Argentina y Brasil

La relación se despliega sobre el telón de fondo de la disputa por la supremacía en América del Sur, que comenzó a delinearse en el período colonial y que se mantuvo viva hasta el último cuarto del siglo XX, y que también estuvo alimentada por las notorias diferencias sociales y políticas entre ambas sociedades.

Entrevistado: João Paulo Pimenta

Conducción: Roy Hora

Producción y edición de sonido: Ian Gutiérrez y Martín Schindell

Historiar es un podcast creado y producido por la AsAIH, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Cada episodio aborda un tema específico de historia argentina, latinoamericana o mundial.