Premios ADEPA: mención especial para Lara Guerrero por una nota en elDiarioAR

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) dio a conocer a los ganadores en las 23 categorías que conforman la 37ª edición del certamen anual “Premios ADEPA al Periodismo”.

En la edición 2026, se han recibido 1.272 trabajos publicados entre el 1º de junio de 2025 y el 31 de mayo de 2026.

La ceremonia de entrega de premios se realizará el martes 15 de diciembre de 2026.

Lara Guerrero, periodista de elDiarioAR, recibió una mención especial en la categoría Ecología y Medio Ambiente por la investigación titulada: “Respirar en Vaca Muerta: la contaminación del aire en el corazón del petróleo y el gas”

Vaca Muerta es el yacimiento de hidrocarburos no convencionales más importante de Argentina. Sin embargo, la quema de gas pone en riesgo la salud de las comunidades aledañas. Un informe del Ministerio de Salud y la OPS señala que el cumplimiento de los compromisos climáticos es determinante para reducir muertes evitables y proteger el PBI. Climate Tracker consultó a expertos y a la comunidad mapuche sobre los efectos de la contaminación y el aire que allí se respira.

A continuación, la lista completa de ganadores:

Categoría Libertad de Prensa. Premio ADEPA/Clarín

1º Premio: Silvina Heguy (Anfibia)

Trabajo: Apenas periodistas

Categoría Solidaridad Social. Premio ADEPA/La Nación

1º Premio: Micaela Urdinez (LA NACION)

Trabajo: El paraíso de la desidia. En Santa Victoria Este, Salta, los niños pelean contra el hambre y la deshidratación

2º Premio: Alejandro Horvat (LA NACION)

Trabajo: “Los chicos no llegan al hospital”: la silenciosa red que sale a buscar y asistir pacientes con una enfermedad en aumento

Mención especial: Jazmín Bazán (Clarín)

Trabajo: Adopción de chicos grandes: cómo construir una familia cuando la historia no empieza de cero

Categoría Periodismo Político. Premio ADEPA

1º Premio: Edgardo Litvinoff y equipo (Ruido y Connectas)

Trabajo: 6 de cada 10 jueces de las cortes provinciales tuvieron vínculos con el poder local

2º Premio: Martín Rodolfo Rodriguez Yebra (LA NACION)

Trabajo: Caso $LIBRA | Las pruebas que derrumban todas las explicaciones de Milei

Mención especial: Delfina Celichini (LA NACION)

Trabajo: Política desde el púlpito | Cómo es la alianza de Milei con el mundo evangélico, clave para el armado territorial de LLA

Mención especial: Rosario Marina (Chequeado)

Trabajo: Fundación Faro: una investigación sobre el think tank libertario que más pauta electoral puso en 2025 y que no declara el origen de sus fondos

Mención especial: Claudia Bonato (Rosario3.com)

Trabajo: Voto joven 2025: los electores de 16 y 17 años superaron en asistencia al promedio general en Santa Fe

Categoría Derechos Humanos. Premio ADEPA/Diario Río Negro (Gral. Roca)

1º Premio: Natalia Arenas (Anfibia)

Trabajo: Reaparecidos

2º Premio: María Florencia Miozzo (Clarín)

Trabajo: Por qué eligen morir: las historias de dos uruguayos que pedirán la eutanasia

Mención especial: Mila Kobryn y Matías Loja (La Capital de Rosario)

Trabajo: Familiares de genocidas: de las viejas fotos familiares a las marchas por la memoria.

Categoría Ecología y Medio Ambiente. Premio ADEPA/La Nueva (Bahía Blanca)

1º Premio: Martín Ezequiel Farina (Revista Viva-Clarín)

Trabajo: Cambio climático en la Argentina: lo que ya está pasando mientras crece el negacionismo global

2º Premio: Álvaro Medina (LA GACETA)

Trabajo: Arranca la temporada de fuegos y, según diversos estudios, la atmósfera de Tucumán es la más contaminada de la región

Mención especial: Valentina Ravera y equipo (LA NACION)

Trabajo: ¿Tropicalización de Buenos Aires? Las especies menos pensadas que llegan a las zonas urbanas por las altas temperaturas

