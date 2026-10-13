Caputo se reunió con Georgieva en medio de los rumores de internas y busca cerrar la tercera revisión del FMI

Luis Caputo se reunió este martes con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en Tailandia, en un encuentro en el que ambas partes repasaron la marcha del programa económico argentino y acordaron continuar las negociaciones para completar la tercera revisión del acuerdo. La reunión se produjo en medio de versiones sobre tensiones dentro del equipo económico que el presidente Javier Milei salió a desmentir públicamente durante las últimas horas.

“Excelente reunión con @KGeorgieva, @DanKatzIMF, @Kicker0024 y equipos. Recorrimos todos los temas, internos y externos”, escribió el ministro de Economía en su cuenta de X. Según su relato, Georgieva fue especialmente elogiosa de la política fiscal del Gobierno, a la que calificó como “ejemplar en el mundo”, incluso frente a los shocks que atraviesa la economía internacional.

“Los equipos seguirán trabajando para finalizar la tercera revisión”, agregó Caputo, sin precisar plazos para la conclusión de las negociaciones. La continuidad de las conversaciones técnicas aparece así como el principal resultado concreto del encuentro, más allá de los elogios que el ministro atribuyó a la titular del organismo.

El reconocimiento de Georgieva contrasta, sin embargo, con las últimas proyecciones económicas del propio Fondo. En la actualización de sus Perspectivas Económicas Globales (WEO), difundida en el marco de las reuniones con el Banco Mundial en Tailandia, el organismo recortó sus previsiones de crecimiento para la Argentina: estimó una expansión del PBI del 2,1% en 2026, frente al 3,5% que anticipaba en abril y julio, y del 3,5% para 2027, medio punto menos que en sus cálculos anteriores.

El FMI también corrigió al alza sus pronósticos de inflación. Para este año proyectó un 32,5%, mientras que para 2027 estimó un 21,2%, por encima del 15,7% que esperaba en abril. La revisión introduce un dato incómodo para la Casa Rosada de cara al próximo año electoral, mientras el país continúa bajo un acuerdo de facilidades extendidas por US$ 20.000 millones y acumula una deuda con el organismo de aproximadamente US$ 56.700 millones, la más elevada entre sus países deudores.

Vínculo “simbiótico”

La reunión con Georgieva, de la que también participó el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, encontró a Caputo lejos de Buenos Aires, pero en el centro de las conversaciones políticas de la Casa Rosada. Durante los últimos días circularon versiones sobre diferencias puertas adentro del equipo económico, que llevaron al propio Milei a intervenir públicamente para respaldar a su ministro. El Presidente rechazó los rumores y aseguró que mantiene con Caputo una relación “simbiótica”, en un intento por despejar las dudas sobre el vínculo entre ambos.

“Es una pelotudez del tamaño de una casa”, respondió Milei durante una entrevista con Radio Mitre, al ser consultado sobre una eventual salida del ministro de Economía. El Presidente fue todavía más enfático al referirse a las versiones que circularon mientras Caputo negociaba con el Fondo: “Lo que tratan de hacer es limar al ministro de Economía cuando se tiene que sentar a negociar con la directora gerente del FMI. Es una canallada, es traición a la patria”. También buscó dejar en claro quién conduce el programa económico: “Nadie cuestiona a Caputo porque es mi política”, afirmó, y aseguró que ambos mantienen una visión “perfectamente alineada” sobre el rumbo de la gestión.

El respaldo presidencial llegó en momentos en que el Gobierno busca sostener la cohesión de su equipo económico mientras avanza con las negociaciones internacionales y enfrenta una agenda legislativa que también requiere acuerdos políticos. En ese escenario, la defensa de Milei buscó transmitir que la conducción económica continúa alineada con las decisiones de la Casa Rosada.

Lógicamente, Caputo tampoco participará este martes de la reunión de la mesa política del Gobierno, convocada en la Casa Rosada para continuar con el seguimiento de la agenda parlamentaria. Su ausencia se produce mientras el oficialismo intenta avanzar con dos de sus principales prioridades legislativas: el Presupuesto 2027 y la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

PL/MG