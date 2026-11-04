Día de la UNESCO: ¿por qué se celebra el 4 de noviembre?

La fecha recuerda la entrada en vigor de su Constitución, en 1946, en un mundo que intentaba reconstruirse después de la Segunda Guerra Mundial. En 2026 se cumplen 80 años de aquel acontecimiento que dio origen a uno de los principales organismos internacionales dedicados a proteger el conocimiento y el patrimonio de la humanidad.

¿Por qué el Día de la UNESCO se celebra el 4 de noviembre?

El 4 de noviembre fue elegido para recordar un momento fundamental en la historia de la organización: la entrada en vigor de su Constitución, en 1946, después de que fuera ratificada por los primeros 20 Estados firmantes.

El documento había sido firmado el 16 de noviembre de 1945 en Londres, durante una conferencia internacional convocada para establecer un organismo especializado en educación y cultura. Participaron representantes de distintos países que buscaban construir una estructura de cooperación capaz de contribuir a una paz duradera después de la devastación de la guerra.

Por eso, aunque la firma de la Constitución ocurrió en noviembre de 1945, el 4 de noviembre de 1946 marca el comienzo formal de las actividades de la UNESCO y el inicio de las celebraciones de su aniversario.

En 2026 se cumplen 80 años de la entrada en vigor de su Constitución, una fecha que invita a revisar el papel que desempeña la educación, la ciencia y la cultura en la construcción de sociedades más justas y pacíficas.

¿Qué significa UNESCO y cuál es su función?

UNESCO es la sigla en inglés de United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. En español, su nombre es Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

Se trata de un organismo especializado del sistema de Naciones Unidas cuya misión es contribuir a la consolidación de la paz, el desarrollo sostenible, la erradicación de la pobreza y el diálogo intercultural mediante la cooperación internacional.

Su principio fundacional sostiene que la paz no puede construirse únicamente a través de acuerdos políticos o económicos: también necesita educación, conocimiento, comprensión entre los pueblos y respeto por la diversidad.

La organización trabaja con los gobiernos, las instituciones educativas, las universidades, los científicos, las comunidades y diferentes organizaciones de la sociedad civil para establecer acuerdos, impulsar políticas públicas y desarrollar programas de alcance internacional.

El origen de la UNESCO: una respuesta a las guerras mundiales

La creación de la UNESCO estuvo directamente relacionada con las consecuencias de las dos guerras mundiales que marcaron la primera mitad del siglo XX.

La Segunda Guerra Mundial dejó ciudades destruidas, escuelas y universidades dañadas, instituciones culturales devastadas y millones de personas desplazadas. En ese escenario, los países que comenzaban a reconstruirse comprendieron que la recuperación material no sería suficiente para evitar nuevos conflictos.

La idea era que la educación, la cultura y la investigación científica podían contribuir a generar vínculos entre las sociedades, reducir los prejuicios y fortalecer el entendimiento internacional.

La conferencia que dio origen a la organización se desarrolló en Londres entre el 1 y el 16 de noviembre de 1945. Allí, 41 Estados firmaron su Constitución, que entró en vigor un año después, el 4 de noviembre de 1946.

Su creación representó una apuesta por la cooperación intelectual y moral como herramientas para construir un mundo diferente después de la guerra.

La educación como herramienta para construir la paz

Uno de los principales campos de trabajo de la UNESCO es la educación. El organismo promueve el acceso universal a una enseñanza inclusiva y de calidad, la alfabetización, la formación docente y el aprendizaje a lo largo de toda la vida.

También impulsa iniciativas para reducir las desigualdades educativas, mejorar las oportunidades de niñas y mujeres, fortalecer los sistemas de enseñanza y garantizar que las personas puedan acceder al conocimiento sin discriminación.

La educación ocupa un lugar central en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. En particular, el Objetivo 4 plantea garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, además de promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida.

La UNESCO participa en el seguimiento de ese objetivo y trabaja con los países para desarrollar políticas educativas que respondan a los desafíos actuales, desde la alfabetización hasta la incorporación responsable de nuevas tecnologías.

Ciencia, investigación y desarrollo sostenible

La ciencia es otro de los pilares de la organización.

La UNESCO promueve la cooperación científica internacional, la investigación, el intercambio de conocimientos y el uso responsable de los avances tecnológicos. También trabaja en áreas como la protección de los océanos, la biodiversidad, el cambio climático, la gestión del agua y la relación entre las sociedades y el ambiente.

Uno de sus programas más conocidos es el Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MAB), que impulsa una relación equilibrada entre las personas y la naturaleza a través de una red internacional de reservas de biosfera.

Estos territorios funcionan como espacios de conservación de la biodiversidad, investigación y desarrollo sostenible, en los que también participan las comunidades locales.

La organización también interviene en debates sobre cuestiones éticas vinculadas con los avances científicos y tecnológicos, entre ellos la inteligencia artificial, la investigación genética y las nuevas herramientas digitales.

La protección del patrimonio cultural y natural de la humanidad

Uno de los aspectos más conocidos del trabajo de la UNESCO es la protección del patrimonio cultural y natural.

En 1972, la organización adoptó la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, un acuerdo internacional que estableció un marco de cooperación para identificar y preservar lugares de valor excepcional para la humanidad.

