habría funcionado por fuera de los canales institucionales de la obra social para favorecer a determinados establecimientos privados.

En 2020, Arroyo Salgado procesó a empresarios involucrados en la investigación y advirtió que las consecuencias de las irregularidades no se limitaban al perjuicio económico ocasionado al Estado, sino que alcanzaban a los adultos mayores que habían recibido una atención médica deficiente. La magistrada ya contemplaba entonces la hipótesis de que las maniobras hubieran contado con la “presunta complicidad o participación de funcionarios públicos del PAMI”. Seis años después, la investigación que lleva adelante el fiscal Fernando Domínguez derivó en la convocatoria a distintas indagatorias previstas para el 25 y 26 de febrero de 2027, una vez concluida la feria judicial.

Entre cajas y distanciamientos

Hasta hace pocos meses, Giana había sido uno de los principales colaboradores de Lugones, con quien compartió años de trabajo en el Sanatorio Güemes antes de desembarcar en la administración libertaria. Durante los años de Cambiemos en el poder ocupó un cargo gerencial en el PAMI, donde también cumplió funciones como número 2 del organismo López Monti, otra figura cercana al actual ministro de Salud.

“Es una mojada de oreja a Mario también, indirectamente”, interpreta una fuente familiarizada con las relaciones de poder en el área de Salud. Según coinciden varias voces, el episodio encuentra además a Lugones en un momento particularmente delicado de su relación con Santiago Caputo. El vínculo entre ambos ya no tendría la fluidez de los primeros tiempos de la gestión. El recambio de autoridades en el PAMI dejó algunos indicios de ese desgaste.

Aunque en los despachos que responden a Caputo atribuyeron inicialmente a Lugones la decisión de prescindir de Esteban Leguízamo y Carlos Zamparolo, el binomio que condujo el PAMI hasta la semana pasada, otras fuentes al tanto de las negociaciones sostienen que fue el propio asesor quien resolvió desplazarlos. El ministro podría haberlos sostenido durante algún tiempo más, pese a que ambos llevaban meses con sus renuncias a disposición.

La velocidad con la que se instrumentó el recambio durante el feriado del lunes tuvo, según una de las fuentes consultadas, una explicación política. En el sector de Caputo temían que, una vez desplazadas las autoridades salientes, se abriera una negociación por la sucesión que pusiera en riesgo su capacidad de decisión sobre el organismo. “El sector de Santiago tenía miedo de si sacaba no volvía a poner. Entonces fue todo muy rápido”, explica una fuente al tanto de las internas oficialistas.

El asesor presidencial no estaba conquistando una caja ajena, sino procurando que una de las propias no se le escurriera entre los dedos. Este viernes, apenas un día después del allanamiento de Prefectura, Caputo se hizo presente en la sede central del PAMI. La visita de un hombre que suele ejercer su poder sin necesidad de exponerse públicamente adquirió una significación particular en medio de las turbulencias políticas y judiciales que atravesó el organismo durante toda la semana. Hay quienes dicen que la designación de Pérez le permitirá ejercer su ascendencia en el organismo de manera más directa y con menos intermediarios.

Las diferencias entre el ministro y Caputo tienen, además, un correlato en el plano personal. El vínculo del asesor presidencial con Rodrigo Lugones, hijo del ministro y su histórico socio en el negocio de la consultoría política, también estaría acusando signos de desgaste. Los cortocircuitos entre ambos no son recientes y coinciden con un fenómeno más amplio: el creciente alejamiento de personas que durante años integraron el círculo más estrecho del estratega libertario.

“El entorno de Santiago cambió mucho en el último tiempo”, señala una fuente que conoce a varios de sus antiguos colaboradores. Entre los nombres que aparecen en esa reconstrucción figuraría también Manuel Vidal. El exjefe de Gabinete de Soledad Acuña en el Ministerio de Educación porteño llegó al armado libertario a través de su primo Tomás Vidal, uno de los socios de la consultora Move Group junto a Rodrigo Lugones, y ganó gravitación como operador político de Caputo.

Los problemas entre los antiguos socios no implican necesariamente una ruptura, pero ponen en cuestión una premisa que durante buena parte de la gestión libertaria se había dado por descontada: que los intereses de los Lugones y los de Caputo eran indisociables. A medida que el asesor fue acumulando posiciones dentro del Estado, las sociedades que se consumaron antes y después su desembarco en la política nacional comienzan a quedar sometidas a las tensiones propias del ejercicio del poder. No todos los que contribuyeron a construirlo conservaron su lugar en la mesa.

PL/CRM