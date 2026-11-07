eldiario.es
Sumate
Has elegido la edición de . Verás las noticias de esta portada en el módulo de ediciones locales de la home de elDiario.es.
Historiar
Podcast

Historia de la juventud

  • La juventud es una noción clave para entender la historia del siglo XX, en especial en relación con tres elementos: el activismo político, las intervenciones estatales en la demarcación de las categorías socioculturales que regulan las diferencias de edad, y el consumo y la cultura de masas.

  • — Episodios anteriores

Historiar

0

En este episodio, Valeria Manzano reflexiona sobre estos ejes en una mirada de largo plazo que se pregunta por la relevancia de esta noción, así como las transformaciones en los sentidos que socialmente le fueron asignados. 

Entrevistada: Valeria Manzano

Conducción: Inés Pérez

Producción y edición de sonido: Ian Gutiérrez y Martín Schindell

Historiar es un podcast creado y producido por la AsAIH, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Cada episodio aborda un tema específico de historia argentina, latinoamericana o mundial.

Etiquetas
Logo elDiarioAR

Necesitamos tu aporte económico para seguir haciendo periodismo de acceso libre

SUMATE ACÁ
stats