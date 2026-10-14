Elon Musk acude al rescate de Trump con donaciones de 276 millones para evitar la debacle electoral republicana

Elon Musk sale al rescate de Donald Trump. Una vez más. Ya fue el principal donante en las presidenciales de 2024 que ganó el magnate inmobiliario. Y ahora vuelve a serlo en unas elecciones legislativas de mitad de mandato que se presentan cuesta arriba para los republicanos por, precisamente, los efectos negativos de las políticas de su presidente.

Ya quedan lejos los días en los que Musk, resentido por haber sido despedido y dejado de lado por Trump, abogaba por la creación de un nuevo partido en Estados Unidos, e incluso amenazaba con financiar a candidatos republicanos que hubieran votado a favor de la megaley fiscal de Trump, que dispara la deuda y el déficit al reducir los ingresos por la vía de la rebaja de impuestos y aumentar el gasto en represión migratoria, fronteras y defensa.

Fueron días en los que, incluso, el presidente de EE.UU. amenazaba con cortar los contratos públicos con SpaceX, empresa de Musk, evidenciando el concepto patrimonialista del Estado que tiene Donald Trump.

Pero pasó más de un año de aquello, Musk es un habitual en la corte de Trump, compartió mesa con el presidente de EE.UU. en la cena de gala con el presidente de China, Xi Jinping, y lleva desde el verano regando de dinero a los candidatos republicanos para intentar dar la vuelta, a la desesperada, a unas encuestas elocuentes: solo el 30% de los estadounidenses aprueba la gestión de un presidente que está convirtiendo las elecciones del 3 de noviembre en un plebiscito sobre su presidencia.

Musk, el único billonario del mundo, lleva destinados más de 276 millones de dólares desde julio para intentar salvar la mayoría republicana en el Senado y la Cámara de Representantes, según publicó The New York Times y confirmó Andrew Romeo al NYT, portavoz del super PAC –Political Action Committee– de Musk.

El dinero incluye 158 millones de dólares donados al Senate Leadership Fund, el principal super PAC que apoya a los candidatos republicanos al Senado, una de las mayores donaciones políticas conocidas en la historia de Estados Unidos, según el Times.

Otros 76 millones de dólares se destinaron a America PAC, un super PAC de Musk, que volvió a poner en marcha una importante campaña de movilización electoral similar a la que utilizó para ayudar a elegir presidente a Trump, llamando puerta por puerta en 2024.

Musk también aportó 10 millones de dólares a Lone Star Liberty PAC, un grupo que apoya al candidato republicano al Senado por Texas, Ken Paxton.

Musk ya aportó mucho más dinero, unos 366 millones de dólares, durante el ciclo electoral 2025-26 que durante las elecciones de 2024, cuando destinó aproximadamente 290 millones de dólares para ayudar a Trump.

Todo este derroche llega después de que Musk afirmara en mayo que tenía la intención de reducir el gasto político. “Creo que ya hice suficiente”, declaró entonces.

A pesar de la inyección de dinero, Musk mantuvo, en general, un perfil más bajo que en 2024, cuando aparecía en el escenario junto a Trump en los actos. También mantuvo un perfil más bajo que en los primeros meses del segundo mandato de Trump, cuando estaba al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE).

Tuvo un desencuentro con Trump al abandonar su cargo en el Gobierno, pero ambos se reconciliaron desde entonces. Trump entregó a Musk la Medalla Nacional de la Ciencia la semana pasada.

El patrimonio neto de Musk fluctuó este año en torno a la barrera del billón de dólares en función de las variaciones en el precio de las acciones, pero volvió a superar el billón de dólares la semana pasada, según la revista Forbes.

Los republicanos gastan mucho más

Los republicanos tienen una enorme ventaja financiera sobre los demócratas. “Estas sólidas inversiones permitieron al aparato del Partido Republicano difundir su mensaje para que los republicanos tengan una oportunidad real de desafiar a la historia”, declaró Romeo al Times.

Los demócratas respondieron acusando a los republicanos de utilizar enormes cantidades de dinero para enmascarar sus deficiencias.

“Los republicanos esperan comprar estas elecciones, inyectando decenas de millones en las campañas para intentar dejar atrás a sus candidatos impopulares, a su presidente impopular y a su economía impopular”, afirmó Lauren French, portavoz del comité de acción política Senate Majority PAC de los demócratas.

Pero los republicanos se adentraron en el último mes de la campaña cada vez más preocupados porque los 1.000 millones de dólares de que disponen puedan no ser suficientes para evitar la debacle por la impopularidad de Trump, los costos de la vida y las repercusiones de la guerra en Irán.

La ventaja económica, repartida entre media docena de grupos, proviene en gran medida de MAGA Inc., alineada con Trump, que contaba con casi 416 millones de dólares en efectivo a finales de agosto y comenzó a intensificar su gasto en las contiendas clave en septiembre, informa AP.

Los 1.000 millones de dólares que acumularon los republicanos contrastan con los aproximadamente 579 millones de dólares de que dispone un conjunto comparable de los principales grupos demócratas.