Mención especial: Fernando Colautti (La Voz del Interior)

Trabajo: En los últimos 40 años, Argentina perdió 10,5 millones de hectáreas de bosque nativo en 40 años y Córdoba, casi un millón

Mención especial: Lara Guerrero (El Diario AR)

Trabajo: Respirar en Vaca Muerta: la contaminación del aire en el corazón del petróleo y el gas

Categoría Caricaturas e Ilustraciones. Premio ADEPA

1º Premio: Juan Colombato (LA NACION)

Trabajo: Sarkozy condenado en Francia

2º Premio: Eric Zampieri (La Voz del Interior)

Trabajo: Riesgo país y nivel de actividad, los dos objetivos más esquivos

Mención especial: Jorge Mariano Ruszaj y Pablo Icardi (MDZ online)

Trabajo: Un estadista vulgar y las tres claves de la relación entre Milei y Cornejo

Categoría Fotografía. Premio ADEPA

1º Premio: Rodrigo Abd (The Associated Press)

Trabajo: Los jubilados argentinos se mantienen activos, luchan por sobrevivir y protestan contra los recortes de Milei

2º Premio: Maxi Failla (Clarín)

Trabajo: Tapia habló sobre la Finalissima: “España quiere que se juegue en España y yo quiero que se juegue en el Monumental”

Mención especial: Eugenia Neme (Clarín)

Trabajo: Patagonia en llamas: La tragedia ambiental que se puede volver a repetir pronto

Mención especial: Nicolás Ezequiel Suárez (LA NACION)

Trabajo: Vivir del basural

Categoría Información General. Premio ADEPA

1º Premio: Diego Cabot (LA NACION)

Trabajo: Campos minados: Los explosivos enterrados hace 40 años en el norte que ponen en riesgo a miles de argentinos https://www.lanacion.com.ar/economia/explosivos-enterrados-nid24042026/ + https://www.lanacion.com.ar/economia/caminar-sobre-explosivos-asi-trabaja-el-equipo-de-expertos-internacionales-que-desactivan-minas-nid25042026/

2º Premio: María Ayuso (LA NACION)

Trabajo: Anorexia en varones: el mandato que llevó a Nacho al borde de la muerte y enferma a miles de jóvenes

Categoría Artes y Espectáculos. Premio ADEPA/La Gaceta (Tucumán)

1º Premio: Constanza Bertolini (LA NACION)

Trabajo: Bocca-Rosetti: resbalones, borracheras y una consagración épica a 40 años del oro en Moscú

2º Premio: Valentino Vitolla y Dylan Resnik (Página/12)

Trabajo: De la cultura del agite a la cultura del algoritmo: el rock suda likes

Mención especial: María Paula Zacharias (LA NACION)

Trabajo: La Chola Poblete tuvo que retirar de exposición una obra que reedita un eterno dilema del arte: ¿es cita o copia?

Mención especial: Humphrey Inzillo (Rolling Stone)

Trabajo: Charly García en la tapa de ROLLING STONE: “Me emocionó escuchar la voz de Sting en mi canción”

Mención especial: Marcela Mazzei (Clarín)

Trabajo: Matías Duville: paisajes mentales del Apocalipsis

Categoría Abogacía Argentina. Premio ADEPA/Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA)

1º Premio: Jorge C. Resqui Pizarro (Abogados.com.ar)

Trabajo: Adecuación de los conjuntos inmobiliarios y las obligaciones de sus administradores en la Provincia de Buenos Aires

2º Premio: María Josefina Lanzi (LA NACION)

Trabajo: Abogados especialistas explican: ¿quién es el dueño legal de los textos, fotos y audios que genera la IA?

