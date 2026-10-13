María Rosa Oliver

En este episodio, conversamos con Adriana Petra sobre las facetas múltiples de Oliver: sobre su pasión por el viaje y su inmensa red de relaciones culturales, políticas y afectivas; sobre el descubrimiento de América Latina; sobre sus misiones más lejanas en la Guerra Fría; sobre su lugar en el Grupo Sur y la perdurable amistad con Victoria Ocampo.

Entrevistada: Adriana Petra (UNSAM-CONICET)

Conducción: Lila Caimari (UdeSA-CONICET)

Producción y edición de sonido: Ian Gutiérrez y Martín Schindell

Historiar es un podcast creado y producido por la AsAIH, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Cada episodio aborda un tema específico de historia argentina, latinoamericana o mundial.