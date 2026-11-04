Crear alternativas al desarrollo urbano informal

Una familia consigue reunir dinero para comprar un terreno pequeño y construir su vivienda de a poco. Pero descubre que, en los lugares donde busca, la normativa solo permite lotes mucho más grandes. Tiene capacidad para pagar una solución habitacional que la ciudad no permite ofrecer legalmente. ¿Qué alternativas le quedan?

Esta pregunta debería ocupar un lugar central en la política urbana. Los tamaños mínimos de los lotes, las densidades permitidas y los procedimientos de aprobación influyen en qué viviendas pueden producirse, dónde y a qué costo. Relacionar esas decisiones con los ingresos de los hogares permite reconocer quién puede acceder a la ciudad que estamos planificando.

Si la informalidad fuera exclusivamente un problema de pobreza, las políticas redistributivas de ingresos deberían ser suficientes para resolverla. Sin embargo, hemos observado ciudades donde la pobreza disminuye y la informalidad persiste. Mejorar los ingresos es fundamental, pero también importa qué alternativas habitacionales encuentran los hogares. La regulación y la planificación tienen una incidencia importante en esas posibilidades.

Esto implica una responsabilidad para quienes toman decisiones urbanas. Muchas veces, aun con las mejores intenciones, se presta poca atención a cómo las normas afectan el funcionamiento de los mercados y la asequibilidad de la vivienda. Comprender esas implicancias permite identificar restricciones que pueden revisarse para ampliar el acceso formal.

El lote mínimo ilustra el mecanismo: establece una cantidad de suelo que una familia debe financiar, aunque supere sus necesidades y su capacidad de pago. Las restricciones de densidad pueden limitar la incorporación de viviendas en áreas con servicios y buena conexión con el empleo. Parte de la demanda buscará otras localizaciones, donde un menor precio de vivienda puede acompañarse de mayores gastos de transporte y más horas de viaje.

Nuestras investigaciones sobre Buenos Aires aportan evidencia sobre cómo la regulación del suelo y la infraestructura condicionan el acceso al mercado formal. Estos resultados ofrecen una base para crear alternativas al desarrollo informal mediante decisiones mejor informadas.

Regular es necesario para prevenir riesgos, coordinar usos y organizar la infraestructura. Incorporar la asequibilidad permite evaluar los estándares por los beneficios colectivos que protegen y por las soluciones habitacionales que hacen posibles. La pregunta es qué condiciones permiten producir viviendas adecuadas, en localizaciones accesibles y a costos compatibles con los ingresos.

Los beneficios de hacerlo alcanzan al conjunto de la ciudad. Para las familias, acceder a servicios y oportunidades puede reducir gastos y liberar tiempo para trabajar, estudiar o cuidar. Para la economía urbana, una mejor conexión entre vivienda y empleo amplía las oportunidades de trabajadores y empresas. Coordinar el crecimiento con la infraestructura permite aprovechar inversiones existentes y anticipar las nuevas.

Frente a los desafíos climáticos, estas decisiones adquieren mayor relevancia. Cuando las opciones accesibles se concentran en terrenos inundables o áreas sin drenaje, las dificultades habitacionales pueden convertirse en mayor exposición al riesgo. Preparar alternativas seguras permite incorporar la adaptación climática a la política de vivienda. En las áreas de crecimiento, reservar calles, preservar cauces y programar servicios antes de la ocupación facilita esa tarea.

La escasez de crédito y sus restricciones de acceso dejan a muchos hogares sin financiamiento para resolver sus necesidades habitacionales. En este contexto, cobra especial importancia crear condiciones para que sus ahorros y su capacidad de inversión progresiva encuentren alternativas formales. Una normativa compatible con esas posibilidades, acompañada de suelo servido, puede ampliar las opciones disponibles y mejorar la respuesta de la oferta cuando se amplíe el financiamiento.

En la Argentina, la interrupción del financiamiento nacional de obras de vivienda vuelve especialmente urgente aprovechar las herramientas de los gobiernos subnacionales. Sus responsabilidades son inmensas. Revisar normas, preparar suelo y organizar inversiones permite actuar sobre condiciones que determinan el acceso. Recuperar parte de las valorizaciones generadas por obras públicas y cambios normativos puede contribuir a financiar infraestructura, con instrumentos adecuados y capacidad de implementación.

Cada municipio puede comenzar por evaluar qué soluciones permite producir su normativa, cuánto cuestan y qué hogares pueden acceder. Ese diagnóstico ayudaría a identificar restricciones que conviene modificar, servicios que hace falta ampliar y proyectos que necesitan apoyo. El resultado debe medirse en las alternativas que efectivamente llegan a las familias.

Esta agenda debe acompañar la integración de los barrios populares, fortaleciendo las inversiones de sus habitantes y su acceso a servicios y oportunidades.

La familia que busca un terreno para construir progresivamente necesita encontrar una opción real. Hacerla posible es una tarea concreta de la gestión urbana. Crear alternativas al desarrollo informal puede mejorar la vida de los hogares y contribuir a ciudades más productivas, accesibles y preparadas para los riesgos climáticos. Evaluar nuestras decisiones por esas oportunidades es un primer paso para construirlas.

CG / NB