Los estrenos de fin mes atormentan con lo nuevo de 'American Horror Story' y solucionan 'El problema final'

Las plataformas de streaming traen a sus clientes importantes novedades de ficción para los últimos días de septiembre. En la lista de estrenos destaca American Horror Story, que regresa a Disney+ con su temporada 13. La saga creada por Ryan Murphy se dispone a sorprender a los fans con otra dosis de terror protagonizada por Jessica Lange, Sarah Paulson, Evan Peters y Angela Basset.

También vuelve MobLand, precedida en su caso por la gigantesca polémica que giró en torno a su actor protagonista, Tom Hardy. Polémica que se ha resuelto más o menos satisfactoriamente para las partes con el único objetivo de que la historia pueda tener continuidad más allá de su segunda temporada, va por Amazon Prime. Los nuevos capítulos son más góticos, violentos y extremos que los anteriores.

El problema final, la única serie española de la lista, está dirigida por Félix Viscarret (Galgos, Patria). El nuevo thriller de Netflix adapta a la pequeña pantalla la novela homónima de Arturo Pérez-Reverte y tiene como actores protagonistas a José Coronado, Maribel Verdú, Martiño Rivas y María Valverde.

Detallamos a continuación las series que se han estrenado o se estrenarán en plataformas como Netflix, HBO Max, Apple TV, Disney+ y Amazon Prime Video.

1) 'Youth' (HBO Max)

Así es la serie: Youth narra desde la comedia la búsqueda de sexo y amor de una mujer divorciada de 50 años que, al tiempo que se embarca en esta misión llena de obstáculos, se las arregla para cuidar de sus padres enfermos y criar a su hijo, que ya debería ser adulto.

2) 'MobLand: Tierra de mafiosos' T2 (Amazon Prime y Paramount)

Así es la serie: La guerra está servida, los Harrigan están de vuelta. A lo largo de diez episodios, los Harrigan intentarán mantener las apariencias ante la amenaza de nuevos rivales que buscan desestabilizar su fracturado imperio criminal. Por su parte, el astuto y temible 'solucionador' Harry Da Souza estará en la cuerda floja mientras aumentan las tensiones internas en la familia. Cuando la violencia se extiende a todos los aspectos de sus vidas, las lealtades se quiebran, la seguridad es efímera y la lucha por el poder no deja espacio para la compasión.

3) 'Such brave girls' T2 (Disney+)

Así es la serie: Such brave girls es una comedia familiar desmelenada e irreverente que sigue la vida de dos hermanas, Josie y Billy, que viven con su madre soltera y transitan por la vida con poco juicio y cargadas de un peculiar sentido del humor sobre sus propias vidas y su salud mental. Sin saber muy bien cómo, acabarán relacionándose con personas que no son de fiar y que no se preocupan demasiado por ellas. La segunda temporada lleva todavía más lejos todo aquello que hacía tan singular a “Such Brave Girls”: situaciones extremas, humor incómodo y personajes que parecen empeñados en complicarse la vida cada vez más. Josie continúa atrapada entre la ansiedad, la represión y su incapacidad para plantarse ante quienes la rodean, mientras que Billie afronta nuevas relaciones y decisiones cada vez más disparatadas. Deb, por su parte, ve cómo sus problemas económicos y personales se descontrolan al mismo ritmo que sus intentos por ocultarlos.

4) 'Ley y Orden: Crimen Organizado' T5 (Disney+)

Así es la serie: La quinta temporada de Ley y orden: Crimen organizado, cuyo protagonista, el detective Elliot Stabler, se enfrenta a nuevos y peligrosos casos en su regreso a la ciudad de Nueva York.

5) 'Academia Minerva' (Netflix)

Así es la serie: En la academia militar Minerva, los jóvenes lidian con la disciplina, la rivalidad y la presión familiar mientras un cadete busca respuestas sobre su amigo desaparecido.

6) 'Habeas Corpus' (Netflix)

Así es la serie: Una prestigiosa profesora de Derecho reúne a un grupo de estudiantes para demostrar la inocencia de un hombre condenado, pero su mejor alumna esconde un vínculo con su pasado.

