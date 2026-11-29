España decide este domingo en las urnas qué rumbo quiere tomar durante los próximos cuatro años: confiar en la “remontada” de la izquierda y apostar por mantener un Gobierno progresista desgastado tras ocho años en el poder, o sumarse a la ola de derecha que avanza en Europa. Con casi todas las encuestas a favor de una mayoría del PP y Vox, el PSOE y el Frente Amplio se aferran al impulso de la campaña y al apoyo de las fuerzas regionales para reeditar una alianza multipartidista que permita a Pedro Sánchez conseguir una cuarta investidura.

Alberto Núñez Feijóo y su equipo mantienen la convicción de que “el cambio” que reclaman desde hace cuatro años se concretará este 29 de noviembre. Tanto es así que el candidato del PP se comprometió el jueves, durante el debate a cuatro, a renunciar si no consigue gobernar. La incógnita es qué tipo de alianza sellará Feijóo con Vox, aunque el líder del PP admitió hace ya varios meses que formará un Gobierno de coalición con Santiago Abascal si lo necesita.

El lema de campaña del PP fue toda una declaración de intenciones: “Por fin”. Pese a los intentos de Feijóo y los suyos por mostrarse moderados y evitar una euforia que ponga en riesgo la movilización de todos sus votantes, como ya ocurrió en 2023, en cada intervención pública dejaron traslucir una confianza casi total en una victoria contundente.

Pero el desarrollo de la campaña electoral sembró preocupación en las filas del PP. Vox perdió fuerza en las encuestas, con un Abascal cada vez más deslucido y ausente de algunas citas importantes en los medios. La izquierda fue de menos a más, con su punto más alto en el debate a cuatro, en el que Sánchez y, especialmente, Ada Colau marcaron el ritmo y protagonizaron los cruces más duros. El error de Feijóo al espetarle a la candidata del Frente Amplio aquel “y usted, calladita”, tan criticado, hizo crecer la esperanza a la izquierda del PSOE.

Los dos bloques, evidentes durante la legislatura, se plasmaron en dos alianzas inéditas para el Senado. La derecha aspiraba a controlar los dos tercios de la Cámara, lo que le daría la llave para controlar por completo el Tribunal Constitucional. La izquierda, a quitarle al PP la mayoría absoluta y dificultar la gestión de un hipotético Gobierno de Feijóo.

El PP y Vox perdieron fuerza durante la campaña. La duda es si ese retroceso alcanza para permitir la “remontada” del espacio progresista, que no solo exige un desempeño casi perfecto del PSOE y el Frente Amplio, sino también el respaldo de las fuerzas independentistas y regionalistas. Desde ERC, que alcanzó un acuerdo atípico con Podemos para aprovechar el impulso mediático de Gabriel Rufián e Irene Montero, hasta EH Bildu, el PNV, Adelante Andalucía, Compromís, el BNG y Coalición Canaria.

Esa combinación, que se dio en 2023 con el apoyo de Junts gracias a la ley de amnistía, no aparece en casi ninguna encuesta para este domingo. Sin embargo, algunos sondeos internos de Ferraz y de la encuestadora privada SW apuntan desde hace semanas a que el PSOE está en condiciones de convertirse en la primera fuerza y que la mayoría parlamentaria está en disputa.

Aunque está prohibido publicar encuestas durante la última semana de campaña, la habitual guerra de filtraciones de los sondeos internos alimenta una pequeña incertidumbre por la que Sánchez aspira a colarse para afrontar una cuarta legislatura con la que pocos, por no decir nadie, contaban hace apenas unas semanas.

Los últimos tres años fueron un calvario para un Ejecutivo progresista en clara minoría, dependiente de Junts y de la agenda de Carles Puigdemont, quien apareció en el último tramo de la campaña con un ataque al Gobierno que propició su amnistía y su inminente regreso a Catalunya, tras casi nueve años de fuga de la Justicia.

Pero no solo eso. La corrupción, que golpeó de lleno al PSOE con las investigaciones contra algunos de los principales colaboradores de Sánchez (dos secretarios de Organización, directivos de empresas y altos funcionarios del Gobierno), se sumó a graves fallas de gestión: la crisis de Ceuta, dos accidentes mortales en la alta velocidad ferroviaria y un apagón histórico.

