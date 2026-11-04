James Talarico gana el primer escaño en el Senado para los demócratas en Texas desde 1994: “Vencimos a Goliat”

El demócrata James Talarico ganó este martes las elecciones al Senado de EE.UU. en representación de Texas, derrotando al republicano Ken Paxton. “Hemos vencido a Goliat. Hemos mandado un mensaje a los donantes multimillonarios, a todos los defensores corruptos de este sistema político roto: en este país, en este estado, el poder pertenece a la gente”, dijo en un discurso tras conocer su victoria, en alusión a Elon Musk, que financió la campaña de su rival.

Esta es la primera vez que un demócrata gana un escaño en el Senado en Texas desde 1994, lo que supone un cambio radical para un estado dominado durante mucho tiempo por los republicanos. El resultado es uno de los vuelcos diametrales que permitieron a los demócratas recuperar el control del Senado.

La de Texas fue la batalla electoral más cara de la historia de EE.UU., con casi 600 millones de dólares en publicidad electoral. Entre ellos, los 200 millones que se calcula que Elon Musk, dueño de Tesla y SpaceX, destinó a financiar la campaña de Paxton, que inundó las televisiones con anuncios contra el candidato demócrata.

El nuevo senador demócrata, exprofesor de primaria, seminarista presbitariano y congresista estatal, centró su campaña en el coste de la vida, el reparto de la riqueza y la unidad frente al odio en la política, además de en las acusaciones de corrupción contra Paxton, fiscal general del estado, apoyado por Donald Trump.

Ese mensaje le permitió una cómoda victoria de más de 11 puntos sobre su rival. El resultado es casi inverso al de las elecciones presidenciales de 2024, en las que Trump ganó por casi 14 puntos.