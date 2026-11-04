La Federación Argentina LGBT calificó el ataque a trabajadoras trans en Palermo como “una cacería”

La presidenta de la Federación Argentina LGBT (FALGBT) sostuvo que el ataque a trabajadoras sexuales en el barrio porteño de Palermo “fue una cacería” y reveló que la fiscal especializada en discriminación Andrea Scanga se encuentra a cargo.

Un grupo de jóvenes atacó a golpes a trabajadoras sexuales trans en los bosques de Palermo, las persiguió y les arrojó distintos objetos durante un episodio que quedó registrado en videos difundidos por los propios agresores en redes sociales, mientras que la intervención policial se produjo cuando los involucrados ya se habían retirado y, hasta el momento, no hay detenidos ni una denuncia penal formal.

María Rachid consideró el hecho como “impresionante” y añadió: “Señalamos el aumento de los crímenes de odio desde hace tiempo, pero con esta magnitud. Se habla de más de 100 personas que agredieron a las trabajadoras”.

“Fue organizado porque llevaban palos, botellas, elementos para golpearlas y tirarles. No era gente que iba en bicicleta y, de repente, se les ocurrió hacer esto. Estaban organizados. Muchos de ellos están identificados porque se jactaban de esto en redes sociales”, añadió la presidenta de la organización en declaraciones a Radio Rivadavia.

Asimismo, Rachid explicó que la fiscal especializada en discriminación Andrea Scanga se encuentra a cargo: “Trabajamos mucho de manera articulada, hoy hablamos, inició una investigación y mañana vamos a presentar un escrito firmado por personas que estaban trabajando en los Parques de Palermo que también lo presenciaron y fueron víctimas de estas agresiones”.

“Hay varias personas lesionadas. Mañana viene la Defensoría del Pueblo para oficializar la denuncia con el asesoramiento de los abogados de acá y se lo vamos a llevar al fiscal con todos los materiales que recabamos”, continuó.

Además, se refirió a la continuidad de las trabajadoras: “No les queda otra que volver ahí porque es su único medio de subsistencia. Físicamente lesionadas, habrá seis o siete personas, pero todos los que estaban ahí tienen un daño psicológico porque vivieron una cacería y tuvieron que esconderse detrás de los árboles o tirarse al piso”.

El hecho ocurrió el lunes 2 de noviembre por la noche, en inmediaciones de la avenida de los Ombúes y Andrés Bello, cerca de la avenida Figueroa Alcorta y el Lago de Regatas, donde las mujeres trans se encontraban trabajando en la vía pública.

De acuerdo con los testimonios que trascendieron, los ataques comenzaron con provocaciones y burlas de un grupo de jóvenes que circulaba por la zona, algunos en bicicleta y otros a pie. Luego de un primer cruce verbal, los agresores habrían regresado en grupo y las atacaron con palos, ramas, piedras, conos de tránsito y una cubierta.

La politóloga y activista trans Gabriela Ivy estimó que participaron entre 50 y 60 jóvenes y señaló que algunos de ellos estarían vinculados con la práctica de maniobras y acrobacias en bicicleta, conocida como stunt.

Las imágenes que circularon en Instagram y TikTok muestran a los atacantes mientras persiguen y golpean a las mujeres, además de insultarlas y alentarse entre ellos. Algunos de los registros fueron publicados con frases como “A correr los trabas”, acompañadas por emojis de risa, y uno de los involucrados se burló posteriormente de las críticas que recibió la agresión.

En los videos también se observa cómo las víctimas intentan escapar de los golpes mientras los jóvenes continúan arrojándoles objetos. La difusión del material generó un fuerte repudio de organizaciones y referentes de la comunidad LGBTIQ+, que reclamaron que se identifique a los responsables y se investigue lo ocurrido.

Vecinos y automovilistas que advirtieron la situación dieron aviso a la Policía de la Ciudad. Sin embargo, cuando los efectivos llegaron al lugar, tanto los agresores como las mujeres ya se habían retirado, por lo que no se concretaron detenciones.

Según la información difundida por fuentes oficiales, hasta el momento no se había radicado una denuncia penal formal y tampoco se había iniciado una investigación judicial. La falta de actuaciones formales mantiene el caso sin responsables identificados por la Justicia.

El episodio ocurrió a pocos días de una nueva Marcha del Orgullo, prevista para el sábado 7 de noviembre, y volvió a poner en primer plano los reclamos por la violencia y la discriminación contra las personas trans.