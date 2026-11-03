El riesgo país llegó a 803 puntos, su nivel más alto del año

El riesgo país de Argentina subió este lunes a 803 puntos básicos, su máximo del año, después de varias ruedas de fuerte tensión en las que ya había tocado la barrera de los 800 puntos. El viernes había cerrado en 787 puntos.

Según analistas financieros, el indicador que elabora J.P. Morgan acumula un salto cercano al 30% en los últimos treinta días. La suba responde a dos factores: el efecto contagio de Brasil, donde los mercados se derrumbaron tras el triunfo de Lula da Silva, y la creciente cautela de los inversores frente al escenario electoral y económico de mediano plazo en Argentina.

El lunes posterior al balotaje del 25 de octubre, la Bolsa de San Pablo cayó 13,88%, su peor jornada desde marzo de 2020, y el real sufrió su mayor caída diaria desde 1999, por la preocupación de los inversores sobre el rumbo fiscal del nuevo mandato.

Qué mira el mercado

El nivel del riesgo país muestra que el costo de financiamiento del Estado argentino sigue bajo la lupa de los mercados externos, condicionado por la volatilidad global y por la necesidad de sostener señales firmes de consolidación fiscal.

Durante la rueda, la fuerte baja del petróleo y una leve mejora inicial de los bonos soberanos (Bonares y Globales) llegaron a moderar la suba, aunque los títulos terminaron la jornada en baja.

El mercado sigue de cerca la dinámica de los activos energéticos y la evolución de las reservas internacionales. Los analistas advierten que cualquier episodio de estrés financiero o ruido político podría volver a presionar al alza las tasas de los bonos argentinos.