Mención especial: Alberto Biglieri (BAE Negocios)

Trabajo: La incoherencia superada por la ignorancia

Mención especial: Basi Velázquez (Diario El Ancasti)

Trabajo: Datos, no impulsos

Mención especial: Luciano Román (LA NACION)

Trabajo: En la justicia laboral y de familia, indefensos y librados a la buena de Dios

Categoría Educación. Premio ADEPA/Academia Nacional de Educación

1º Premio: Ricardo Braginski (Clarín)

Trabajo: Tras lograr un “milagro educativo”, Brasil ahora busca exportar su receta de alfabetización a la región

2º Premio: Paula Soler (LA NACION)

Trabajo: ¿Por qué faltan a la escuela los adolescentes? Identifican los principales motivos según el lugar donde viven los estudiantes

Mención especial: Analía Doña Carvajal (Diario UNO Mendoza)

Trabajo: Celular, dependencia y frustración: el pacto entre padres que expuso una crisis silenciosa

Categoría Cultura e Historia. Premio ADEPA/El Liberal (Santiago del Estero)

1º Premio: Ignacio Sala (Clarín)

Trabajo: El día en que al Senado Borges le importó un “quórum”: crónica de la sesión que le dio la espalda al escritor

2º Premio: Claudia Piñeiro (Cenital)

Trabajo: Del insulto como irrupción al insulto como sistema

Mención especial: Fabiana Scherer

Trabajo: ¿Copiar o transformar? La discusión sobre plagio y apropiación que sacude al arte contemporáneo

Categoría Economía. Premio ADEPA/La Voz del Interior (Córdoba)

1º Premio: Irene Cecilia Hartmann (Clarín)

Trabajo: Paradoja de la salud en Argentina: invierte como un país rico pero llega poca innovación al sistema público

2º Premio: Guido Zack (Cenital)

Trabajo: BAxit: la reforma tributaria puede poner en jaque la unidad nacional

Mención especial: Pablo Fernández Blanco y Francisco Jueguen (LA NACION)

Trabajo: Los nuevos dueños de la caja. Quiénes ganan en el Estado de Milei

Categoría Deporte. Premio ADEPA/Diario Huarpe (San Juan)

1º Premio: Martín Macchiavello (Olé)

Trabajo: Informe Malvinas: cómo se juega al fútbol en las Islas y, exclusivo con Olé, qué piensa el DT de su selección sobre un virtual amistoso ante Argentina

2º Premio: Sebastián Torok (LA NACION)

Trabajo: “Las apuestas son como la droga”: el caso cero del flagelo que infecta al fútbol argentino

Mención especial: Daniela Lucía Lichinizer (TN)

Trabajo: Cómo es ser desempleado en el fútbol: frustraciones, sueños y la realidad desconocida de los que buscan club

Categoría Periodismo Judicial. Premio ADEPA/Corte Suprema de Justicia de la Nación

1º Premio: Camila Dolabjian (LA NACION)

Trabajo: Condena confirmada. Las tres toneladas de pruebas que sellaron la suerte de Cristina

2º Premio: Fernando René Colautti (La Voz del Interior)

Trabajo: Explosiones, tragedia y corrupción: la trama, a 30 años de las explosiones en Río Tercero

Mención especial: Basi Velázquez (Diario El Ancasti)

Trabajo: Acusados de la Tragedia de la Alcaidía fueron sobreseídos

Mención especial: Natalia Iocco (Clarín)

Trabajo: Habla el hijo del médico acusado falsamente de abuso: “Mi mamá va a seguir todo a muerte, no puede reconocer un error”

Categoría Periodismo Científico. Premio ADEPA

1º Premio: Victoria Vera Ziccardi (LA NACION)

Trabajo: Esta es la habilidad que la Inteligencia Artificial nunca podrá copiar

2º Premio: Irene Cecilia Hartmann (Clarín)

Trabajo: Hallazgo clave de científicos argentinos: por que hay células que se vuelven aliadas del cáncer

Mención especial: Alejandro Horvat (LA NACION)

Trabajo: Hace un siglo el cáncer se combatía principalmente con cirugías mutilantes, hoy el panorama es muy distinto

Mención especial: Nadia Soledad Luna (Anfibia)

Trabajo: Vuelta por el Universo. Volvimos a la Luna

Mención especial: Ricardo Braginski (Clarín)

Trabajo: Creían haber encontrado el sitio más antiguo habitado de América, pero un nuevo estudio lo desmiente

Categoría Cobertura Multimedia, Infografías y periodismo visual. Premio ADEPA/Infobae

1º Premio: Diana Agustina Fernándezm, Alejandra Bliffeld y equipo

Trabajo: Dictadura, día cero

2º Premio: Silvia Gómez (Clarín)

