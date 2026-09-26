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Historiar
Podcast

Argentina y Brasil

  • Este episodio aborda la relación entre Brasil y Argentina, sus disputas y conflictos, las visiones del otro, los momentos de enfrentamiento y los de colaboración y armonía.

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La relación se despliega sobre el telón de fondo de la disputa por la supremacía en América del Sur, que comenzó a delinearse en el período colonial y que se mantuvo viva hasta el último cuarto del siglo XX, y que también estuvo alimentada por las notorias diferencias sociales y políticas entre ambas sociedades.

Entrevistado: João Paulo Pimenta

Conducción: Roy Hora

Producción y edición de sonido: Ian Gutiérrez y Martín Schindell

Historiar es un podcast creado y producido por la AsAIH, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Cada episodio aborda un tema específico de historia argentina, latinoamericana o mundial.

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