7) 'Brothers' (Apple TV)

Así es la serie: Brothers sigue las andanzas de Matthew McConaughey y Woody Harrelson, que interpretan versiones ficcionalizadas de sí mismos. Su larga amistad se ve amenazada cuando descubren un secreto oculto durante décadas: que quizá sean hermanos. Cuando la boda de la hija de Woody se anula, este reúne a toda la familia y se dirige a Austin para pasar una temporada en el rancho de Matthew. Pero lo que comenzó como una escapada sanadora se arruina cuando la madre de Matthew confiesa accidentalmente el secreto: que los dos amigos podrían ser, en realidad, hermanos. Mientras Woody pone el rancho patas arriba para descubrir la verdad, Matthew se encuentra a sí mismo inmerso en una crisis de identidad muy diferente: la posibilidad de presentarse al cargo de Gobernador de Texas.

8) 'Mis muertos tristes' (Netflix)

Así es la serie: Ema, una médica recién jubilada que puede ver a los muertos, intenta procesar la muerte de su madre y sus propias cuentas pendientes. La llegada de su sobrina Julie y el asesinato de tres adolescentes en Piedrabuena, barrio del conurbano atravesado por la violencia, desatan un extraño fenómeno que rompe el frágil equilibrio entre vivos y muertos. Lo que hasta entonces había sido una carga de Ema comienza a expandirse por todo el barrio: los muertos empiezan a hacerse presentes y nadie podrá escapar al sonido de sus propios fantasmas.

9) 'Un mundo diferente' (Netflix)

Así es la serie: Una estudiante de primer año y sus inseparables amigos compaginan los estudios, los problemas amorosos y el legado familiar en una universidad históricamente afroamericana.

10) 'El problema final' (Netflix)

Así es la serie: Durante la primavera de 1959, trece personas quedan aisladas por un temporal en un islote próximo a Mallorca. Nadie imagina lo que está a punto de suceder en el pequeño hotel en el que se alojan: Elisa Mander, una discreta turista de origen inglés, aparece muerta. Lo que en un principio parece ser un suicidio pronto comienza a dar señales de ser algo mucho más inquietante: un asesinato. Basil, un actor retirado que en otro tiempo encarnó en la gran pantalla al mismísimo Sherlock Holmes, se verá convertido, casi sin pretenderlo, en el encargado de desentrañar lo ocurrido. En un lugar del que nadie puede salir y al que nadie puede llegar, todos los huéspedes y empleados se convertirán en sospechosos de un crimen que a cada momento que pasa se revela más complejo y enrevesado de lo que nadie pudo imaginar en un principio.

11) 'American Horror Story' T13 (Disney+)

Así es la serie: La nueva temporada de American Horror Story traer aquelarres, fantasmas y viejos secretos que regresan para enfrentarse a algo que llevaba demasiado tiempo esperando. Y esta vez, nadie está preparado.

12) 'Al filo: En busca de estrellas Michelin' T2 (Apple TV)

Así es la docuserie: A lo largo de esta segunda entrega, Al filo: en busca de Estrellas Michelin sigue a 16 restaurantes en momentos cruciales de sus trayectorias: un chef y su familia lo arriesgan todo para situar una pequeña isla en el mapa de Michelin; dos generaciones de una legendaria familia culinaria buscan el reconocimiento bajo sus propios términos; dos chefs renuncian voluntariamente a su estrella al abrir un nuevo restaurante y disponen de tan solo 52 días para recuperarla; una sandwichería se transforma cada noche en un restaurante de alta cocina; una joven pareja busca situar la cocina filipina en el centro de uno de los panoramas gastronómicos más competitivos de Estados Unidos. Sus circunstancias difícilmente podrían ser más diferentes, pero todos se enfrentan a la misma incertidumbre: cuando Michelin tome su decisión, ¿será suficiente todo lo que han luchado?

