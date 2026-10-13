Día del Psicólogo: ¿por qué se celebra el 13 de octubre?

Cada 13 de octubre se celebra en la Argentina el Día del Psicólogo, una fecha que tiene su origen en un encuentro de profesionales y estudiantes realizado en 1974 en la ciudad de Córdoba. La jornada buscó fortalecer la identidad de la psicología como disciplina y defender los derechos de quienes ejercían la profesión.

Entre el 11 y el 13 de octubre de ese año se llevó a cabo el Primer Encuentro Nacional de Psicólogos y Estudiantes de Psicología, convocado por la Confederación de Psicólogos de la República Argentina (CoPRA), una organización que había comenzado a reunir a las asociaciones profesionales de distintas provincias.

Durante el encuentro se debatieron las condiciones de ejercicio de la profesión y la necesidad de consolidar un espacio propio dentro del campo de la salud. En la última jornada, durante una reunión plenaria en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, se propuso instituir el 13 de octubre como Día del Psicólogo. La iniciativa fue aprobada por los participantes.

La organización de la profesión

La creación de la fecha estuvo vinculada con un proceso de organización colectiva. Los profesionales buscaban defender sus derechos laborales y delimitar el campo específico de la psicología, en un contexto en el que se discutía su reconocimiento dentro del sistema de salud.

La CoPRA fue una de las primeras organizaciones nacionales que reunió a asociaciones de psicólogos de distintos puntos del país. En 1977, se reorganizó como la Federación de Psicólogos de la República Argentina (FePRA), que continúa representando al sector.

Una fecha ligada a la salud mental

El Día del Psicólogo reconoce el trabajo de quienes se desempeñan en distintos ámbitos, desde la atención clínica hasta la educación, la investigación, las instituciones públicas y las organizaciones comunitarias.

La fecha también permite poner en agenda el lugar de la salud mental en la vida cotidiana y los desafíos vinculados con el acceso a la atención, las condiciones de trabajo de los profesionales y el reconocimiento de la psicología como parte del sistema de salud.