Trabajo: Los «flatiron» porteños: los edificios finitos de la Ciudad de Buenos Aires

Mención especial: Diego Cabot, Florencia Abd y Alejandro Bogado

Trabajo: A 30 años. Así volaron la fábrica de armas de Río Tercero para ocultar pruebas de corrupción

Mención especial: Federico Rozenbaum, Gastón Pestarino, Hernán Claus y Joaquín Zabala (Olé)

Trabajo: Biografías del Mundial

Categoría Periodismo de Investigación. Premio ADEPA/Editorial Perfil

1º Premio: Jaime Meza (Diario El Libertador de Corrientes)

Trabajo: Del hambre al “negocio”: cómo el abigeato se convirtió en una “industria criminal”

2º Premio: Nicolás Pizzi, Ignacio Grimaldi y Hugo Alconada Mon (LA NACION)

Trabajo: Desde la cuenta que administra los fondos de la AFA en EE.UU. se desviaron al menos US$42 millones a sociedades fantasma

Mención especial: Mariel Fitz Patrick y Sandra Crucianelli (Infobae)

Trabajo: Caso $LIBRA: viaje al laberinto del teléfono de Mauricio Novelli

Categoría Innovación en el uso de la IA. Premio ADEPA/Google News Initiative

1º Premio: ADNSUR

Mención especial: OPI Santa Cruz

Categoría Periodismo Universitario. Premio ADEPA

1º Premio: Camila Fraga, Tiago Früm y Thiago Fernández (UADE)

Trabajo: Cien metros de humo

2º Premio: María Victoria Audagna (UCA)

Trabajo: La última etapa: entre el olvido y los cuidados

Mención especial: Noelia Gabriela Carballal (Universidad de Belgrano)

Trabajo: Son analistas económicos y políticos y visitan en Olivos al presidente del que luego opinan en medios

Mención especial: Mariano Perez, Daniela Mavarez y Gema Casas (Universidad Maimónides)

Trabajo: El Álbum de Messi

Mención especial: Constanza Pistone, Amelia Ríos, Maximiliano Alejo, Gonzalo Aguilar, Benjamín Flores, Felipe Rodenas, Mateo Aleu, Mateo Vacca y Tomás Luzzi (UCA)

Trabajo: Fracking en Argentina: cómo la extracción de arena para Vaca Muerta contamina Entre Ríos sin control estatal

Categoría Niñez y Adolescencia. Premio ADEPA

1º Premio: Micaela Urdinez (LA NACION)

Trabajo: Sobrevivir a todo

2º Premio: Jazmín Bazán (Clarín)

Trabajo: Ludopatía adolescente

Mención especial: Santiago Estrugamou y Facundo Rodríguez (Qué pasa Salta)

Trabajo: El puente de la solución

Mención especial: Paula Soler (LA NACION)

Trabajo: Vivir del basural

Mención especial: Álvaro Medina (La Gaceta)

Trabajo: Los duros datos muestran el lado B del Día del Niño

Categoría Política Internacional. Premio ADEPA

1º Premio: Elisabetta Piqué (LA NACION)

Trabajo: Terror en las calles de Beirut, una ciudad partida donde los ataques israelíes no dan tregua

2º Premio: Gonzalo Bañez (TN)

Trabajo: Morir en guerra ajena: la historia de los argentinos que combaten en Ucrania

Mención especial: Carlos Belloni (El Tribuno de Salta)

Trabajo: Cómo China avanza sobre las nuevas fronteras del siglo XXI

Categoría especial: Cobertura periodística del Mundial de Fútbol 2026. Premio ADEPA

1º Premio: Leandro Contento (LA NACION)

Trabajo: La historia detrás del video viral: el fotógrafo mexicano al que el Dibu le pidió la cámara y ahora guarda una reliquia de 6000 dólares

2º Premio: Maximiliano Uria (Clarín)

Trabajo: La Scaloneta lo hizo otra vez: contra Inglaterra se recibió como el mejor equipo de la historia del deporte argentino… ¡y va por la cuarta!

Mención especial: Juan Trenado y equipo de Pablo Loscri (LA NACION)

Trabajo: «¡A PENALES! La regla no escrita de las definiciones en los mundiales que Argentina domina como nadie»