13) 'El buen espíritu: Detrás de la puerta del Opus Dei' ( HBO Max)

Así es la docuserie: Este nuevo trabajo de investigación de HBO Max cuenta con el testimonio de 14 hombres de todas las edades y de once países distintos, que narran sus experiencias personales vividas dentro de la realidad del Opus Dei: España, Italia, Francia, Polonia, Alemania, Inglaterra, y al otro lado del Atlántico, en México, Guatemala, El Salvador, Estados Unidos y Argentina. Muchos de ellos ocuparon responsabilidades de gobierno siendo directores, secretarios y miembros de los Consejos Locales dentro de sus centros y oficiales de las Comisiones Regionales. Otros fueron llamados a apoyar a la institución desde la cima de sus actividades profesionales para expandir el Opus Dei. Algunos, como numerarios, agregados o sacerdotes, fueron enviados siendo adolescentes a países de los que ya no volvieron. Sus experiencias coincidentes arrojan luz sobre el funcionamiento de la Obra, su dinámica económica y de influencia, a través de las Comisiones Regionales, los Consejos Locales, los centros educativos, universitarios y de investigación, así como las dinámicas de dirección espiritual y preceptuación sobre adolescentes y jóvenes universitarios.

14) 'Paolo' (HBO Max)

Así es la serie: Paolo lleva una vida sencilla pero plena en un pequeño pueblo de provincia: se dedica a transportar pianos durante el día y, en su tiempo libre, organiza su boda con su prometida, Winnie. Tras un encuentro fortuito, Paolo acaba asistiendo a un acto de campaña de su antiguo compañero de clase, Téophane Tolbiac, un político local ambicioso y carismático en pleno ascenso. Pero lo que comienza como un compromiso con la campaña de Téophane pronto se complica, ya que el mundo de Paolo se ve trastocado por su deseo insaciable de formar parte del círculo más cercano del prometedor alcalde. Paolo, un thriller crudo y fascinante, es una mirada sin concesiones a lo fácil que es que se difuminen los límites entre la admiración y la obsesión.

15) '4 Blocks Zero' (HBO Max)

Así es la serie: Ambientada en el Berlín de los años 90, esta precuela de la serie original de Max «4 Blocks» explora los primeros años de la familia Hamady. Tras huir del Líbano con sus cuatro hijos y su suegra, Malik Hamady intenta ofrecer una vida mejor a su familia en Alemania, pero le cuesta abrirse camino entre los prejuicios y las dificultades de la vida cotidiana. Cuando su cuñado Ibrahim sale de prisión tras ocho años y se une al resto de la familia, su peligroso secreto desencadena una reacción en cadena. A medida que Ibrahim se adentra cada vez más en los bajos fondos del mundo del crimen, los valores de los Hamady se someten a la prueba definitiva, poniendo en peligro su seguridad y todo aquello por lo que han luchado para labrarse un nuevo futuro.

16) 'Steel Ball Run JoJo’s Bizarre Adventure' T2 (Netflix)

Así es la serie: En la segunda y la tercera etapa de Stell Ball Run, Johnny Joestar y Gyro Zeppeli están a punto de embarcarse en una travesía de 750 millas por un desierto que alberga una siniestra zona conocida como 'Devil's Palm'. Pero, tras una serie de sucesos inquietantes, ambos se dan cuenta de que la carrera es mucho más que una simple competencia. Con sospechas de que algo ocurre, el dúo comienza una 2.ª etapa en la que abundan los intereses ocultos.

17) 'Rescate de los mineros chilenos: La carrera contra el tiempo' (Disney+)

Así es la docuserie: Cuando 33 mineros quedaron atrapados a más de 700 metros bajo tierra en el norte de Chile, el mundo entero contuvo el aliento. Durante 69 días, los equipos de rescate lucharon por salvarlos mientras ellos se aferraban a la vida. Con imágenes de archivo inéditas y potentes entrevistas a los supervivientes y rescatistas, esta serie documental narra la historia definitiva de una de las catástrofes más sobrecogedoras de la historia.