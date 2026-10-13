Milei viaja a Estados Unidos por quinta vez en lo que va del año

El presidente Javier Milei viajará este martes a las 23 hacia Estados Unidos, en lo que será su quinta visita en lo que va del año al país del norte, en este caso con destino principal a Washington, donde llevará a cabo una apretada agenda de tres días.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, al día siguiente, arribará junto con su comitiva a las 9:30 (hora argentina); alrededor de las 18hs. se reunirá con el empresario e inversor argentino Andy Kleinman, que tiene más de 25 años en el mundo de la tecnología y el entretenimiento móvil.

Posteriormente, mantendrá un encuentro con Harold Hamm, fundador y presidente emérito de Continental Resources: pionero del petróleo norteamericano, comenzó en la industria con un negocio de transporte de agua para yacimientos, lideró la revolución del petróleo y gas de Estados Unidos y transformó su país en el mayor productor mundial de crudo.

Por la noche, a las 20, el Presidente participará de la Gala Oficial del Mes de la Herencia Hispana y recibirá el “Reconocimiento al Liderazgo y al Impacto Global” y, en ese marco, brindará un discurso de agradecimiento.

El jueves 15, a las 11:20 (hora argentina), llevará a cabo una exposición en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos que se dará bajo el lema: “El caso argentino: el desafío del crecimiento económico tras décadas de populismo”.

Además, recibirá otro premio denominado “Global Champion of Free Enterprise”, en reconocimiento a su “defensa de los principios de la libre empresa y la libertad económica”.

A las 17 participará en el evento de la Presidencia Argentina de la IHRA: “Expanding the Frontiers of Remembrance: Hemispheric Dialogue on the Holocaust and Countering Antisemitism – Advancing a Hemispheric Perspective under Argentina’s IHRA Presidency”, en la Embajada Argentina en Washington D. C.

Por la noche, a las 21, el Presidente partirá nuevamente un vuelo especial hacia nuestro país y llegará a la Argentina el viernes a las 8:30.

NB con información de NA.