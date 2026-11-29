“Marlene Dietrich soy yo”, se ha dicho hasta el cansancio que dijo alguna vez Joseph von Sternberg, el director de siete de los films de la incomparable cantante y actriz. Si bien resulta indiscutible su influencia en la construcción de uno de los mayores mitos del espectáculo en el siglo pasado, la verdad es que la gran diva del canto y la actuación ya había dado pasos muy personales y significativos antes de protagonizar a la letal Lola-Lola de El ángel azul (1929): veinteañera, rumbeó hacia la interpretación tomando clases en la escuela de Max Reinhardt, a la vez que frecuentaba encantada cabarets homosexuales y shows de transformistas en ese Berlín desprejuiciado de entreguerras. Asimismo, antes de la convocatoria del cineasta que luego la ayudaría a conseguir contrato en la Paramount, Marlene ya había hecho algunos papelitos en el cine.

Sí, von Sternberg participó en la creación de esa rubia sofisticada hasta cuando hacía a una homeless (Blonde Venus, 1932); de una fotogenia insuperable, mirada cautivadora, altos pómulos y esas famosas piernas. Además, como lo reconoció la diseñadora Edith Head, con un sexto sentido para la moda, “entendiendo su lenguaje y sus posibilidades mucho más que cualquier otra actriz”. Lo que sí es seguro es que no fue Hollywood el que la moldeó, ni en su aspecto ni -mucho menos- en sus usos y costumbres. Desde 1931, ella se inclinó por las pilchas de Lanvin, Chanel, Schiaparelli, Dior…

Difícil distinguir la persona del personaje, pero cabe sospechar que se fueron fundiendo porque después de la última cinta con el vienés Joseph von Sternberg, Marlene Dietrich (1901-1992), siguió avanti con ese rol, con esos recursos de seducción, particularmente en el teatro mediante sus espectáculos de cabaretera refinada, exquisitamente, que se extendieron hasta avanzada la madurez (vino a Buenos Aires con su show en 1959). Como dijo un tal Jean-Paul Sartre, se trata de ver lo que hacemos nosotros/as mismos con lo que han hecho de nosotros/as…

Cuando en 1930 JvS gestionó la contratación de MD por parte de la Paramount, la idea de esta productora era presentarla como contrapartida de la sueca Greta Garbo, de la Metro: dos chicas bravas europeas rompiendo esquemas en Hollywood y conquistando al gran público con su capacidad y su belleza. Ambas bisexuales y manejándose con toda la autonomía que pudieran. Solo que una -la que no cantaba- abandonó para siempre su exitosa carrera a los 36; y la otra, nuestra Marlene, siguió en el cine hasta 1978, año en que participó en Just a Gigolo, susurrándole a David Bowie la canción del título, un sombrero de ala ancha tapándole la mitad de la cara.

En Marruecos (1930), la primera cinta que Dietrich hace en Hollywood dirigida ya se imaginarán ustedes dirigida por quién, hace -efectivamente- a una cabaretera tironeada entre dos caballeros. Y en uno de sus shows, ella, en masculino frac, nada más que por provocar al guapísimo Gary Cooper, le estampa un beso en la boca a una espectadora. Más tarde, loca de amor, sigue a su galán legionario al desierto, los tacones se le hunden en la arena del decorado, se los quita, los arroja lejos y corre hacia él solo lo puesto…

De allí a interpretar a una espía tipo Mata Hari en Fatalidad, no había más que un paso, de vuelta en tacos altos. La siguiente producción fue El expreso de Shangai (1932), otro suceso de MD y JvS, ahora dentro de un tren donde viaja Shangai Lily, una desenvuelta trabajadora sexual que se topa con un antiguo amante, en medio del asedio de rebeldes durante una guerra civil en China. De más está decir que a la ciudad del título nunca se la ve, solo hay que imaginarla.

Las tres últimas que hace con von Sternberg: Blonde Venus (1932), que actualmente puede verse por HBO; Capricho imperial (1934), como la mismísima Catalina la Grande; The Devil is a Woman (1935), acaso el mejor logro del dúo que, al parecer, nunca tuvo historia romántica.

Compromiso político y activismo

Ella siguió trabajando con otros directores, hizo su primera vez en color, El jardín de Alá (1936), gran atracción de público y salario en contante ascenso para la diva, que en 1937, rechaza ofertas de funcionarios del régimen nazi que le ofrecen el oro (pero no el moro, lógicamente). Con Billy Wilder y otras personalidades de la cultura, Marlene crea un fondo para ayudar a judíos y disidentes a escapar de Alemania. En 1937, dona generosamente un -para la época- un elevado salario de 450 mil dólares para asistir a migrantes exiliados. En diciembre de 1941, cuando Estados Unidos entra en la Segunda Guerra, MD fue una de las primeras figuras públicas que se ocupó de la venta de bonos.

Entre 1942 y 1943, recorrió el país alentando a los soldados que iban a combatir. Entre 1944 y 1945 hace giras por Italia, Reino Unido, Francia, Países bajos animando a las tropas aliadas. En determinado momento, entra con George S. Patton en una zona peligrosa del territorio alemán. “Por decencia”, respondió cuando le preguntaron por qué se había puesto en peligro. Billy Wilder comentó más tarde que ella había permanecido más tiempo en esa zona que el propio Eisenhower. No por nada recibió la Medalla de la Libertad en Norteamérica en 1947. Y poco después la Legión de Honor en Francia. A esta altura, ya era ciudadana estadounidense.

