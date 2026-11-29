El empresario de medios Daniel Hadad anunció que no será candidato a presidente en 2027. Lo dijo en Radio con Vos, el día en que cumplió 65 años, la fecha que él mismo había fijado para definirse. Atribuyó la decisión a la suspensión de las PASO, que el Senado aprobó el jueves y que todavía debe votar Diputados. “La vocación está intacta, pero las condiciones hoy no están”, resumió.

“En las últimas horas la política hizo una jugada de esas que uno podría llamar una mala pasada. Cambiaron las reglas de juego, suspendieron las PASO”, explicó el fundador de Infobae. Según dijo, el cambio sobre la hora le quita la posibilidad de armar un partido nacional en el tiempo que queda hasta la elección. “Con las PASO cualquiera que quería podía jugar. Hoy es imposible”, agregó.

Hadad aclaró que no se opone a modificar la ley electoral, pero cuestionó el momento: “Esto tiene lógica si uno lo hace para la próxima elección, no para una elección en la que el poder está en juego”. También le atribuyó un cálculo político a la reforma: “Entiendo al Gobierno quitando las PASO, porque Milei lo que necesita es generarle un problema al peronismo de que no pueda encontrar quién es el tipo que realmente lidera ese partido”.

Para el empresario, sin primarias se vuelve a “un formato de quién moviliza más, quién mueve más remises o más camionetas y lleva a la gente a votar”. Calificó la medida como “un retroceso” y descartó comprar un sello partidario para competir: “Eso no está en mis planes”.

Qué votó el Senado

El Senado le dio media sanción a la reforma electoral el jueves 26 de noviembre, con 43 votos a favor y 29 en contra. El texto suspende las primarias solo para 2027 –el Ejecutivo había propuesto eliminarlas de forma definitiva–, incorpora Ficha Limpia y deja el debate presidencial obligatorio únicamente para un eventual balotaje. Sin PASO, cada partido y cada alianza elegirá a sus candidatos según sus propias reglas.

El oficialismo necesita 129 votos en Diputados y busca aprobar el proyecto en sesiones extraordinarias, en la semana del 15 de diciembre. Sería la segunda elección nacional consecutiva sin primarias: en febrero de 2025 el Congreso ya las había suspendido para las legislativas.

Durante meses, Hadad recorrió provincias, dio entrevistas y dejó abierta una candidatura por fuera de los partidos. Había dicho que esperaría lo que pasara en Brasil, Estados Unidos e Israel para tener “todas las cartas sobre la mesa”. Su postulación nunca alcanzó los dos dígitos en las encuestas. No respaldó a ningún candidato y anticipó: “El año que viene voy a trabajar mucho en todo lo vinculado a educación y tecnología, pensando en los nuevos empleos”.

Manzano entra en Infobae

Ese mismo sábado se conoció que José Luis Manzano compró el 20% de las filiales de Infobae en España y Perú, a través de su Grupo Integra. Lo anunciaron La Derecha Diario y EdaTV, medios del holding Right News Media, del que el empresario y exdirigente peronista adquirió el 21% el mes pasado. La operación no incluye a la Argentina, donde nació el portal, y Hadad seguirá al frente de la conducción editorial. No trascendieron el monto ni la valuación.

Infobae tiene presencia directa en Argentina, Colombia, España, México y Perú. En enero, en una entrevista con Forbes, Hadad había dicho que el portal lidera en México, Colombia y Perú, pero no en España: “No somos líderes ni creo que lo vayamos a ser nunca. Estamos entre los 7 primeros medios”, dijo.