El FMI recortó las previsiones de crecimiento para la Argentina en lo que queda del mandato de Milei

El Fondo Monetario Internacional (FMI) redujo sus proyecciones de crecimiento económico para la Argentina tanto para 2026 como para 2027. El organismo estimó que el Producto Bruto Interno (PBI) argentino crecerá un 2,1% este año, 1,4 puntos porcentuales menos que el 3,5% previsto en sus informes de abril y julio. Para 2027, la proyección también fue revisada a la baja: pasó al 3,5%, medio punto porcentual por debajo de la estimación anterior y lejos del 4,5% de expansión que el FMI había anunciado en 2025.

Así lo informó el organismo al difundir la actualización de sus Perspectivas Económicas Globales (WEO, por sus siglas en inglés) en el marco de las reuniones conjuntas con el Banco Mundial en Tailandia.

El informe también modificó sus previsiones de inflación. Para 2026, el organismo calculó una suba de precios del 32,5%, por encima del 30,4% que había proyectado en abril. De todos modos, la estimación se mantiene por debajo del 41,9% registrado durante 2025, según las cifras del propio Fondo.

Para 2027, el FMI pronosticó una desaceleración de la inflación hasta el 21,2%. Sin embargo, ese cálculo supera en 5,5 puntos porcentuales la proyección de abril, que ubicaba la suba de precios en el 15,7%. Se trata de un dato nada alentador para el gobierno libertario que el próximo año tendrá que medirse en las urnas.

El desempleo y las cuentas externas

En materia laboral, el organismo anticipó que la tasa de desempleo llegará al 7,6% en 2026, por encima del 7,4% registrado el año pasado. Para 2027, prevé una reducción al 7,1%.

En cuanto a la balanza por cuenta corriente, la Argentina registró en 2025 un saldo negativo equivalente al 1,1% del PBI. Para este año y el próximo, el FMI proyectó un superávit del 0,6% del producto.

Las nuevas estimaciones se conocen mientras el país continúa bajo el acuerdo de facilidades extendidas firmado con el organismo en abril de 2025, que contempla desembolsos por US$ 20.000 millones y metas de disciplina fiscal y acumulación de reservas monetarias.

La Argentina continúa siendo el país que más dinero le debe al FMI, con una deuda que asciende a unos US$ 56.700 millones.

Con información de Noticias Argentinas