Historia de la juventud

En este episodio, Valeria Manzano reflexiona sobre estos ejes en una mirada de largo plazo que se pregunta por la relevancia de esta noción, así como las transformaciones en los sentidos que socialmente le fueron asignados.

Entrevistada: Valeria Manzano

Conducción: Inés Pérez

Producción y edición de sonido: Ian Gutiérrez y Martín Schindell

Historiar es un podcast creado y producido por la AsAIH, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Cada episodio aborda un tema específico de historia argentina, latinoamericana o mundial.