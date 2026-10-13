El FMI confirma a España como la líder de las economías avanzadas por tercer año consecutivo

El Fondo Monetario Internacional (FMI) confirmó este martes que España será, por tercer año consecutivo, la líder de las grandes economías avanzadas, con una previsión de crecimiento del 2,5% en 2026, por encima de la de Estados Unidos (2,3%) y más que duplicando la de la zona euro (1,1%).

La institución con sede en Washington D.C. publicó la nueva edición de su informe Perspectivas de la Economía Mundial (WEO, por sus siglas en inglés), titulado “Resiliencia bajo presión, decisiones urgentes”. El nuevo cuadro de previsiones mejora en cuatro décimas la proyección de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) de España, hasta el 2,5%, y mantiene en el 1,8% la de 2027, sin cambios.

La de España es, tras Alemania (seis décimas, hasta un crecimiento del 1,3%), la mayor revisión de las economías avanzadas, en un contexto en el que la economía mundial se ha comportado “mejor de lo esperado” y con una “notable capacidad para absorber los shocks”.

Estos números van a contramano de lo que ocurre en Argentina, donde las proyecciones del FMI muestran un aumento de la inflación y el desempleo y una baja del PBI para lo que resta del mandato de Javier Milei.

El dinamismo de España, detrás de la mejora para el euro

El FMI no espera que el estrecho de Ormuz, cuyo cierre es causa de gran parte de los desequilibrios que experimenta la economía global, se reabra hasta marzo de 2027, un año después de los ataques de Israel y Estados Unidos sobre Irán que desataron el conflicto en Oriente Medio. Pero la actividad no se recuperará por completo, estima la institución, hasta octubre de ese mismo año.

El dinamismo de la actividad de España, destaca el FMI, es, una de las razones por las que la zona euro ha aguantado mejor de lo anticipado, junto con el irregular comportamiento del PIB de Irlanda. La previsión es que el conjunto de la moneda única crezca un 1,1% este año, dos décimas por encima de lo previsto, y un 1,2% el que viene. La previsión para las cuatro grandes economías del euro constata que España avanza el doble que Alemania (1,3%), el triple que Italia (0,8%) y seis veces más que Francia (0,4%), cuya proyección se ha revisado a la baja en medio de las dudas sobre su deuda.

Pero la actualización de las proyecciones del FMI confirma a España como líder de las economías avanzadas en 2026, por encima de EE.UU. (que crecerá un 2,3% tanto este año como el que viene), del Reino Unido (1,3%), Canadá (1,1%) o Japón (0,7%).

El FMI se sitúa no solo en el consenso de observadores nacionales como el Banco de España o BBVA Research, sino también confirma el liderazgo internacional que ya avanzaba la OCDE a mediados de septiembre. Habitualmente el FMI es de las instituciones más lentas en recoger la mejora de las previsiones. El dato de 2026 constata un crecimiento sólido, pero tanto el Banco de España como el BBVA prevén avances superiores al 2% ya para el año que viene.

En el lado negativo, el FMI contempla que la inflación en España sea más duradera de lo previsto anteriormente. En concreto, los precios subirán un 3,7% de media este año, aunque el alza se ralentizará hasta el 2,7% el próximo.

“El escenario fragmentado deja a la economía mundial vulnerable frente a los contratiempos previenentes de ambas direcciones. Los vientos de cara derivados de una guerra prolongada y de persistentes tensiones geopolíticas podrían reactivar las presiones inflacionistas, tensar las posiciones fiscales y externas y afectar con mayor dureza a los países importadores de energía y a las naciones con bajos ingresos”, señala el documento.

Además, el impulso de las inversiones en IA, que está sosteniendo en buena parte el crecimiento global, podría detenerse si se revisan las expectativas sobre los beneficios y las ganancias de productividad.