Pedro Sánchez responde a Milei con el “temazo” de Lali: “Su mayor fantasía es un día ser yo”

“Se compró mi perfume para ponerse mi olor y su mayor fantasía es un día ser yo”. La cita es parte de “Fanátíco”, la canción de Lali'. Probablemente el tema suene familiar (solamente su videoclip ya tiene 27 millones de reproducciones en Youtube). Pero más aún si te suena si te llamás Javier Milei.

La cantante lanzó la canción en septiembre de 2024, pero la había grabado meses antes. Fue justo después de los enfrentamientos con el Presidente, quien la llamó “Lali Depósito”, la acusó de hacer playback y la tachó de “parásito” después de que ella opinase sobre la victoria de Milei en las primarias: “Qué peligroso y qué triste”, dijo.

Lali respondió al choque con un largo mensaje en redes en el que defendió la importancia de la cultura: “Creo que la demonización de una industria y de las personas que la conforman no es el camino, siento que la asimetría de poder entre usted y los que ataca por pensar distinto y la información falsa vuelve a su discurso injusto y violento”. “Ella empezó”, se justificó Milei, entre más críticas.

La letra llegaba justo después de la polémica. Y no fue casual: “Tuve que hacer una canción para responderle”, dijo en La Revuelta. Entre los versos del tema: “Te encanta hacer como que no tenés idea quién soy / y sé que tenés un póster mío en tu habitación”. También “yo entiendo qué te pasa si sos tan solo un niño / aunque te hagas el malo te está faltando cariño”.

Una de las muchas personas que han escuchado esta canción es Pedro Sánchez. Hoy lo ha compartido. “Aprovechando que voy en el coche, camino de Burgos, para escuchar este temazo argentino. ¡Me encanta!”, publicó en su perfil de X, acompañado de una imagen. En ella, una mano (la del presidente del Gobierno, se supone) sostiene un teléfono en el que se reproduce 'Fanático'. Sánchez está escuchando justo la parte central de la canción, en el que Lali canta: “Se compró mi perfume para ponerse mi olor y su mayor fantasía es un día ser yo”.

Este tuit llega tras otro, esta misma mañana, en el que el secretario general del PSOE admitía: “Sí, soy zurdo. Y a mucha honra”. “Si subir las pensiones, dar más tiempo a los padres para disfrutar de sus hijos e hijas, subir el salario mínimo todos los años, defender el derecho a abortar de las mujeres y defender el 'no' a la guerra y 'sí' a la paz es ser zurdo, yo soy zurdo”, agregaba en un vídeo.

También su partido desplegó este miércoles una lona en su sede de Ferraz, en el que recibía a Milei con una motosierra (símbolo que él abraza sobre sus políticas de recorte, pese a que en su mandato ha empezado a acumular caso de corrupción). “Hola, Milei. Los zurdos y las zurdas te dan la bienvenida a España”, “el país que más crece en Europa”.

El presidente argentino se encuentra en España. Llegó en la tarde del martes y, otra vez más, no plantea reunirse con su homólogo español. Sí se ha reunido con el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, y con el presidente del 'think tank' de Vox, la Fundación Disenso: Jorge Martín Frías. Por la tarde, a las 17.00 hará lo propio con Isabel Díaz Ayuso.

De Santiago Abascal y Ayuso, precisamente, habló en su acto matutino Milei: dijo ser su “amigo” y cree “que tienen ideas sanas y positivas para sacar a España de la decadencia”. De Sánchez también habló, pero para llamarle “impresentable dictador”.