Desde la primera infancia hasta la adolescencia, las crisis emocionales y los cambios de humor son habituales. De hecho, son indicadores positivos del desarrollo infantil. Pero para los padres también pueden convertirse en un terreno difícil. ¿Cómo actúan los especialistas ante la desregulación emocional y la rebeldía? Consultamos a expertos en desarrollo infantil, que también son padres, para conocer sus consejos y estrategias.

¿Cambio de humor, berrinche o crisis emocional?

La psicóloga clínica Emma Svanberg, autora de Parenting for Humans [Crianza para humanos], recomienda distinguir entre un cambio de humor, un berrinche y una crisis emocional, porque la disposición del chico a recibir ayuda varía según el estado en el que se encuentre.

“Un cambio de humor es un cambio emocional en el que el niño o adolescente todavía conserva cierta capacidad para razonar. Un berrinche es más bien una protesta, por lo que es posible que siga prestando atención a tu reacción. Una crisis emocional ocurre cuando un niño o adolescente está completamente desbordado y su capacidad de razonar está prácticamente anulada. En ese momento, tranquilizarlo puede ayudar de verdad”, explica. “El error es tratar una crisis emocional como si fuera un berrinche. No se puede negociar con alguien que está atravesando una crisis: primero necesita ayuda para recuperar la calma”.

Sea cual sea la situación, advierte la terapeuta familiar Deena Margolin, integrante del dúo especializado en crianza Big Little Feelings: “¡No te sumes al caos!”.

No recurras a las amenazas

Lo primero que desaconsejan los especialistas son los castigos. La doctora Siggie Cohen, autora de You Are the Parent [Tú sos el padre], considera que las amenazas, los ultimátums y levantar la voz son “un gran error. No recurras a los castigos: estás perdiendo el tiempo”, sostiene. “Si decís: 'Si me hablás así, te saco el celular', no tenés una base sólida. Ahí empieza la guerra”.

El doctor Ross Greene, autor de The Explosive Child [El niño explosivo], coincide: “La crianza tradicional —recompensar las conductas que te gustan y castigar las que no— muchas veces termina siendo contraproducente”.

Primero, revisá tus propias emociones

“Antes de acercarte a uno de tus hijos que acaba de tirar una silla al otro lado de la habitación, preguntate: '¿Cómo estoy yo en este momento?'”, recomienda el doctor Billy Garvey, autor de 10 cosas que debes saber sobre la salud mental de tu hijo y 10 cosas que debes saber sobre la crianza de los niños.

“Si pensás: 'Estoy realmente enojado porque estoy agotado, intentando salir de casa y es la decimoquinta vez que hace eso hoy', tomate un respiro”. Eso puede significar asegurarte de que tu hijo no corre peligro, explicarle que necesitás un momento en otra habitación y volver cuando tengas la energía necesaria para mantener la calma y ayudarlo a él a recuperar la suya.

Como dice Cohen: “Las pausas que nos tomamos y la capacidad de no precipitarnos son nuestras mejores herramientas”.

Para Svanberg, controlar primero las propias emociones beneficia a todos: “Imaginá que le prestás a tu hijo tu sistema nervioso tranquilo y estable. Eso puede ayudar a calmar los ánimos. Con un bebé, significa alzarlo, hacerle 'shhh' y tranquilizarlo mientras te mantenés sereno. Con un chico pequeño, puede ser hablarle con voz suave, estar físicamente cerca, ofrecerle contacto si lo desea y usar pocas palabras. En el caso de un adolescente, quizá no se trate tanto de estar presente físicamente —puede que quiera espacio—, sino de hacerle saber que estás ahí”.

El “cómo” importa más que el “qué” decís

Una vez que estés preparado, la entonación es fundamental, afirma Cohen. No se trata de decir “tenemos que hablar” mientras levantás un dedo en tono amenazante, sino de pronunciar esas mismas palabras con calma.

