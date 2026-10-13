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Historiar
Podcast

María Rosa Oliver

  • Hija de una familia de la aristocracia e imposibilitada de caminar desde muy temprano, logró sortear las determinaciones de su clase, género y condición física para transformarse en figura descollante del mundo político e intelectual de su tiempo - en las filas del antifascismo primero, y en las del comunismo después-.

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En este episodio, conversamos con Adriana Petra sobre las facetas múltiples de Oliver: sobre su pasión por el viaje y su inmensa red de relaciones culturales, políticas y afectivas; sobre el descubrimiento de América Latina; sobre sus misiones más lejanas en la Guerra Fría; sobre su lugar en el Grupo Sur y la perdurable amistad con Victoria Ocampo. 

Entrevistada: Adriana Petra (UNSAM-CONICET)

Conducción: Lila Caimari (UdeSA-CONICET)

Producción y edición de sonido: Ian Gutiérrez y Martín Schindell

Historiar es un podcast creado y producido por la AsAIH, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Cada episodio aborda un tema específico de historia argentina, latinoamericana o mundial.

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