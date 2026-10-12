Pueblos originarios se concentrarán frente a la casa de Cristina Kirchner contra la vuelta del Día de la Raza

Organizaciones de pueblos originarios convocaron para este lunes a una actividad frente al domicilio de Cristina Fernández de Kirchner, en el barrio porteño de Constitución, en el marco del 12 de octubre y en rechazo a la restitución de la denominación Día de la Raza impulsada por el Gobierno de Javier Milei.

La convocatoria comenzará a las 15 en San José 1111. Según informaron las organizaciones, habrá un mural en vivo, una ceremonia ancestral, coplas dedicadas a Cristina Kirchner, una muestra de danza folclórica paraguaya y música en vivo.

“Los Pueblos Originarios y de la Patria Grande nos unimos para reafirmar nuestro compromiso con la justicia, la libertad y la integración de nuestros pueblos”, señalaron los organizadores. También reivindicaron el decreto de 2010 firmado durante la presidencia de Cristina Kirchner, que estableció la denominación Día del Respeto a la Diversidad Cultural en reemplazo del Día de la Raza.

Las organizaciones sostuvieron que aquella modificación implicó un cambio en la manera de abordar la fecha desde el Estado, al cuestionar la perspectiva colonial asociada a la llegada de los europeos a América.

“Defendemos nuestra madre Tierra y decimos ‘no’ a la extranjerización de nuestro territorio. Basta de perseguir a los pueblos originarios”, expresaron en la convocatoria.

El cambio de nombre del 12 de octubre

El Gobierno nacional volvió a utilizar la denominación Día de la Raza para el feriado del 12 de octubre, en referencia a la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492. La decisión reabrió la discusión sobre el sentido histórico y político de la efeméride.

El cambio contrasta con la denominación establecida por la Ley 27.399, sancionada en 2017, que mantiene el nombre de Día del Respeto a la Diversidad Cultural. La modificación del calendario oficial impulsada por el Ejecutivo plantea, por lo tanto, una discusión sobre el alcance de esa decisión frente a una norma aprobada por el Congreso.

La fecha recuerda el inicio de la conquista europea de América y es objeto de distintas interpretaciones históricas. Mientras la perspectiva tradicional puso el foco en el encuentro entre culturas, los pueblos originarios y sus organizaciones reivindican el reconocimiento de las comunidades indígenas y cuestionan las consecuencias de la colonización sobre sus territorios, sus culturas y sus formas de vida.