La especialista propone recurrir a la empatía en lugar de la lástima: “Te escucho, te veo” sigue siendo lo más eficaz que podés decir. No hagas demasiadas preguntas ni ofrezcas muchas sugerencias. Eso significa evitar frases como “¿Qué te pasa?” o “¿Qué está pasando?” cuando la respuesta al estrés está en su punto máximo.

Garvey agrega que, si tu hijo empieza a ponerse tenso, conviene dar un paso atrás. “Podés decirle: 'Parece que ahora estoy empeorando las cosas, pero estoy acá. Voy a estar en la habitación de al lado'”. La clave es usar un lenguaje sencillo, pocas palabras y un tono pausado y bajo.

No te lo tomes como algo personal

Margolin sostiene que los padres deben afrontar las crisis emocionales como “directores generales del hogar, tranquilos y seguros de sí mismos”. El primer paso es validar lo que siente el chico: “Veo que estás molesto. Sé que estás muy enojado. Está bien sentirse así”.

Después, se puede establecer un límite. Si se trata de un chico pequeño, podemos decirle: “Está bien que estés muy enojado por esto y no se pega cuando estamos enojados”. Entonces, podemos intervenir para separar a los chicos o alejarlos. Esto es preferible a rogarle que escuche el límite, con frases como “Te pido que no pegues. Por favor, pará, no me estás escuchando”, que hacen que la indicación parezca opcional.

Esto puede ser especialmente difícil con los adolescentes. “A muchos de nosotros a veces nos dan ganas de decir cosas como: 'Te comportás así después de todo lo que hago por vos. Sos un desagradecido'”, observa Margolin. “Es probable que te digan 'te odio'. No trates esas palabras como una emergencia ni las tomes como una verdad”.

Cohen aconseja: “Pueden intimidarnos, pueden lastimarnos, usar malas palabras y faltarnos el respeto. Podés decir: 'Che, esto ya es demasiado' o 'Podés enojarte, pero no de esta manera'. Lo mismo que cuando tienen tres años e intentan morderte”.

Váyanse juntos del lugar

“Ya sea en la alfombra de juegos, en la cancha o en la sala de juegos, si están teniendo una crisis, podés decir simplemente: 'Esto es demasiado para vos en este momento, así que vamos a irnos'”, dice Garvey. Después, ayudalos a salir del lugar.

Margolin coincide en que alejarse del entorno puede ayudar a reducir los estímulos, pero advierte: “Algunos chicos no quieren que los toquen bajo ninguna circunstancia”. En cualquier caso, agrega: “Podés seguir estando completamente presente y ser un punto de apoyo mientras atraviesan emociones intensas. Conocés a tu hijo mejor que nadie y sabés qué necesita para sentirse seguro y tranquilo”.

Cuando el motivo de los berrinches es tener que irse, Margolin recomienda ofrecer una alternativa: “Sé que irse de la plaza es muy difícil. Está bien sentirse triste. Vamos a volver pronto. ¿Querés caminar o preferís que te lleve a upa?”. Darles la posibilidad de elegir puede ayudarlos a colaborar.

No siempre va a funcionar, pero no importa, afirma: “Lo fundamental son los límites. Cuando llega la hora de irse, hay que irse. El adulto sostiene el límite y el chico tiene derecho a sentirse molesto por eso”.

Svanberg agrega: “Algunos chicos pueden rebelarse contra los límites. A veces se debe a su temperamento y otras, a la neurodiversidad. Vos conocés a tu hijo. Es importante recordar que, si le cuesta aceptar los cambios, no significa que estés haciendo algo mal. Quizá simplemente necesite otro enfoque”.

Evitá los sermones

“No lo retes en ese mismo momento”, dice Garvey. “Está abrumado, estresado. Te escucha, pero no te entiende”.

