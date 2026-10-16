La salud del papa León XIV: celebró una misa y nuevos estudios confirman una “mejora constante”

El papa León XIV celebró este viernes una misa en el Hospital Policlínico Gemelli de Roma, luego de que el Vaticano confirme una “mejora constante” en su estado general de salud.

Así se indicó en un informe difundido esta mañana, el cual detalló: “En su cuarto día en el hospital, los médicos del papa León XIV dicen que nuevas pruebas de sangre y una radiografía de tórax confirman la mejora constante en su estado general”.

“El Papa continúa con la fisioterapia respiratoria, y está llevando a cabo sus actividades diarias normales de manera completamente independiente mientras se recupera de la cirugía del martes”, añadió el escrito.

En tanto, el Pontífice celebró una misa en la estancia habilitada en la décima planta del hospital Gemelli, según informó la Oficina de Prensa de la Santa Sede y a la misma asistieron varios miembros del personal médico y de enfermería del centro de salud, así como integrantes del Cuerpo de Gendarmería del Estado de la Ciudad del Vaticano.

“En su homilía, el Papa agradeció a todo el personal -médicos, enfermeros y auxiliares- la labor que realizan cada día atendiendo a los pacientes en su fragilidad y, especialmente por lo que han hecho y siguen haciendo por él”, señaló el comunicado.

“El próximo viaje del papa León XIV dependerá de su salud”

El primer viaje apostólico del papa León XIV a América Latina —programado del 6 al 17 de noviembre con escalas en Uruguay, Argentina y Perú— quedó condicionado a la evolución médica del pontífice, que se recupera de una cirugía por cáncer de pulmón realizada el martes pasado. “Dependerá de cómo evolucionen las cosas; debemos esperar a que salga del hospital y ver qué dicen los doctores sobre si está en condiciones de viajar”, afirmó el secretario de Estado vaticano, el cardenal Pietro Parolin, quien calificó la gira como “un viaje largo y exigente”.

La travesía contempla 14 vuelos y recorridos por 10 ciudades en los tres países sudamericanos. Hasta el momento, el Vaticano no ha anunciado cambios oficiales en el itinerario, pero la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, añadió una nota de cautela al señalar que la recuperación podría demorar “más de lo esperado” y que podrían producirse modificaciones en el calendario de la visita al país, prevista a partir del 11 de noviembre.

En declaraciones al margen de un evento diplomático, recogidas por las agencias LaPresse y ANSA, Parolin indicó este jueves que la recuperación del pontífice “va bien”, pero dejó entrever que el ritmo del pontificado podría verse modificado. “La pregunta ahora es cuándo regresará, en qué condiciones regresará y qué digan los médicos. Y en función de todos esos factores, el papa ajustará su pontificado, si es que necesita ser ajustado”, declaró.

León XIV reaparecerá en público el domingo con el rezo del Ángelus

El Vaticano dijo este viernes que el papa realizará su primera aparición pública desde la operación: el domingo 18 de octubre liderará el rezo tradicional del Ángelus. El portavoz vaticano Matteo Bruni aseguró que el rezo “se llevará a cabo”, aunque no precisó si se transmitirá desde el propio hospital Gemelli de Roma —como hicieron papas anteriores durante internaciones— o desde otro lugar. Personal de medios del Vaticano fue visto tendiendo cables en el centro hospitalario para una posible emisión en vivo, informó Associated Press.

Los médicos aún esperan resultados clave sobre la extensión del cáncer

Los especialistas que lo atienden aguardan los resultados de estudios adicionales para determinar la composición molecular y genética precisa del tumor, si el cáncer se diseminó más allá del lóbulo extirpado y si será necesario algún tratamiento complementario.

Expertos externos al equipo vaticano han señalado un panorama alentador. “Los resultados son bastante buenos, con una supervivencia libre de enfermedad a cinco años superior al 80 % en los estadios más tempranos del cáncer de pulmón de células no pequeñas”, indicó el doctor Matthew Triplette, director del Programa de Detección de Cáncer de Pulmón del Centro Oncológico Fred Hutchinson de Seattle, citado por CNN.

NB con información de NA.