Contra toda esa cadena de problemas de gestión y también contra las encuestas se rebeló el PSOE desde el comienzo de la campaña. Sánchez y su equipo volvieron a jugar la carta del evidente temor y rechazo que todavía parece generar en una parte importante de la sociedad española la alternativa al Gobierno de coalición progresista: una alianza del PP con Vox que no tuvo reparos en poner sobre la mesa durante la campaña propuestas como fuertes recortes del gasto público, reformas de las pensiones y de las licencias laborales, además de cambios en derechos sociales adquiridos como el aborto, la muerte digna o el trato a las personas migrantes.

A partir de ese rechazo a “la involución”, en Ferraz y en Moncloa aseguran estar convencidos de haber encontrado la fórmula para movilizar a la izquierda y frenar la posibilidad de que la ultraderecha forme parte del Gobierno de España por primera vez desde el fin de la dictadura. En ese hipotético voto masivo de rechazo a la fórmula Feijóo-Abascal depositan todas sus expectativas de remontada.

El modelo de izquierda alternativa, a examen en las urnas

El Frente Amplio, por su parte, se juega mucho más que la continuidad de un Gobierno progresista durante la próxima legislatura. La fuerza que consiga en el Congreso será clave para definir el futuro de un espacio en permanente reconstrucción desde hace años y que tuvo su última reorganización hace apenas un mes y medio, cuando la coalición Sumar pasó a llamarse Frente Amplio y Ada Colau fue confirmada formalmente como líder.

En su corto tiempo de vida, sin embargo, la alianza mostró un cambio en su estrategia discursiva respecto de Sumar. Durante la campaña, el Frente Amplio apostó por un discurso de clase más directo y por apelar a la división entre los de arriba y los de abajo. Esos elementos nunca habían desaparecido, pero antes se planteaban con un tono más moderado y tenían menos espacio frente a la reivindicación de las medidas adoptadas por el Gobierno. La confrontación con el PSOE no ocupó un lugar central en la campaña del Frente Amplio, aunque la coalición tampoco evitó marcar sus diferencias con los socialistas en temas como la vivienda o la política fiscal.

Una vez terminada la campaña, la alianza tendrá que gobernar con el PSOE o pasar a la oposición con una representación que, si se cumplen las encuestas, sería más débil que la que consiguió Sumar en 2023. Consumada, quizás de manera definitiva, la ruptura con Podemos, el Frente Amplio tiene por delante el desafío de consolidarse como la principal organización a la izquierda de los socialistas en un contexto adverso: con una renovación total de su conducción —además de Colau, durante la campaña ganó peso el nombre de Emilio Delgado— y en un momento favorable para sus principales competidores en las distintas regiones, como EH Bildu, ERC, BNG o Adelante Andalucía.

Sin embargo, la intención de las organizaciones que integran el Frente Amplio —IU, Más Madrid, Comuns y Movimiento Sumar— es que la alianza y su marca tengan continuidad más allá de las elecciones. Por ahora, su presencia en los distintos territorios es la que ya tienen los partidos que la integran. Construir una estructura propia que supere a sus integrantes (como ocurrió con los Comuns) o mantener la independencia orgánica de cada fuerza (como pasó con Unidas Podemos, donde Podemos e IU conservaron su autonomía) es una decisión que deberán tomar en los próximos meses.

Para Podemos, las elecciones también son clave, aunque su situación, según las encuestas, es más preocupante que la del Frente Amplio. El partido estaría peleando para que su candidata, Irene Montero, consiga una banca por Madrid. Si logra representación en solitario —las candidatas de Podemos en las listas de ERC o Compromís-Front Valencià parecen tener su banca más asegurada—, el partido tendría más margen para ejercer una oposición de izquierda, ya sea frente a un Gobierno del PP y Vox o a uno del PSOE y el Frente Amplio. En cambio, si Montero queda afuera del Congreso, Podemos se quedaría sin figuras conocidas en el Parlamento, ya que su secretaria general, Ione Belarra, no es candidata.

En cualquier caso, el debate que parece cerrado es el de la unidad de las izquierdas, tras la sonada ruptura de las negociaciones con el Frente Amplio hace un mes. Como declaró Montero en varias ocasiones durante la campaña, Podemos considera que existen profundas diferencias estratégicas y políticas con el resto de las fuerzas a la izquierda del PSOE que hicieron imposible un acuerdo. Por eso, serán las urnas las que definan cuál de los caminos elegidos por las izquierdas prefiere el electorado.