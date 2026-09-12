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Historiar
Podcast

Justo José de Urquiza

  • En este episodio se recorre la trayectoria política de Justo José de Urquiza, una figura clave en la construcción del Estado argentino durante el siglo XIX.

  • — Episodios anteriores

Daguerrotipo de Justo José de Urquiza (recorte)
Daguerrotipo de Justo José de Urquiza (recorte) Dominio público

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A través de un repaso por los principales momentos de su carrera, se presentan las bases de su liderazgo, su papel en la organización nacional y las tensiones entre las provincias y Buenos Aires. El episodio también aborda las transformaciones del federalismo y algunos aspectos relevantes de la cultura política del período así como las razones del declive político de Urquiza, su asesinato y los debates que, hasta la actualidad, siguen rodeando su legado y su lugar en la historia argentina.

Entrevistada: Mariana Pérez.

Conducción: Laura Cucchi.

Historiar es un podcast creado y producido por la AsAIH, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Cada episodio aborda un tema específico de historia argentina, latinoamericana o mundial.

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