Cohen explica que se puede mantener una conversación reflexiva “una hora después o incluso tres días más tarde. Así no sos vos quien le dice lo que hizo mal. Empezá por repasar con calma el momento o la situación que quieras conversar. Por ejemplo: 'Ayer, vos y yo la pasamos mal'. Preguntale: '¿Te parece que nos encontramos con este problema seguido?'. Después, podés decirle: 'Tengo algunas ideas al respecto, ¿y vos? Me gustaría que pongamos en común nuestras propuestas y pensemos cómo podemos mejorar la situación para los dos'”.

Garvey recomienda salir a caminar o dar una vuelta en auto juntos. Hablar en situaciones menos estructuradas puede “crear un espacio seguro” para conversar sobre los sentimientos, sobre todo si conseguís convertirlo en un hábito.

No fuerces el “lo siento”

“No puede ser que un chico le acabe de pegar a su hermano y vos lo agarres del brazo y lo obligues a pedir disculpas”, afirma Garvey. “Simplemente lo estás condicionando para que diga lo siento”. Es mejor dar el ejemplo: “Es una gran muestra de fortaleza poder pedirles perdón a tus hijos. Puede ser algo muy conmovedor y poderoso”.

Margolin propone reflexionar con los más chicos: “Podés decirle: 'Te frustraste. ¿Cómo está ella ahora? Muy triste, ¿no? Pegar no es la manera de resolver las cosas. ¿Qué podemos hacer ahora? Podemos ir a pedirle perdón. Te acompaño'”.

Más tarde, recomienda volver a conversar sobre lo ocurrido e identificar otras maneras de actuar en el futuro. Incluso se pueden usar muñecos para enseñar y practicar las frases y habilidades que podrían necesitar la próxima vez.

Con los adolescentes, agrega, también podemos dar el ejemplo y mostrar cómo reparar las cosas cuando nos equivocamos. “Esos momentos tienen un gran impacto, cuando decimos: 'No lo manejé como quería'”.

También está bien mostrar las propias emociones, dice Garvey, siempre que sea de una manera “adecuada para su edad”. No se trata de decirle a un chico de tres años: “Me preocupa que no podamos pagar la hipoteca”, pero sí se puede expresar: “Mamá está muy frustrada porque acabás de decirme que la cena que preparé estaba asquerosa y la tiraste por toda la habitación”. Eso también les enseña a los chicos que no tienen que reprimir sus emociones.

Por último, evitá las crisis durante las comidas

Los berrinches relacionados con la comida y el hambre que provoca irritabilidad (hangry) son reales, afirma la nutricionista pediátrica Malina Malkani, también conocida como Healthy Mom Healthy Kids.

“A veces, un berrinche es un indicador de cómo se siente una persona, no necesariamente un defecto de carácter. Esto ocurre especialmente con los adolescentes, que tienen fama de saltearse comidas”. Por eso, ayuda establecer horarios regulares para las comidas y las colaciones. Cuando el estado de ánimo está alterado, conviene evitar las conversaciones difíciles durante la cena: “Es mucho mejor tenerlas mientras levantan la mesa o viajan en auto. Las comidas deberían transcurrir en un ambiente positivo y sin juicios para los adolescentes”.

Por otra parte, para evitar que los berrinches de los más chicos arruinen la hora de comer, Malkani aconseja: “Evitá las estrategias de presión, como insistir, suplicar o sobornar. Eso no hace más que aumentar la ansiedad”.

¿Su principal recomendación? “En lugar de decir 'probá aunque sea un bocado', intentá con 'no pasa nada, no tenés que comerlo'. Así se termina el tema. El chico te va a mirar como diciendo: 'Pará, creía que íbamos a hacer lo de siempre'. En cambio, cortás la pelea de raíz”.

Aunque puede resultar difícil, el esfuerzo da sus frutos, promete Malkani: “No podés dejar que la desesperación se note en tu manera de hablar. Nueve de cada diez veces, si los chicos creen que lo decís en serio, van a probar un bocado. Comer es una habilidad que aprenden y necesitan tener el sistema nervioso tranquilo para sentirse lo suficientemente seguros como para probar. Cuando eliminamos la ansiedad y la pelea, suelen estar más tranquilos y dispuestos a probar la comida”.