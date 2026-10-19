El papa León XIV retoma su agenda y celebrará su audiencia general el miércoles

El papa León XIV continúa su recuperación posoperatoria en el Palacio Apostólico Vaticano y el miércoles por la mañana celebrará la audiencia general, informó este lunes la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

El Sumo Pontífice recibió el alta del Policlínico Gemelli de Roma el sábado, tras haber sido operado de un adenocarcinoma de pulmón el pasado martes.

Tras cinco días de hospitalización, el Papa rezó el Ángelus del domingo desde la ventana del Palacio Apostólico y saludó a las 15 mil personas que se congregaron en la Plaza de San Pedro para saludarlo y reiterarle su afecto y apoyo.

Audiencia general en la Plaza de San Pedro

Este miércoles, León XIV volverá a ver a la multitud de fieles en la plaza, en la audiencia general en la Plaza de San Pedro. La misma, por el momento, está confirmada, según informó la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

Asimismo, no se conocen otros detalles, ni se sabe si el Papa realizará su habitual recorrido entre la gente en el papamóvil.

No irá a Castel Gandolfo

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el Papa no irá a su residencia en Castel Gandolfo, lugar donde, desde el inicio de su pontificado, iba desde el lunes hasta el martes por la noche para trabajar y descansar.

En ese sentido, por el momento, León XIV permanecerá en el Vaticano para continuar su recuperación, la cual podría durar unos diez