A partir de esa convención se desarrolló la Lista del Patrimonio Mundial, que reúne monumentos, ciudades históricas, paisajes culturales, parques naturales y otros sitios que necesitan protección y conservación.

La inscripción de un lugar en esa lista representa un reconocimiento internacional, pero también implica compromisos de conservación y gestión por parte del país responsable.

La UNESCO también trabaja para proteger el patrimonio cultural inmaterial: tradiciones, expresiones artísticas, celebraciones, conocimientos y prácticas que las comunidades transmiten de generación en generación.

La Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial fue aprobada en 2003 y reconoce que la cultura no está formada solamente por edificios, objetos o monumentos, sino también por las expresiones vivas de los pueblos.

Comunicación, información y libertad de expresión

La tarea de la UNESCO también abarca la comunicación y el acceso a la información.

El organismo promueve la libertad de expresión, la seguridad de los periodistas, el pluralismo de los medios y el acceso de la población a información confiable.

En un escenario atravesado por la desinformación, la circulación masiva de contenidos digitales y los cambios tecnológicos, la organización impulsa iniciativas de alfabetización mediática e informacional para que las personas puedan analizar críticamente los mensajes que reciben y participan en la producción de información.

También desarrolla programas para proteger archivos, documentos y expresiones culturales que forman parte de la memoria colectiva.

Argentina y su vínculo con la UNESCO

Argentina tiene una relación histórica con la organización. Su representante participó en la conferencia de Londres de noviembre de 1945 y firmó la Constitución de la UNESCO el 16 de noviembre de ese año.

La incorporación formal del país se concretó en 1948, luego de la aprobación legislativa de la Convención mediante la Ley 13.204, sancionada el 18 de junio y publicada en el Boletín Oficial el 3 de julio de ese año.

La relación argentina con la UNESCO se expresa en distintos programas de cooperación, educación, investigación y preservación cultural y ambiental.

De acuerdo con la ficha oficial del país publicada por la organización, Argentina cuenta con:

12 sitios inscriptos en la Lista del Patrimonio Mundial.

inscriptos en la Lista del Patrimonio Mundial. 4 elementos incluidos en la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial.

incluidos en la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial. 15 reservas de biosfera , distribuidas en distintas regiones del territorio nacional.

, distribuidas en distintas regiones del territorio nacional. 21 cátedras UNESCO y redes UNITWIN, vinculadas con la cooperación académica y la investigación.

Estos reconocimientos abarcan expresiones culturales, paisajes naturales, conocimientos tradicionales y espacios de investigación que forman parte de la identidad y el patrimonio argentino.

¿Por qué es importante proteger el patrimonio de la humanidad?

La preservación del patrimonio no consiste solamente en conservar edificios antiguos, obras de arte o paisajes naturales para el turismo.

También significa proteger la memoria de las sociedades, reconocer la diversidad cultural y garantizar que las generaciones futuras puedan conocer y comprender las experiencias de quienes las precedieron.

Un sitio histórico, una lengua, una celebración popular o un conocimiento transmitido por una comunidad pueden ofrecer información sobre la manera en que los pueblos construyeron su identidad y se relacionaron con su entorno.

La UNESCO busca que esa diversidad sea reconocida como un valor compartido y que su protección no dependa exclusivamente de las posibilidades económicas o institucionales de cada país.

La UNESCO frente a los desafíos del siglo XXI

A ocho décadas de la entrada en vigor de su Constitución, la organización enfrenta desafíos muy diferentes de los que motivaron su creación, aunque muchos de sus objetivos siguen vigentes.

Las desigualdades educativas, los conflictos armados, la crisis climática, la pérdida de biodiversidad, la desinformación y las transformaciones tecnológicas forman parte de una agenda internacional cada vez más compleja.

La inteligencia artificial, por ejemplo, plantea preguntas sobre el acceso al conocimiento, la privacidad, los sesgos, la protección de los derechos humanos y el futuro del trabajo. La UNESCO también participa en la elaboración de principios y recomendaciones para orientar su desarrollo y utilización de manera responsable.

En materia cultural, la destrucción de sitios históricos durante los conflictos y la desaparición de lenguas y tradiciones representan otros desafíos para la preservación de la diversidad humana.

Un aniversario para recordar que la paz también se construye con conocimiento

Cada 4 de noviembre, el Día de la UNESCO recuerda el nacimiento formal de una organización creada en un momento en el que el mundo necesitaba reconstruir no solamente sus ciudades e instituciones, sino también los vínculos entre las sociedades.

Su historia está relacionada con una convicción que conserva vigencia: la educación, la ciencia, la cultura y la circulación libre de ideas son herramientas fundamentales para prevenir conflictos y promover el entendimiento entre los pueblos.

A 80 años de la entrada en vigor de su Constitución, la efeméride invita a reflexionar sobre el valor del conocimiento, la protección de la memoria colectiva y la responsabilidad de preservar el patrimonio natural y cultural.

Porque, más allá de los acuerdos diplomáticos, la construcción de una paz duradera también depende de cómo las sociedades educan, investigan, comparten sus conocimientos y reconocen la diversidad de la humanidad.

NB