El demócrata Abdul El-Sayed vence en Míchigan: es el primer senador musulmán de la historia de EE.UU.

El candidato demócrata por Michigan al Senado, Abdul El-Sayed, se proclamó vencedor de las elecciones, lo que lo convierte en el primer senador musulmán de EE.UU..

“Michigan, no puedo esperar a servirles”, dijo en su discurso de victoria. “Hemos construido algo mucho más grande que una cuenta bancaria. Hemos construido un movimiento”.

El-Sayed fue uno de los políticos más atacados por Trump durante la campaña electoral. “A todos los padres que tuvieron dificultades para explicar a sus hijos por qué el presidente se burla abiertamente de alguien por su nombre o por cómo reza, díganles mañana que los malos perdieron”, afirmó. “Ellos quieren una América que es demasiado pequeña para algunos de nosotros. Sabemos que América es lo suficientemente grande para todos nosotros”.

La batalla de El-Sayed tiene mucho que ver con la pugna entre progresistas y centristas en el Partido Demócrata y, asimismo, con la forma de hacer y financiar la política. El-Sayed, como Alexandria Ocasio-Cortez, el senador Bernie Sanders, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y todos los nuevos candidatos progresistas, renuncia a financiarse con dinero de empresas, corporaciones y lobbies, en contra de lo que hacen sus rivales republicanos y los miembros del establishment demócrata.

El-Sayed no es un político profesional, si bien en 2018 compitió en las primarias demócratas para ser gobernador de Míchigan y perdió ante Gretchen Whitmer. Trabajó en el sistema de salud de Detroit y también en la Administración Biden, pero no fue hasta ahora, cuando el senador demócrata Gary Peters anunció hace un año que no se presentaría a la reelección, cuando decidió volver a intentarlo.

“Estudié medicina para aprender a curar, pero me di cuenta de que nuestro sistema sanitario suele estar más interesado en la facturación que en la curación”, explicó El-Sayed: “Así que me dediqué a la salud pública”.

El Senado saliente solo tenía un progresista, Bernie Sanders, y el nuevo tendrá dos más: Abdul El-Sayed y James Talarico. Como ya dijo Ocasio-Cortez: “Si El-Sayed gana en Michigan, cualquiera puede hacerlo en cualquier sitio”.