El papa León XIV será operado este martes en Roma por un nódulo en un pulmón

El papa León XIV será operado este martes 13 de octubre en el Hospital Policlínico Gemelli de Roma para extirpar un nódulo localizado en uno de sus pulmones, detectado durante controles médicos recientes. El Vaticano informó que el pontífice permanecerá hospitalizado aproximadamente una semana después de la intervención.

El propio León XIV dio a conocer el diagnóstico el domingo, al finalizar el rezo del Ángelus, desde la ventana del Palacio Apostólico, ante los fieles reunidos en la Plaza de San Pedro.

“Recientemente, durante algunos controles, los médicos me encontraron un nódulo circunscrito en el pulmón. Fue encontrado en una fase muy inicial y bien localizado”, explicó. También señaló que decidió someterse a la cirugía por recomendación de los profesionales que lo atienden. “Los médicos consideran oportuno intervenir”, sostuvo, antes de agradecer el acompañamiento y pedir oraciones.

El director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, precisó que la operación está prevista para media mañana y que la recuperación inicial demandará alrededor de siete días de internación. Hasta el momento, el Vaticano no brindó detalles adicionales sobre el procedimiento ni sobre los plazos de recuperación posteriores al alta.

Este lunes, el pontífice mantuvo las audiencias previstas para la mañana. Sin embargo, la intervención obligó a modificar su agenda: no participará este martes de la entrega de la Medalla de la Sostenibilidad en Castel Gandolfo, prevista para las 17. Además, la misa del miércoles 14 de octubre que marcará el cierre del encuentro sobre Amoris Laetitia será presidida por el cardenal Luis Antonio Tagle.

La operación, a menos de un mes de su llegada a la Argentina

La intervención se realizará a menos de un mes de la primera gira apostólica de León XIV por Sudamérica, prevista entre el 6 y el 17 de noviembre, con visitas a Uruguay, Argentina y Perú. Por el momento, la Santa Sede no anunció cambios en el itinerario a raíz de la operación.

Según el cronograma difundido por el Gobierno argentino y el Vaticano, el pontífice llegará al país el domingo 8 de noviembre y permanecerá hasta el miércoles 11, cuando partirá hacia Lima.

La agenda contempla su llegada a Aeroparque a las 16.30 y una visita al Monumento al General San Martín. Luego será recibido en la Casa Rosada, donde mantendrá un encuentro con el presidente Javier Milei. La primera jornada concluirá con una reunión con autoridades en el Palacio Libertad, donde pronunciará un discurso.

El lunes 9 visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole y celebrará una misa en el Monumento a los Españoles, en Palermo. Por la tarde, se reunirá con representantes del mundo laboral en la Universidad Católica Argentina, participará de un encuentro interreligioso en el Palacio San Martín y encabezará las vísperas con los obispos en la Catedral Metropolitana.

El martes 10 viajará a Córdoba, donde celebrará una misa en la Escuela de Aviación Militar y mantendrá una reunión con obispos y miembros del clero. Ese mismo día regresará a Buenos Aires para participar de una vigilia con jóvenes en el Monumento a los Españoles.

La última jornada, el miércoles 11, incluirá una visita al Complejo Penitenciario Federal de Villa Devoto y una misa en la Basílica de Luján. La partida hacia Perú está prevista para alrededor de las 14.