Volvió al cine con realizadores de la talla de Wilder, Alfred Hitchcock, Fritz Lang, Orson Welles. En 1961, no podía fallar, estuvo en El Juicio de Nüremberg, de Staley Kramer. Paralelamente, desde los años ’50 hasta mediados de los ’70, se presentó, como artista de cabaret, importantes teatros de mundo; con trajes ceñidos y boas de plumas, alternando con el frac y el sombrero de copa (para entonar las canciones compuestas para varones). Su buen gusto y su excelente oído la llevaron a contratas a Burt Bacharach como arreglador, y a confección con su ayuda un monólogo teatral.

Dos para no perderse

Un melodrama deliciosamente inverosímil, Blonde Venus (1932) y un atípico western están en la cartelera de HB0 en perfectas copias: la primera en rutilante blanco y negro; la segunda, Rancho Notorius (1952) en crepusculares colores. Dos películas separadas por 30 años, de dos grandes cineastas exiliados en Estados Unidos: Josef von Sternberg y Fritz Lang, también de origen austríaco e importantísima trayectoria en Alemania y luego en los Estados Unidos.

Blonde Venus arranca con una increíble escena que jamás habría permitido la censura macartista: un grupo de jóvenes mujeres cual ninfas jugando y nadando en las aguas cristalinas del lago, su desnudez filmada con elegante discreción. Otro grupo, pero de muchachos, pasa cerca, las escucha, las espía. Hasta que una de ellas encara a uno de los mirones. Corte a Marlene bañando a un niño de pocos años. Corte a un hombre de traje que consulta por la venta de su cuerpo, gravemente enfermo, y se entera de que hay una curación en Alemania, que sale 1500 dólares. De regreso en la casa de Marlene -cuyo personaje se llama Helen- y el niño, que resultan, respectivamente, la esposa y el hijo del enfermo.

Para poder dormirse, el niño pide que le cuenten “el cuento de Alemania” como si se tratara de un cuento de hadas: la historia de cómo se conocieron su papá y su mamá, cuando ella nadaba, él la miraba y se enamoraba. Tanto, que años después logró ubicarla cantando en un teatro, la chica aceptó, se casaron y tuvieron un niñito que ya se ha quedado dormido. Entonces, Helen y el hombre -Ned- se ponen a discutir sobre si ella va a retomar o no el laburo de cabaretera. Marido dice que no, mujer dice que sí.

Helen consigue ser aceptada en una sala modesta y, sin que veamos ni ensayos ni pruebas de vestuario, estrena como Venus Blonde. Comienza un número donde chicas presuntamente negras -más vale no averiguar, el wokismo estaba lejos- bailotean a son de Hot Voodoo, hace su entrada un gorila que parece casi de verdad moviéndose al compás. De pronto se detiene y, como en el comienzo de un strip-tease, se quita un guante negro y surge una delicada mano femenina. Se sigue quitando por partes ese disfraz, se saca la cabeza, y la tenemos a la bonitísima Marlene con sus brillos y una gran peluca rizada rubísima. Ahí nomás, conoce al rico político y hombre de negocios turbios Cary Grant -siempre tan chic-, que resulta tan cortés como generoso. Este es apenas el primer tramo de Venus Blonde. El resto, vale la pena verlo para creerlo. Un datito de color: en el transcurrir de esta cinta aparece, en su rol habitual, la querida redondita Hattie McDaniel, unos años antes de Lo que el viento se llevó…

Rancho Notorius, por su parte, en una suerte de road movie a caballo, con Arthur Kennedy recorriendo medio país en busca anhelante de venganza: su novia Beth ha sido violada y asesinada nada más comenzar este western de Fritz Lang, que tiene rasgos atípicos y un tanto transgresores para esas fechas. Asimismo, unos toques de cine negro -una expertise del realizador- en ese camino detectivesco que sigue el protagonista, de apelativo Vern. Perdido por perdido, con un solo dato, se hace meter en cana junto a Frenchy (Mel Ferrer) que algo tiene que ver con su búsqueda porque está con una mujer, ¡Altar Keane!, que cantaba en un sitio llamado La rueda de la fortuna (el dato) y que ahora tiene un rancho donde se refugian malandras completamente fuera de la ley, incluso asesinos que deben pagarle a ella el 10 por ciento de la guita de sus asaltos. No hace falta aclarar que Altar está maravillosamente actuada por Marlene Dietrich,

A fines del siglo XIX, de pantalones cuando ejerce su autoridad; de divina con brillos y falda larga al caer la noche. Ahí llega Vern llevado por Frenchy después de profugarse. Y qué les cuento sobre lo que el hombre en pos de venganza ve en el escote de la dama: pues el mismo broche que él le había regalado a su novia asesinada. Vern, en plan de descubrir quién se lo regaló es capaz de traicionar su moral, asemejarse a los forajidos. Rarísimo este western que sucede en buena medida en interiores, la coprotagonista es una chica (madura) mala, durísima. Al lado de ella, su casi prima que también toca el piano, la Vienna de otro western fuera de la norma, Johnny Guitar,(1954, de Nicholas Ray) que encabeza Joan Crawford, es un auténtico ángel de bondad.