El Papa no tendrá que recibir quimioterapia ni “ningún tratamiento adicional” para su cáncer de pulmón

Continúan las buenas noticias en lo tocante a la salud del Papa. El mismo día en que León XIV regresaba a la vida pública, participando en una audiencia con miembros del dicasterio de las Causas de los Santos y, sobre todo, dándose un baño de masas ante miles de fieles en la plaza de San Pedro, los médicos que lo atienden constataron que el Papa no necesitará “ningún tratamiento adicional” para tratar el cáncer de pulmón. Prevost no tendrá que recibir sesiones de radio o quimioterapia, ni seguir una medicación específica.

El comunicado emitido por los doctores Luigi Carbone y Stefano Margaritoria señala que “hoy se han dado a conocer los resultados definitivos de los exámenes histológicos y de las pruebas de biología molecular realizados sobre el material extirpado durante la intervención quirúrgica al Santo Padre”.

Los resultados no pueden ser más esperanzadores, ya que “confirmaron que se trataba de un adenocarcinoma pulmonar”, y que “la enfermedad estaba localizada”.

“Una evaluación oncológica posterior confirmó que no es necesario ningún tratamiento adicional”, finaliza el texto del equipo médico del Papa, que vivió una recuperación récord después de que, hace apenas diez días, anunciara que se le habían descubierto unos nódulos.

El martes de la semana pasada era intervenido quirúrgicamente (se le extrajo el lóbulo inferior derecho del pulmón) y apenas cuatro días después recibía el alta. Ya el domingo, León XIV rezó el Angelus, y hoy retomó su agenda. Ahora, solo resta por confirmar si el Papa mantendrá o no su viaje a Uruguay, Argentina y Perú, previsto para el 6 de noviembre próximo.