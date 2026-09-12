Justo José de Urquiza

A través de un repaso por los principales momentos de su carrera, se presentan las bases de su liderazgo, su papel en la organización nacional y las tensiones entre las provincias y Buenos Aires. El episodio también aborda las transformaciones del federalismo y algunos aspectos relevantes de la cultura política del período así como las razones del declive político de Urquiza, su asesinato y los debates que, hasta la actualidad, siguen rodeando su legado y su lugar en la historia argentina.

Entrevistada: Mariana Pérez.

Conducción: Laura Cucchi.

Historiar es un podcast creado y producido por la AsAIH, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Cada episodio aborda un tema específico de historia argentina, latinoamericana o mundial.